https://ria.ru/20221104/dtp-1829285926.html
В центре Саратова произошло ДТП с пешеходами
В центре Саратова произошло ДТП с пешеходами - РИА Новости, 05.11.2022
В центре Саратова произошло ДТП с пешеходами
Два легковых автомобиля после столкновения в центре Саратова вылетели на тротуар и сбили четырех пешеходов, в том числе двух детей, сообщила прокуратура... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-04T21:40
2022-11-04T21:40
2022-11-05T09:08
происшествия
авто
саратов
renault clio
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САРАТОВ, 4 ноя - РИА Новости. Два легковых автомобиля после столкновения в центре Саратова вылетели на тротуар и сбили четырех пешеходов, в том числе двух детей, сообщила прокуратура региона.ДТП произошло вечером в пятницу около дома №4/6 по улице Радищева.На место происшествия выехал заместитель прокурора Саратова Виталий Марцинкевич. Прокуратура Саратова контролирует ход проведения проверки по факту ДТП.Как сообщили журналистам в пресс-службе городского отдела ГИБДД, за рулем автомобиля Renault находился 35-летний мужчина, а "Ладой" управлял 53-летний водитель. По предварительным данным Госавтоинспекции, в результате ДТП в больницу попали две женщины 1962 и 1963 годов рождения и мальчик 2016 года рождения.Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что предполагаемый виновник аварии был трезв.
https://ria.ru/20221102/dtp-1828816082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, саратов, renault clio
Происшествия, Авто, Саратов, Renault Clio
21:40 04.11.2022 (обновлено: 09:08 05.11.2022)
В центре Саратова произошло ДТП с пешеходами
В Саратове две машины после столкновения вылетели на тротуар и сбили четырех пешеходов
САРАТОВ, 4 ноя - РИА Новости.
Два легковых автомобиля после столкновения в центре Саратова вылетели на тротуар и сбили четырех пешеходов, в том числе двух детей, сообщила прокуратура
региона.
ДТП произошло вечером в пятницу около дома №4/6 по улице Радищева.
"По предварительным данным... водитель автомобиля Renault
Duster... нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с попутным автомобилем "Лада Калина", после чего автомобили вылетели на тротуар и сбили четырех пешеходов... В результате дорожного транспортного происшествия двое взрослых и двое детей госпитализированы в медицинские учреждения", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
На место происшествия выехал заместитель прокурора Саратова Виталий Марцинкевич. Прокуратура Саратова контролирует ход проведения проверки по факту ДТП.
Как сообщили журналистам в пресс-службе городского отдела ГИБДД, за рулем автомобиля Renault находился 35-летний мужчина, а "Ладой" управлял 53-летний водитель. По предварительным данным Госавтоинспекции, в результате ДТП в больницу попали две женщины 1962 и 1963 годов рождения и мальчик 2016 года рождения.
Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что предполагаемый виновник аварии был трезв.