https://ria.ru/20221104/dtp-1829285926.html

В центре Саратова произошло ДТП с пешеходами

В центре Саратова произошло ДТП с пешеходами - РИА Новости, 05.11.2022

В центре Саратова произошло ДТП с пешеходами

Два легковых автомобиля после столкновения в центре Саратова вылетели на тротуар и сбили четырех пешеходов, в том числе двух детей, сообщила прокуратура... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-04T21:40

2022-11-04T21:40

2022-11-05T09:08

происшествия

авто

саратов

renault clio

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САРАТОВ, 4 ноя - РИА Новости. Два легковых автомобиля после столкновения в центре Саратова вылетели на тротуар и сбили четырех пешеходов, в том числе двух детей, сообщила прокуратура региона.ДТП произошло вечером в пятницу около дома №4/6 по улице Радищева.На место происшествия выехал заместитель прокурора Саратова Виталий Марцинкевич. Прокуратура Саратова контролирует ход проведения проверки по факту ДТП.Как сообщили журналистам в пресс-службе городского отдела ГИБДД, за рулем автомобиля Renault находился 35-летний мужчина, а "Ладой" управлял 53-летний водитель. По предварительным данным Госавтоинспекции, в результате ДТП в больницу попали две женщины 1962 и 1963 годов рождения и мальчик 2016 года рождения.Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что предполагаемый виновник аварии был трезв.

https://ria.ru/20221102/dtp-1828816082.html

саратов

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, авто, саратов, renault clio