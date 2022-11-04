https://ria.ru/20221104/donetsk-1829179072.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 04.11.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска с 08.47 по 09.45 утра в пятницу обстреляли Киевский, Кировский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T10:25
2022-11-04T10:25
2022-11-04T10:25
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_df9e25cf75cefea9284029e52cf9b81a.jpg
ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Украинские войска с 08.47 по 09.45 утра в пятницу обстреляли Киевский, Кировский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Сообщается, что Киевский район подвергся обстрелам в 08.47, 09.22 и 09.43, по нему выпустили в общей сложности девять снарядов калибром 155 миллиметров. В 08.48 обстрелу подвергся Кировский район, по нему было выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра.Кроме того, в 09.26 подверглись обстрелу Кировский и Куйбышевский районы, по ним выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра, отметили в представительстве. Петровский район подвергся обстрелу в 09.45, было выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Сообщается, что в 09.31 пять снарядов калибром 152 миллиметра было выпущено по Никитовскому району Горловки.
донецк
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_90781af3312bfc71942889be86c2afcf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Представительство ДНР: ВСУ за час обстреляли четыре района Донецка и Горловку