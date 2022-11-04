https://ria.ru/20221104/donetsk-1829247395.html

Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка возросло до пяти

Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка возросло до пяти - РИА Новости, 04.11.2022

Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка возросло до пяти

Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка возросло до пяти, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T16:59

2022-11-04T16:59

2022-11-04T16:59

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка возросло до пяти, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.Ранее штаб сообщал о четверых пострадавших.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в пятницу неоднократно сообщало об обстрелах Кировского района города.

донецк

донецкая народная республика

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины