https://ria.ru/20221104/donetsk-1829247395.html
Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка возросло до пяти
Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка возросло до пяти - РИА Новости, 04.11.2022
Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка возросло до пяти
Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка возросло до пяти, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T16:59
2022-11-04T16:59
2022-11-04T16:59
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка возросло до пяти, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.Ранее штаб сообщал о четверых пострадавших.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в пятницу неоднократно сообщало об обстрелах Кировского района города.
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка возросло до пяти
Штаб обороны ДНР сообщил о пятерых раненных при обстреле Кировского района Донецка