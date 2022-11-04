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Путин рассказал об обсуждении восстановления Донбасса - РИА Новости, 04.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221104/donbass-1829218165.html
Путин рассказал об обсуждении восстановления Донбасса
Путин рассказал об обсуждении восстановления Донбасса - РИА Новости, 04.11.2022
Путин рассказал об обсуждении восстановления Донбасса
Президент РФ Владимир Путин заявил, что вчера ночью обсуждал вопросы восстановления Донбасса, и в том числе Мариуполя. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T14:34
2022-11-04T14:50
специальная военная операция на украине
общество
мариуполь
донбасс
владимир путин
день народного единства
4 ноября - день народного единства
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вчера ночью обсуждал вопросы восстановления Донбасса, и в том числе Мариуполя."Мы вчера поздно вечером с коллегами — это уже было часов двенадцать, к полуночи — обсуждали вопросы восстановления как раз этих территорий, Донбасса, Мариуполя, который сильно пострадал. Там и жильё нужно восстанавливать, и сферу социальной инфраструктуры, детские сады, библиотеки, театры и музеи", - сказал Путин в ходе общения с волонтёрами в День народного единства."Мариуполь - известный очень, древний, можно сказать, русский город. Пётр первый там основал, как известно, свою первую военную флотилию, первые победы одерживал, потом и Суворов там совершал свои степные походы, и Екатерина Вторая обстраивала эти земли. Это очень интересное место. Конечно, там есть над чем работать", - добавил российский президент.
https://ria.ru/20221028/uscherb-1827471139.html
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общество, мариуполь, донбасс, владимир путин, день народного единства, 4 ноября - день народного единства
Специальная военная операция на Украине, Общество, Мариуполь, Донбасс, Владимир Путин, День народного единства, 4 ноября - День народного единства
14:34 04.11.2022 (обновлено: 14:50 04.11.2022)
 
Путин рассказал об обсуждении восстановления Донбасса

Путин заявил, что накануне обсуждал вопросы восстановления Донбасса, в том числе Мариуполя

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин с представителями национальных общественных объединений, молодёжных и волонтёрских организаций после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому
Президент РФ Владимир Путин с представителями национальных общественных объединений, молодёжных и волонтёрских организаций после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин с представителями национальных общественных объединений, молодёжных и волонтёрских организаций после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вчера ночью обсуждал вопросы восстановления Донбасса, и в том числе Мариуполя.
"Мы вчера поздно вечером с коллегами — это уже было часов двенадцать, к полуночи — обсуждали вопросы восстановления как раз этих территорий, Донбасса, Мариуполя, который сильно пострадал. Там и жильё нужно восстанавливать, и сферу социальной инфраструктуры, детские сады, библиотеки, театры и музеи", - сказал Путин в ходе общения с волонтёрами в День народного единства.
"Мариуполь - известный очень, древний, можно сказать, русский город. Пётр первый там основал, как известно, свою первую военную флотилию, первые победы одерживал, потом и Суворов там совершал свои степные походы, и Екатерина Вторая обстраивала эти земли. Это очень интересное место. Конечно, там есть над чем работать", - добавил российский президент.
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28 октября, 12:57Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоМариупольДонбассВладимир ПутинДень народного единства4 ноября - День народного единства
 
 
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