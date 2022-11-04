https://ria.ru/20221104/dtp-1829178438.html

В Подмосковье одиннадцать машин столкнулись на трассе

В Подмосковье одиннадцать машин столкнулись на трассе - РИА Новости, 04.11.2022

В Подмосковье одиннадцать машин столкнулись на трассе

Одиннадцать машин столкнулись на трассе М-11 в Подмосковье, пострадавших нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по области. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T10:19

2022-11-04T10:19

2022-11-04T10:35

происшествия

московская область (подмосковье)

дтп

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Одиннадцать машин столкнулись на трассе М-11 в Подмосковье, пострадавших нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по области.Как сообщил представитель пресс-службы, авария произошла в пятницу в 8.40 на 33-м километре дороги М-11 (Нева)."Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 11 машин. В результате ДТП пострадавших нет", – заявил собеседник агентства.Он добавил, что предварительная причина аварии – погодные условия.

https://ria.ru/20221104/dtp-1829177311.html

московская область (подмосковье)

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), дтп, министерство внутренних дел рф (мвд россии)