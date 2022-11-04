https://ria.ru/20221104/dtp-1829296755.html

В Тульской области перевернулся автобус, пострадали 12 человек

В Тульской области перевернулся автобус, пострадали 12 человек - РИА Новости, 05.11.2022

В Тульской области перевернулся автобус, пострадали 12 человек

Двенадцать человек пострадали при опрокидывании автобуса в Тульской области, сообщил минздрав региона. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-04T23:41

2022-11-04T23:41

2022-11-05T09:17

происшествия

тульская область

авто

богородицкий район

рязань

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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Двенадцать человек пострадали при опрокидывании автобуса в Тульской области, сообщил минздрав региона.Управление МВД по Тульской области сообщило, что в 21.30 около деревни Кузовка Богородицкого района на автодороге М-4 "Дон" произошло опрокидывание автобуса, следовавшего из Рязани в Старый Оскол."В ДТП пострадало 12 человек. На место происшествия выехало 6 бригад", - сообщает минздрав Тульской области."На момент ДТП в автобусе находилось 40 пассажиров и два водителя. По предварительной информации транспортное средство столкнулось с разделительным ограждением и опрокинулось", - информирует полиция.В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции принимают меры для скорейшей ликвидации последствий аварии, информирует УМВД.

https://ria.ru/20221104/dtp-1829285926.html

тульская область

богородицкий район

рязань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, тульская область, авто, богородицкий район, рязань