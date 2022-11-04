https://ria.ru/20221104/donbass-1829218165.html
Путин рассказал об обсуждении восстановления Донбасса
Путин рассказал об обсуждении восстановления Донбасса - РИА Новости, 04.11.2022
Путин рассказал об обсуждении восстановления Донбасса
Президент РФ Владимир Путин заявил, что вчера ночью обсуждал вопросы восстановления Донбасса, и в том числе Мариуполя. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T14:34
2022-11-04T14:34
2022-11-04T14:50
специальная военная операция на украине
общество
мариуполь
донбасс
владимир путин
день народного единства
4 ноября - день народного единства
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829213883_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_07595d7b0152f80e7981de250b21b7cd.jpg
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вчера ночью обсуждал вопросы восстановления Донбасса, и в том числе Мариуполя."Мы вчера поздно вечером с коллегами — это уже было часов двенадцать, к полуночи — обсуждали вопросы восстановления как раз этих территорий, Донбасса, Мариуполя, который сильно пострадал. Там и жильё нужно восстанавливать, и сферу социальной инфраструктуры, детские сады, библиотеки, театры и музеи", - сказал Путин в ходе общения с волонтёрами в День народного единства."Мариуполь - известный очень, древний, можно сказать, русский город. Пётр первый там основал, как известно, свою первую военную флотилию, первые победы одерживал, потом и Суворов там совершал свои степные походы, и Екатерина Вторая обстраивала эти земли. Это очень интересное место. Конечно, там есть над чем работать", - добавил российский президент.
https://ria.ru/20221028/uscherb-1827471139.html
мариуполь
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829213883_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_b438b4a949fe335ffa340fcfcaa4592b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мариуполь, донбасс, владимир путин, день народного единства, 4 ноября - день народного единства
Специальная военная операция на Украине, Общество, Мариуполь, Донбасс, Владимир Путин, День народного единства, 4 ноября - День народного единства
14:34 04.11.2022 (обновлено: 14:50 04.11.2022)
Путин рассказал об обсуждении восстановления Донбасса
Путин заявил, что накануне обсуждал вопросы восстановления Донбасса, в том числе Мариуполя
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вчера ночью обсуждал вопросы восстановления Донбасса, и в том числе Мариуполя.
"Мы вчера поздно вечером с коллегами — это уже было часов двенадцать, к полуночи — обсуждали вопросы восстановления как раз этих территорий, Донбасса, Мариуполя, который сильно пострадал. Там и жильё нужно восстанавливать, и сферу социальной инфраструктуры, детские сады, библиотеки, театры и музеи", - сказал Путин в ходе общения с волонтёрами в День народного единства.
"Мариуполь - известный очень, древний, можно сказать, русский город. Пётр первый там основал, как известно, свою первую военную флотилию, первые победы одерживал, потом и Суворов там совершал свои степные походы, и Екатерина Вторая обстраивала эти земли. Это очень интересное место. Конечно, там есть над чем работать", - добавил российский президент.