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ЕС отметил стремление Армении и Азербайджана решать споры в рамках диалога - РИА Новости, 04.11.2022
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ЕС отметил стремление Армении и Азербайджана решать споры в рамках диалога
ЕС отметил стремление Армении и Азербайджана решать споры в рамках диалога - РИА Новости, 04.11.2022
ЕС отметил стремление Армении и Азербайджана решать споры в рамках диалога
Евросоюз приветствует стремление Армении и Азербайджана решать вопросы границ и безопасности в рамках диалога, говорится в заявлении европейской... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T01:14
2022-11-04T01:14
в мире
мгер григорян
шахин мустафаев
армения
азербайджан
брюссель
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 4 ноя – РИА Новости. Евросоюз приветствует стремление Армении и Азербайджана решать вопросы границ и безопасности в рамках диалога, говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы по итогам переговоров в четверг в Брюсселе.Ранее в бельгийской столице завершилось третье заседание комиссий двух стран по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности под председательством вице-премьеров Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева.Как сообщили в пресс-службе армянского МИД, Армения и Азербайджан договорились ускорить согласование порядка деятельности комиссии по делимитации границы.
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в мире, мгер григорян, шахин мустафаев, армения, азербайджан, брюссель, евросоюз
В мире, Мгер Григорян, Шахин Мустафаев, Армения, Азербайджан, Брюссель, Евросоюз
01:14 04.11.2022
 
ЕС отметил стремление Армении и Азербайджана решать споры в рамках диалога

ЕС отметил стремление Армении и Азербайджана решать спорные вопросы в рамках диалога

© Министерство иностранных дел Республики АрменияВстреча глав МИД Армении и Азербайджана при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкена
Встреча глав МИД Армении и Азербайджана при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкена
© Министерство иностранных дел Республики Армения
Встреча глав МИД Армении и Азербайджана при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкена. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 4 ноя – РИА Новости. Евросоюз приветствует стремление Армении и Азербайджана решать вопросы границ и безопасности в рамках диалога, говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы по итогам переговоров в четверг в Брюсселе.
"ЕС высоко ценит конструктивную атмосферу, в которой проходила встреча, стремление сторон продолжать работать над вопросами, связанными с границей, а также над улучшением ситуации в сфере безопасности", - говорится в документе.
Ранее в бельгийской столице завершилось третье заседание комиссий двух стран по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности под председательством вице-премьеров Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева.
Как сообщили в пресс-службе армянского МИД, Армения и Азербайджан договорились ускорить согласование порядка деятельности комиссии по делимитации границы.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 11:21
Видение России по Карабаху соответствует политике Армении, заявил Пашинян
 
В миреМгер ГригорянШахин МустафаевАрменияАзербайджанБрюссельЕвросоюз
 
 
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