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В ЕС заявили о желании сотрудничества с будущим правительством Израиля - РИА Новости, 04.11.2022
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В ЕС заявили о желании сотрудничества с будущим правительством Израиля
В ЕС заявили о желании сотрудничества с будущим правительством Израиля - РИА Новости, 04.11.2022
В ЕС заявили о желании сотрудничества с будущим правительством Израиля
Евросоюз рассчитывает на продолжение работы с будущим правительством Израиля, которое будет сформировано по итогам парламентских выборов, заявил глава... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T02:14
2022-11-04T02:15
в мире
жозеп боррель
биньямин нетаньяху
израиль
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Евросоюз рассчитывает на продолжение работы с будущим правительством Израиля, которое будет сформировано по итогам парламентских выборов, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.В четверг ЦИК Израиля сообщил о завершении подсчета голосов, отданных на выборах в кнессет 25-го созыва, по результатам которых блок экс-премьера Биньямина Нетаньяху получил парламентское большинство в 64 голоса. Таким образом экс-премьер Нетаньяху может сформировать право-религиозную коалицию со своими традиционными партнерами, опирающуюся на парламентское большинство в 64 депутатских голоса, у блока его противников – 46 голосов, и 10 – у арабских партий.
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в мире, жозеп боррель, биньямин нетаньяху, израиль, евросоюз
В мире, Жозеп Боррель, Биньямин Нетаньяху, Израиль, Евросоюз
02:14 04.11.2022 (обновлено: 02:15 04.11.2022)
 
В ЕС заявили о желании сотрудничества с будущим правительством Израиля

Боррель сообщил, что ЕС рассчитывает на сотрудничество с будущим правительством Израиля

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Евросоюз рассчитывает на продолжение работы с будущим правительством Израиля, которое будет сформировано по итогам парламентских выборов, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Самая высокая с 2015 года явка на выборах в Израиле свидетельствует о динамичной израильской демократии. В ожидании формирования нового правительства мы рассчитываем, что совместная работа ЕС и Израиля будет продолжена для усиления сотрудничества, укрепления стабильности в регионе и продвижения наших общих ценностей", - написал Боррель в Twitter.
В четверг ЦИК Израиля сообщил о завершении подсчета голосов, отданных на выборах в кнессет 25-го созыва, по результатам которых блок экс-премьера Биньямина Нетаньяху получил парламентское большинство в 64 голоса. Таким образом экс-премьер Нетаньяху может сформировать право-религиозную коалицию со своими традиционными партнерами, опирающуюся на парламентское большинство в 64 депутатских голоса, у блока его противников – 46 голосов, и 10 – у арабских партий.
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