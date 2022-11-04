02:14 04.11.2022 (обновлено: 02:15 04.11.2022)
В ЕС заявили о желании сотрудничества с будущим правительством Израиля
Боррель сообщил, что ЕС рассчитывает на сотрудничество с будущим правительством Израиля
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Евросоюз рассчитывает на продолжение работы с будущим правительством Израиля, которое будет сформировано по итогам парламентских выборов, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Самая высокая с 2015 года явка на выборах в Израиле свидетельствует о динамичной израильской демократии. В ожидании формирования нового правительства мы рассчитываем, что совместная работа ЕС и Израиля будет продолжена для усиления сотрудничества, укрепления стабильности в регионе и продвижения наших общих ценностей", - написал Боррель в Twitter.
В четверг ЦИК Израиля сообщил о завершении подсчета голосов, отданных на выборах в кнессет 25-го созыва, по результатам которых блок экс-премьера Биньямина Нетаньяху получил парламентское большинство в 64 голоса. Таким образом экс-премьер Нетаньяху может сформировать право-религиозную коалицию со своими традиционными партнерами, опирающуюся на парламентское большинство в 64 депутатских голоса, у блока его противников – 46 голосов, и 10 – у арабских партий.