https://ria.ru/20221104/dtp-1829178438.html
В Подмосковье одиннадцать машин столкнулись на трассе
В Подмосковье одиннадцать машин столкнулись на трассе - РИА Новости, 04.11.2022
В Подмосковье одиннадцать машин столкнулись на трассе
Одиннадцать машин столкнулись на трассе М-11 в Подмосковье, пострадавших нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по области. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T10:19
2022-11-04T10:19
2022-11-04T10:35
происшествия
московская область (подмосковье)
дтп
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Одиннадцать машин столкнулись на трассе М-11 в Подмосковье, пострадавших нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по области.Как сообщил представитель пресс-службы, авария произошла в пятницу в 8.40 на 33-м километре дороги М-11 (Нева)."Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 11 машин. В результате ДТП пострадавших нет", – заявил собеседник агентства.Он добавил, что предварительная причина аварии – погодные условия.
https://ria.ru/20221104/dtp-1829177311.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, московская область (подмосковье), дтп, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), ДТП, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
10:19 04.11.2022 (обновлено: 10:35 04.11.2022)
В Подмосковье одиннадцать машин столкнулись на трассе
МВД: одиннадцать машин столкнулись на трассе М-11 в Подмосковье, пострадавших нет