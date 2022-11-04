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Новый знак "До России 0 км" установили на главной площади Донецка - РИА Новости, 04.11.2022
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Новый знак "До России 0 км" установили на главной площади Донецка
Новый знак "До России 0 км" установили на главной площади Донецка - РИА Новости, 04.11.2022
Новый знак "До России 0 км" установили на главной площади Донецка
Новый знак с надписью "До России 0 км" установлен на площади Ленина в центре Донецка сегодня в честь первого Дня народного единства в составе России. Таким... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T16:37
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владимир путин
россия
донецк
донецкая народная республика
общество
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ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Новый знак с надписью "До России 0 км" установлен на площади Ленина в центре Донецка сегодня в честь первого Дня народного единства в составе России. Таким образом городская администрация выразила поддержку неравнодушных граждан Донецкой Народной Республики, которые с 2014-го года ждали восстановления исторической справедливости и вхождения в состав Российской Федерации.Ранее президент России Владимир Путин выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, после чего подписал договоры с главами регионов об их принятии в состав России. Затем глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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"До России 0 км". Знак в центре Донецка
На площади Ленина в центре Донецка в честь первого Дня народного единства в составе России установили новый знак: "До России 0 км".
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владимир путин, россия, донецк, донецкая народная республика, общество
Владимир Путин, Россия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Общество
16:37 04.11.2022 (обновлено: 16:57 04.11.2022)
 
Новый знак "До России 0 км" установили на главной площади Донецка

Знак "До России 0 км" установили на главной площади Донецка в честь Дня народного единства

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ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Новый знак с надписью "До России 0 км" установлен на площади Ленина в центре Донецка сегодня в честь первого Дня народного единства в составе России. Таким образом городская администрация выразила поддержку неравнодушных граждан Донецкой Народной Республики, которые с 2014-го года ждали восстановления исторической справедливости и вхождения в состав Российской Федерации.
Ранее президент России Владимир Путин выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, после чего подписал договоры с главами регионов об их принятии в состав России. Затем глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
09:37
Пушилин поздравил жителей ДНР с Днем народного единства
 
Владимир ПутинРоссияДонецкДонецкая Народная РеспубликаОбщество
 
 
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