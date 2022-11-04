https://ria.ru/20221104/dtp-1829200576.html
На Алтае рейсовый автобус врезался в грузовик
На Алтае рейсовый автобус врезался в грузовик - РИА Новости, 04.11.2022
На Алтае рейсовый автобус врезался в грузовик
Рейсовый автобус с полусотней пассажиров врезался в грузовик и слетел в кювет в Алтайском крае, обошлось без жертв, сообщает пресс-служба регионального МВД. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T12:49
2022-11-04T12:49
2022-11-04T12:49
происшествия
алтайский край
дтп
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БАРНАУЛ, 4 ноя - РИА Новости. Рейсовый автобус с полусотней пассажиров врезался в грузовик и слетел в кювет в Алтайском крае, обошлось без жертв, сообщает пресс-служба регионального МВД."На 144-м километре автодороги "Алтай-Кузбасс" в Залесовском районе водитель 1989 года рождения, управляя автобусом "Кинг Лонг", в салоне которого находилось 49 пассажиров, следовавшим по маршруту "Барнаул-Междуреченск", не справился с управлением, допустил наезд на стоящий на обочине полосы дороги встречного направления грузовой автомобиль "Вольво" с полуприцепом-цистерной с последующим съездом в кювет", - говорится в сообщении.В момент ДТП водитель Volvo в кабине отсутствовал."В результате происшествия пострадавших нет. Сотрудниками Госавтоинспекции, прибывшими на место ДТП, обеспечиваются регулировочные действия для бесперебойного движения автомобилей, организована эвакуация пассажиров попутным транспортом, а также вызов техпомощи для эвакуации участвующих в ДТП транспортных средств", - отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20220725/avtobusy-1804800021.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, алтайский край, дтп
Происшествия, Алтайский край, ДТП
На Алтае рейсовый автобус врезался в грузовик
Рейсовый автобус врезался в грузовик и вылетел в кювет на автодороге "Алтай — Кузбасс"
БАРНАУЛ, 4 ноя - РИА Новости. Рейсовый автобус с полусотней пассажиров врезался в грузовик и слетел в кювет в Алтайском крае, обошлось без жертв, сообщает пресс-служба регионального МВД.
"На 144-м километре автодороги "Алтай-Кузбасс" в Залесовском районе водитель 1989 года рождения, управляя автобусом "Кинг Лонг", в салоне которого находилось 49 пассажиров, следовавшим по маршруту "Барнаул-Междуреченск", не справился с управлением, допустил наезд на стоящий на обочине полосы дороги встречного направления грузовой автомобиль "Вольво" с полуприцепом-цистерной с последующим съездом в кювет", - говорится в сообщении.
В момент ДТП водитель Volvo в кабине отсутствовал.
"В результате происшествия пострадавших нет. Сотрудниками Госавтоинспекции, прибывшими на место ДТП, обеспечиваются регулировочные действия для бесперебойного движения автомобилей, организована эвакуация пассажиров попутным транспортом, а также вызов техпомощи для эвакуации участвующих в ДТП транспортных средств", - отмечает пресс-служба.