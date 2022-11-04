https://ria.ru/20221104/donetsk-1829238468.html

Новый знак "До России 0 км" установили на главной площади Донецка

Новый знак "До России 0 км" установили на главной площади Донецка - РИА Новости, 04.11.2022

Новый знак "До России 0 км" установили на главной площади Донецка

Новый знак с надписью "До России 0 км" установлен на площади Ленина в центре Донецка сегодня в честь первого Дня народного единства в составе России. Таким... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T16:37

2022-11-04T16:37

2022-11-04T16:57

владимир путин

россия

донецк

донецкая народная республика

общество

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ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Новый знак с надписью "До России 0 км" установлен на площади Ленина в центре Донецка сегодня в честь первого Дня народного единства в составе России. Таким образом городская администрация выразила поддержку неравнодушных граждан Донецкой Народной Республики, которые с 2014-го года ждали восстановления исторической справедливости и вхождения в состав Российской Федерации.Ранее президент России Владимир Путин выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, после чего подписал договоры с главами регионов об их принятии в состав России. Затем глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20221104/pushilin-1829173342.html

россия

донецк

донецкая народная республика

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"До России 0 км". Знак в центре Донецка На площади Ленина в центре Донецка в честь первого Дня народного единства в составе России установили новый знак: "До России 0 км". 2022-11-04T16:37 true PT0M09S

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владимир путин, россия, донецк, донецкая народная республика, общество