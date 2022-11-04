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В ДНР за сутки один человек погиб в результате обстрелов украинских войск

В ДНР за сутки один человек погиб в результате обстрелов украинских войск - РИА Новости, 04.11.2022

В ДНР за сутки один человек погиб в результате обстрелов украинских войск

Один человек погиб и десять получили ранения в Донецкой народной республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T08:24

2022-11-04T08:24

2022-11-04T08:24

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

украина

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Один человек погиб и десять получили ранения в Донецкой народной республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08:00 3 ноября до 08:00 4 ноября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики погиб один человек и еще десять мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, украина, донбасс, вооруженные силы украины