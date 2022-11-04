https://ria.ru/20221104/donetsk-1829238468.html
Новый знак "До России 0 км" установили на главной площади Донецка
Новый знак "До России 0 км" установили на главной площади Донецка - РИА Новости, 04.11.2022
Новый знак "До России 0 км" установили на главной площади Донецка
Новый знак с надписью "До России 0 км" установлен на площади Ленина в центре Донецка сегодня в честь первого Дня народного единства в составе России. Таким... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T16:37
2022-11-04T16:37
2022-11-04T16:57
владимир путин
россия
донецк
донецкая народная республика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829246271_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1ae2e319d139b8a5880727a24f7faf88.jpg
ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Новый знак с надписью "До России 0 км" установлен на площади Ленина в центре Донецка сегодня в честь первого Дня народного единства в составе России. Таким образом городская администрация выразила поддержку неравнодушных граждан Донецкой Народной Республики, которые с 2014-го года ждали восстановления исторической справедливости и вхождения в состав Российской Федерации.Ранее президент России Владимир Путин выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, после чего подписал договоры с главами регионов об их принятии в состав России. Затем глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20221104/pushilin-1829173342.html
россия
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829246271_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f2632608239bad3bc0b7b7797e492e72.jpg
"До России 0 км". Знак в центре Донецка
На площади Ленина в центре Донецка в честь первого Дня народного единства в составе России установили новый знак: "До России 0 км".
2022-11-04T16:37
true
PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, донецк, донецкая народная республика, общество
Владимир Путин, Россия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Общество
16:37 04.11.2022 (обновлено: 16:57 04.11.2022)
Новый знак "До России 0 км" установили на главной площади Донецка
Знак "До России 0 км" установили на главной площади Донецка в честь Дня народного единства