https://ria.ru/20221104/dtp-1829296755.html
В Тульской области перевернулся автобус, пострадали 12 человек
В Тульской области перевернулся автобус, пострадали 12 человек - РИА Новости, 05.11.2022
В Тульской области перевернулся автобус, пострадали 12 человек
Двенадцать человек пострадали при опрокидывании автобуса в Тульской области, сообщил минздрав региона. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-04T23:41
2022-11-04T23:41
2022-11-05T09:17
происшествия
тульская область
авто
богородицкий район
рязань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/05/1829319722_0:238:1281:958_1920x0_80_0_0_eb462b4b5f86783579590e8d32f1cc9e.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Двенадцать человек пострадали при опрокидывании автобуса в Тульской области, сообщил минздрав региона.Управление МВД по Тульской области сообщило, что в 21.30 около деревни Кузовка Богородицкого района на автодороге М-4 "Дон" произошло опрокидывание автобуса, следовавшего из Рязани в Старый Оскол."В ДТП пострадало 12 человек. На место происшествия выехало 6 бригад", - сообщает минздрав Тульской области."На момент ДТП в автобусе находилось 40 пассажиров и два водителя. По предварительной информации транспортное средство столкнулось с разделительным ограждением и опрокинулось", - информирует полиция.В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции принимают меры для скорейшей ликвидации последствий аварии, информирует УМВД.
https://ria.ru/20221104/dtp-1829285926.html
тульская область
богородицкий район
рязань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/05/1829319722_0:0:1277:958_1920x0_80_0_0_3df5040a10830f5b6ca8ed72c0f79cdd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тульская область, авто, богородицкий район, рязань
Происшествия, Тульская область, Авто, Богородицкий район, Рязань
23:41 04.11.2022 (обновлено: 09:17 05.11.2022)
В Тульской области перевернулся автобус, пострадали 12 человек
Минздрав Тульской области сообщил о 12 пострадавших в ДТП с участием автобуса
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Двенадцать человек пострадали при опрокидывании автобуса в Тульской области, сообщил минздрав региона.
Управление МВД по Тульской области сообщило, что в 21.30 около деревни Кузовка Богородицкого района
на автодороге М-4 "Дон" произошло опрокидывание автобуса, следовавшего из Рязани
в Старый Оскол
.
"В ДТП пострадало 12 человек. На место происшествия выехало 6 бригад", - сообщает минздрав Тульской области.
"На момент ДТП в автобусе находилось 40 пассажиров и два водителя. По предварительной информации транспортное средство столкнулось с разделительным ограждением и опрокинулось", - информирует полиция.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции принимают меры для скорейшей ликвидации последствий аварии, информирует УМВД.