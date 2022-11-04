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Антонов назвал вероятную цель диверсии на "Северных потоках" - РИА Новости, 04.11.2022
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Антонов назвал вероятную цель диверсии на "Северных потоках"
Антонов назвал вероятную цель диверсии на "Северных потоках" - РИА Новости, 04.11.2022
Антонов назвал вероятную цель диверсии на "Северных потоках"
Подрыв "Северных потоков" нацелен на полное разрушение энергетических связей между Россией и Европой, которая вынуждена переключаться на дорогостоящие... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T04:05
2022-11-04T07:06
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ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Подрыв "Северных потоков" нацелен на полное разрушение энергетических связей между Россией и Европой, которая вынуждена переключаться на дорогостоящие альтернативы, написал посол России в США Анатолий Антонов в статье для американского журнала National Interest.По его мнению, в проигрыше после совершенной диверсии на российских трубопроводах остались рядовые граждане и целые отрасли промышленности.Антонов констатировал ускорение процесса деиндустриализации Европы с очевидными выгодами для Соединенных Штатов.Глава дипмиссии также назвал "атаку на инфраструктуру" чрезвычайно опасным прецедентом. Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Президент Владимир Путин в конце октября сообщил, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Глава государства подчеркнул, что взрыв на газопроводе "Северный поток" — это очевидный теракт.
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цены на нефть, анатолий антонов, владимир путин, алексей миллер, россия, европа, сша, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток, северный поток — 2, в мире, экономика
Цены на нефть, Анатолий Антонов, Владимир Путин, Алексей Миллер, Россия, Европа, США, Генеральная прокуратура РФ, Газпром, Северный поток, Северный поток — 2, В мире, Экономика
04:05 04.11.2022 (обновлено: 07:06 04.11.2022)
 
Антонов назвал вероятную цель диверсии на "Северных потоках"

Антонов заявил, что диверсия на "Северных потоках" направлена на разрыв связей ЕС и России

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Подрыв "Северных потоков" нацелен на полное разрушение энергетических связей между Россией и Европой, которая вынуждена переключаться на дорогостоящие альтернативы, написал посол России в США Анатолий Антонов в статье для американского журнала National Interest.
По его мнению, в проигрыше после совершенной диверсии на российских трубопроводах остались рядовые граждане и целые отрасли промышленности.

"Очевидно, что этот акт саботажа был направлен на полный разрыв взаимовыгодных энергетических связей между Европой и Россией. Цель состояла в том, что радикальным образом переориентировать региональных потребителей на дорогостоящие ресурсы, будь то зарубежный сжиженный газ или новые чистые технологии", — отметил дипломат.

Антонов констатировал ускорение процесса деиндустриализации Европы с очевидными выгодами для Соединенных Штатов.
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Глава дипмиссии также назвал "атаку на инфраструктуру" чрезвычайно опасным прецедентом.

"Любой критически значимый объект, где бы он ни находился, сейчас находится под угрозой. Более того, этот акт терроризма не мог быть реализован без правительственного участия", — подчеркнул Антонов.

Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Президент Владимир Путин в конце октября сообщил, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Глава государства подчеркнул, что взрыв на газопроводе "Северный поток" — это очевидный теракт.
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31 октября, 23:57
Путин назвал взрывы на "Северных потоках" очевидным терактом
 
Цены на нефтьАнатолий АнтоновВладимир ПутинАлексей МиллерРоссияЕвропаСШАГенеральная прокуратура РФГазпромСеверный потокСеверный поток — 2В миреЭкономика
 
 
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