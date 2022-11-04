https://ria.ru/20221104/dtp-1829177311.html

В Подмосковье четыре машины столкнулись на Дмитровском шоссе

В Подмосковье четыре машины столкнулись на Дмитровском шоссе - РИА Новости, 04.11.2022

В Подмосковье четыре машины столкнулись на Дмитровском шоссе

Авария с участием четырех машин произошла на Дмитровском шоссе в Подмосковье, пострадавших нет, рассказали РИА Новости в ГУ МВД по Московской области. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T10:09

2022-11-04T10:09

2022-11-04T10:39

происшествия

московская область (подмосковье)

дтп

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Авария с участием четырех машин произошла на Дмитровском шоссе в Подмосковье, пострадавших нет, рассказали РИА Новости в ГУ МВД по Московской области.По информации полиции, авария произошла утром в пятницу на Дмитровском шоссе."В 7.45 утра на 46-м километре автодороги А-104 произошло ДТП с участием четырех машин. В результате ДТП пострадавших нет", – сообщил собеседник агентства.Согласно сервису "Яндекс Карты", по состоянию на 9.50 мск на Дмитровском шоссе образовалась пробка приблизительно в 10 километров. Дорога "стоит" в сторону области примерно от деревни Капустино до деревни Сухарево. Участок дороги на 46-м километре, судя по навигатору, освобожден.

https://ria.ru/20221031/dtp-1827983972.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), дтп, министерство внутренних дел рф (мвд россии)