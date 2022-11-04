https://ria.ru/20221104/energetika-1829156808.html

Антонов назвал вероятную цель диверсии на "Северных потоках"

Антонов назвал вероятную цель диверсии на "Северных потоках" - РИА Новости, 04.11.2022

Антонов назвал вероятную цель диверсии на "Северных потоках"

Подрыв "Северных потоков" нацелен на полное разрушение энергетических связей между Россией и Европой, которая вынуждена переключаться на дорогостоящие... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T04:05

2022-11-04T04:05

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ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Подрыв "Северных потоков" нацелен на полное разрушение энергетических связей между Россией и Европой, которая вынуждена переключаться на дорогостоящие альтернативы, написал посол России в США Анатолий Антонов в статье для американского журнала National Interest.По его мнению, в проигрыше после совершенной диверсии на российских трубопроводах остались рядовые граждане и целые отрасли промышленности.Антонов констатировал ускорение процесса деиндустриализации Европы с очевидными выгодами для Соединенных Штатов.Глава дипмиссии также назвал "атаку на инфраструктуру" чрезвычайно опасным прецедентом. Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Президент Владимир Путин в конце октября сообщил, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Глава государства подчеркнул, что взрыв на газопроводе "Северный поток" — это очевидный теракт.

https://ria.ru/20221103/vinovnyy-1829020487.html

https://ria.ru/20221031/terakt-1828290755.html

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