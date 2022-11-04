https://ria.ru/20221104/dtp-1829200576.html

На Алтае рейсовый автобус врезался в грузовик

На Алтае рейсовый автобус врезался в грузовик - РИА Новости, 04.11.2022

На Алтае рейсовый автобус врезался в грузовик

Рейсовый автобус с полусотней пассажиров врезался в грузовик и слетел в кювет в Алтайском крае, обошлось без жертв, сообщает пресс-служба регионального МВД. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T12:49

2022-11-04T12:49

2022-11-04T12:49

происшествия

алтайский край

дтп

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БАРНАУЛ, 4 ноя - РИА Новости. Рейсовый автобус с полусотней пассажиров врезался в грузовик и слетел в кювет в Алтайском крае, обошлось без жертв, сообщает пресс-служба регионального МВД."На 144-м километре автодороги "Алтай-Кузбасс" в Залесовском районе водитель 1989 года рождения, управляя автобусом "Кинг Лонг", в салоне которого находилось 49 пассажиров, следовавшим по маршруту "Барнаул-Междуреченск", не справился с управлением, допустил наезд на стоящий на обочине полосы дороги встречного направления грузовой автомобиль "Вольво" с полуприцепом-цистерной с последующим съездом в кювет", - говорится в сообщении.В момент ДТП водитель Volvo в кабине отсутствовал."В результате происшествия пострадавших нет. Сотрудниками Госавтоинспекции, прибывшими на место ДТП, обеспечиваются регулировочные действия для бесперебойного движения автомобилей, организована эвакуация пассажиров попутным транспортом, а также вызов техпомощи для эвакуации участвующих в ДТП транспортных средств", - отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20220725/avtobusy-1804800021.html

алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, алтайский край, дтп