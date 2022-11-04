https://ria.ru/20221104/donbass-1829218165.html

Путин рассказал об обсуждении восстановления Донбасса

Путин рассказал об обсуждении восстановления Донбасса - РИА Новости, 04.11.2022

Путин рассказал об обсуждении восстановления Донбасса

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вчера ночью обсуждал вопросы восстановления Донбасса, и в том числе Мариуполя. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T14:34

2022-11-04T14:34

2022-11-04T14:50

специальная военная операция на украине

общество

мариуполь

донбасс

владимир путин

день народного единства

4 ноября - день народного единства

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вчера ночью обсуждал вопросы восстановления Донбасса, и в том числе Мариуполя."Мы вчера поздно вечером с коллегами — это уже было часов двенадцать, к полуночи — обсуждали вопросы восстановления как раз этих территорий, Донбасса, Мариуполя, который сильно пострадал. Там и жильё нужно восстанавливать, и сферу социальной инфраструктуры, детские сады, библиотеки, театры и музеи", - сказал Путин в ходе общения с волонтёрами в День народного единства."Мариуполь - известный очень, древний, можно сказать, русский город. Пётр первый там основал, как известно, свою первую военную флотилию, первые победы одерживал, потом и Суворов там совершал свои степные походы, и Екатерина Вторая обстраивала эти земли. Это очень интересное место. Конечно, там есть над чем работать", - добавил российский президент.

https://ria.ru/20221028/uscherb-1827471139.html

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Ольга Фомченкова

общество, мариуполь, донбасс, владимир путин, день народного единства, 4 ноября - день народного единства