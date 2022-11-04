Рейтинг@Mail.ru
На Алтае рейсовый автобус врезался в грузовик - РИА Новости, 04.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221104/dtp-1829200576.html
На Алтае рейсовый автобус врезался в грузовик
На Алтае рейсовый автобус врезался в грузовик - РИА Новости, 04.11.2022
На Алтае рейсовый автобус врезался в грузовик
Рейсовый автобус с полусотней пассажиров врезался в грузовик и слетел в кювет в Алтайском крае, обошлось без жертв, сообщает пресс-служба регионального МВД. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T12:49
2022-11-04T12:49
происшествия
алтайский край
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757368071_0:160:3078:1892_1920x0_80_0_0_0d5693313546618db1f52f52b678ca3a.jpg
БАРНАУЛ, 4 ноя - РИА Новости. Рейсовый автобус с полусотней пассажиров врезался в грузовик и слетел в кювет в Алтайском крае, обошлось без жертв, сообщает пресс-служба регионального МВД."На 144-м километре автодороги "Алтай-Кузбасс" в Залесовском районе водитель 1989 года рождения, управляя автобусом "Кинг Лонг", в салоне которого находилось 49 пассажиров, следовавшим по маршруту "Барнаул-Междуреченск", не справился с управлением, допустил наезд на стоящий на обочине полосы дороги встречного направления грузовой автомобиль "Вольво" с полуприцепом-цистерной с последующим съездом в кювет", - говорится в сообщении.В момент ДТП водитель Volvo в кабине отсутствовал."В результате происшествия пострадавших нет. Сотрудниками Госавтоинспекции, прибывшими на место ДТП, обеспечиваются регулировочные действия для бесперебойного движения автомобилей, организована эвакуация пассажиров попутным транспортом, а также вызов техпомощи для эвакуации участвующих в ДТП транспортных средств", - отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20220725/avtobusy-1804800021.html
алтайский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757368071_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_de4785b0d770b828898a385440d5c891.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, алтайский край, дтп
Происшествия, Алтайский край, ДТП
12:49 04.11.2022
 
На Алтае рейсовый автобус врезался в грузовик

Рейсовый автобус врезался в грузовик и вылетел в кювет на автодороге "Алтай — Кузбасс"

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкСотрудники ДПС
Сотрудники ДПС - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Сотрудники ДПС. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 4 ноя - РИА Новости. Рейсовый автобус с полусотней пассажиров врезался в грузовик и слетел в кювет в Алтайском крае, обошлось без жертв, сообщает пресс-служба регионального МВД.
"На 144-м километре автодороги "Алтай-Кузбасс" в Залесовском районе водитель 1989 года рождения, управляя автобусом "Кинг Лонг", в салоне которого находилось 49 пассажиров, следовавшим по маршруту "Барнаул-Междуреченск", не справился с управлением, допустил наезд на стоящий на обочине полосы дороги встречного направления грузовой автомобиль "Вольво" с полуприцепом-цистерной с последующим съездом в кювет", - говорится в сообщении.
В момент ДТП водитель Volvo в кабине отсутствовал.
"В результате происшествия пострадавших нет. Сотрудниками Госавтоинспекции, прибывшими на место ДТП, обеспечиваются регулировочные действия для бесперебойного движения автомобилей, организована эвакуация пассажиров попутным транспортом, а также вызов техпомощи для эвакуации участвующих в ДТП транспортных средств", - отмечает пресс-служба.
На месте ДТП с двумя рейсовыми пассажирскими автобусами и легковым автомобилем в Липецке - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 15:18
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2022 году
 
ПроисшествияАлтайский крайДТП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала