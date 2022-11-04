https://ria.ru/20221104/es-1829153430.html

В ЕС заявили о желании сотрудничества с будущим правительством Израиля

В ЕС заявили о желании сотрудничества с будущим правительством Израиля - РИА Новости, 04.11.2022

В ЕС заявили о желании сотрудничества с будущим правительством Израиля

Евросоюз рассчитывает на продолжение работы с будущим правительством Израиля, которое будет сформировано по итогам парламентских выборов, заявил глава... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T02:14

2022-11-04T02:14

2022-11-04T02:15

в мире

жозеп боррель

биньямин нетаньяху

израиль

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Евросоюз рассчитывает на продолжение работы с будущим правительством Израиля, которое будет сформировано по итогам парламентских выборов, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.В четверг ЦИК Израиля сообщил о завершении подсчета голосов, отданных на выборах в кнессет 25-го созыва, по результатам которых блок экс-премьера Биньямина Нетаньяху получил парламентское большинство в 64 голоса. Таким образом экс-премьер Нетаньяху может сформировать право-религиозную коалицию со своими традиционными партнерами, опирающуюся на парламентское большинство в 64 депутатских голоса, у блока его противников – 46 голосов, и 10 – у арабских партий.

https://ria.ru/20221104/es-1829148556.html

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в мире, жозеп боррель, биньямин нетаньяху, израиль, евросоюз