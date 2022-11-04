ЕС отметил стремление Армении и Азербайджана решать споры в рамках диалога
ЕС отметил стремление Армении и Азербайджана решать спорные вопросы в рамках диалога
© Министерство иностранных дел Республики АрменияВстреча глав МИД Армении и Азербайджана при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкена
© Министерство иностранных дел Республики Армения
Встреча глав МИД Армении и Азербайджана при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкена. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 4 ноя – РИА Новости. Евросоюз приветствует стремление Армении и Азербайджана решать вопросы границ и безопасности в рамках диалога, говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы по итогам переговоров в четверг в Брюсселе.
"ЕС высоко ценит конструктивную атмосферу, в которой проходила встреча, стремление сторон продолжать работать над вопросами, связанными с границей, а также над улучшением ситуации в сфере безопасности", - говорится в документе.
Ранее в бельгийской столице завершилось третье заседание комиссий двух стран по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности под председательством вице-премьеров Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева.
Как сообщили в пресс-службе армянского МИД, Армения и Азербайджан договорились ускорить согласование порядка деятельности комиссии по делимитации границы.