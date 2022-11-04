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В Подмосковье одиннадцать машин столкнулись на трассе - РИА Новости, 04.11.2022
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В Подмосковье одиннадцать машин столкнулись на трассе
В Подмосковье одиннадцать машин столкнулись на трассе - РИА Новости, 04.11.2022
В Подмосковье одиннадцать машин столкнулись на трассе
Одиннадцать машин столкнулись на трассе М-11 в Подмосковье, пострадавших нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по области. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T10:19
2022-11-04T10:35
происшествия
московская область (подмосковье)
дтп
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Одиннадцать машин столкнулись на трассе М-11 в Подмосковье, пострадавших нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по области.Как сообщил представитель пресс-службы, авария произошла в пятницу в 8.40 на 33-м километре дороги М-11 (Нева)."Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 11 машин. В результате ДТП пострадавших нет", – заявил собеседник агентства.Он добавил, что предварительная причина аварии – погодные условия.
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происшествия, московская область (подмосковье), дтп, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), ДТП, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
10:19 04.11.2022 (обновлено: 10:35 04.11.2022)
 
В Подмосковье одиннадцать машин столкнулись на трассе

МВД: одиннадцать машин столкнулись на трассе М-11 в Подмосковье, пострадавших нет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на дороге
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции на дороге. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Одиннадцать машин столкнулись на трассе М-11 в Подмосковье, пострадавших нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по области.
Как сообщил представитель пресс-службы, авария произошла в пятницу в 8.40 на 33-м километре дороги М-11 (Нева).
"Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 11 машин. В результате ДТП пострадавших нет", – заявил собеседник агентства.
Он добавил, что предварительная причина аварии – погодные условия.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
10:09
В Подмосковье четыре машины столкнулись на Дмитровском шоссе
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ДТПМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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