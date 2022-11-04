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Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка возросло до пяти - РИА Новости, 04.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221104/donetsk-1829247395.html
Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка возросло до пяти
Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка возросло до пяти - РИА Новости, 04.11.2022
Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка возросло до пяти
Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка возросло до пяти, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T16:59
2022-11-04T16:59
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка возросло до пяти, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.Ранее штаб сообщал о четверых пострадавших.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в пятницу неоднократно сообщало об обстрелах Кировского района города.
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
16:59 04.11.2022
 
Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка возросло до пяти

Штаб обороны ДНР сообщил о пятерых раненных при обстреле Кировского района Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка возросло до пяти, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
"В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Кировском районе Донецка число раненых возросло до пяти человек", - сообщил штаб в Telegram.
Ранее штаб сообщал о четверых пострадавших.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в пятницу неоднократно сообщало об обстрелах Кировского района города.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
16:17Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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