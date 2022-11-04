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ЕС отметил стремление Армении и Азербайджана решать споры в рамках диалога

ЕС отметил стремление Армении и Азербайджана решать споры в рамках диалога - РИА Новости, 04.11.2022

ЕС отметил стремление Армении и Азербайджана решать споры в рамках диалога

Евросоюз приветствует стремление Армении и Азербайджана решать вопросы границ и безопасности в рамках диалога, говорится в заявлении европейской... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T01:14

2022-11-04T01:14

2022-11-04T01:14

в мире

мгер григорян

шахин мустафаев

армения

азербайджан

брюссель

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 4 ноя – РИА Новости. Евросоюз приветствует стремление Армении и Азербайджана решать вопросы границ и безопасности в рамках диалога, говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы по итогам переговоров в четверг в Брюсселе.Ранее в бельгийской столице завершилось третье заседание комиссий двух стран по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности под председательством вице-премьеров Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева.Как сообщили в пресс-службе армянского МИД, Армения и Азербайджан договорились ускорить согласование порядка деятельности комиссии по делимитации границы.

https://ria.ru/20221102/armeniya-1828601498.html

армения

азербайджан

брюссель

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в мире, мгер григорян, шахин мустафаев, армения, азербайджан, брюссель, евросоюз