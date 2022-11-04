https://ria.ru/20221104/donetsk-1829179072.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 04.11.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска с 08.47 по 09.45 утра в пятницу обстреляли Киевский, Кировский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T10:25

2022-11-04T10:25

2022-11-04T10:25

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Украинские войска с 08.47 по 09.45 утра в пятницу обстреляли Киевский, Кировский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Сообщается, что Киевский район подвергся обстрелам в 08.47, 09.22 и 09.43, по нему выпустили в общей сложности девять снарядов калибром 155 миллиметров. В 08.48 обстрелу подвергся Кировский район, по нему было выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра.Кроме того, в 09.26 подверглись обстрелу Кировский и Куйбышевский районы, по ним выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра, отметили в представительстве. Петровский район подвергся обстрелу в 09.45, было выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Сообщается, что в 09.31 пять снарядов калибром 152 миллиметра было выпущено по Никитовскому району Горловки.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины