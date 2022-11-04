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В Подмосковье четыре машины столкнулись на Дмитровском шоссе - РИА Новости, 04.11.2022
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В Подмосковье четыре машины столкнулись на Дмитровском шоссе
В Подмосковье четыре машины столкнулись на Дмитровском шоссе - РИА Новости, 04.11.2022
В Подмосковье четыре машины столкнулись на Дмитровском шоссе
Авария с участием четырех машин произошла на Дмитровском шоссе в Подмосковье, пострадавших нет, рассказали РИА Новости в ГУ МВД по Московской области. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T10:09
2022-11-04T10:39
происшествия
московская область (подмосковье)
дтп
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Авария с участием четырех машин произошла на Дмитровском шоссе в Подмосковье, пострадавших нет, рассказали РИА Новости в ГУ МВД по Московской области.По информации полиции, авария произошла утром в пятницу на Дмитровском шоссе."В 7.45 утра на 46-м километре автодороги А-104 произошло ДТП с участием четырех машин. В результате ДТП пострадавших нет", – сообщил собеседник агентства.Согласно сервису "Яндекс Карты", по состоянию на 9.50 мск на Дмитровском шоссе образовалась пробка приблизительно в 10 километров. Дорога "стоит" в сторону области примерно от деревни Капустино до деревни Сухарево. Участок дороги на 46-м километре, судя по навигатору, освобожден.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), дтп, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), ДТП, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
10:09 04.11.2022 (обновлено: 10:39 04.11.2022)
 
В Подмосковье четыре машины столкнулись на Дмитровском шоссе

МВД: авария с участием четырех машин произошла на Дмитровском шоссе в Подмосковье

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции . Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Авария с участием четырех машин произошла на Дмитровском шоссе в Подмосковье, пострадавших нет, рассказали РИА Новости в ГУ МВД по Московской области.
По информации полиции, авария произошла утром в пятницу на Дмитровском шоссе.
"В 7.45 утра на 46-м километре автодороги А-104 произошло ДТП с участием четырех машин. В результате ДТП пострадавших нет", – сообщил собеседник агентства.
Согласно сервису "Яндекс Карты", по состоянию на 9.50 мск на Дмитровском шоссе образовалась пробка приблизительно в 10 километров. Дорога "стоит" в сторону области примерно от деревни Капустино до деревни Сухарево. Участок дороги на 46-м километре, судя по навигатору, освобожден.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ДТПМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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