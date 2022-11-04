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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 04.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221104/donetsk-1829179072.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 04.11.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска с 08.47 по 09.45 утра в пятницу обстреляли Киевский, Кировский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T10:25
2022-11-04T10:25
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Украинские войска с 08.47 по 09.45 утра в пятницу обстреляли Киевский, Кировский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Сообщается, что Киевский район подвергся обстрелам в 08.47, 09.22 и 09.43, по нему выпустили в общей сложности девять снарядов калибром 155 миллиметров. В 08.48 обстрелу подвергся Кировский район, по нему было выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра.Кроме того, в 09.26 подверглись обстрелу Кировский и Куйбышевский районы, по ним выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра, отметили в представительстве. Петровский район подвергся обстрелу в 09.45, было выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Сообщается, что в 09.31 пять снарядов калибром 152 миллиметра было выпущено по Никитовскому району Горловки.
донецк
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
10:25 04.11.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Представительство ДНР: ВСУ за час обстреляли четыре района Донецка и Горловку

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкОсколки снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ
Осколки снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Осколки снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Украинские войска с 08.47 по 09.45 утра в пятницу обстреляли Киевский, Кировский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Сообщается, что Киевский район подвергся обстрелам в 08.47, 09.22 и 09.43, по нему выпустили в общей сложности девять снарядов калибром 155 миллиметров. В 08.48 обстрелу подвергся Кировский район, по нему было выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра.
Кроме того, в 09.26 подверглись обстрелу Кировский и Куйбышевский районы, по ним выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра, отметили в представительстве. Петровский район подвергся обстрелу в 09.45, было выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
Сообщается, что в 09.31 пять снарядов калибром 152 миллиметра было выпущено по Никитовскому району Горловки.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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