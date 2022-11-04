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В Тульской области перевернулся автобус, пострадали 12 человек - РИА Новости, 05.11.2022
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В Тульской области перевернулся автобус, пострадали 12 человек
В Тульской области перевернулся автобус, пострадали 12 человек - РИА Новости, 05.11.2022
В Тульской области перевернулся автобус, пострадали 12 человек
Двенадцать человек пострадали при опрокидывании автобуса в Тульской области, сообщил минздрав региона. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-04T23:41
2022-11-05T09:17
происшествия
тульская область
авто
богородицкий район
рязань
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Двенадцать человек пострадали при опрокидывании автобуса в Тульской области, сообщил минздрав региона.Управление МВД по Тульской области сообщило, что в 21.30 около деревни Кузовка Богородицкого района на автодороге М-4 "Дон" произошло опрокидывание автобуса, следовавшего из Рязани в Старый Оскол."В ДТП пострадало 12 человек. На место происшествия выехало 6 бригад", - сообщает минздрав Тульской области."На момент ДТП в автобусе находилось 40 пассажиров и два водителя. По предварительной информации транспортное средство столкнулось с разделительным ограждением и опрокинулось", - информирует полиция.В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции принимают меры для скорейшей ликвидации последствий аварии, информирует УМВД.
https://ria.ru/20221104/dtp-1829285926.html
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происшествия, тульская область, авто, богородицкий район, рязань
Происшествия, Тульская область, Авто, Богородицкий район, Рязань
23:41 04.11.2022 (обновлено: 09:17 05.11.2022)
 
В Тульской области перевернулся автобус, пострадали 12 человек

Минздрав Тульской области сообщил о 12 пострадавших в ДТП с участием автобуса

© Фото : ГУ МЧС России по Тульской области На месте ДТП с участием автобуса в Тульской области
На месте ДТП с участием автобуса в Тульской области - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Тульской области
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Двенадцать человек пострадали при опрокидывании автобуса в Тульской области, сообщил минздрав региона.
Управление МВД по Тульской области сообщило, что в 21.30 около деревни Кузовка Богородицкого района на автодороге М-4 "Дон" произошло опрокидывание автобуса, следовавшего из Рязани в Старый Оскол.
"В ДТП пострадало 12 человек. На место происшествия выехало 6 бригад", - сообщает минздрав Тульской области.
"На момент ДТП в автобусе находилось 40 пассажиров и два водителя. По предварительной информации транспортное средство столкнулось с разделительным ограждением и опрокинулось", - информирует полиция.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции принимают меры для скорейшей ликвидации последствий аварии, информирует УМВД.
На месте ДТП, в результате которого пострадали 4 человека, в Саратове - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
Вчера, 21:40
В центре Саратова произошло ДТП с пешеходами
 
ПроисшествияТульская областьАвтоБогородицкий районРязань
 
 
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