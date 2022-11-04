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Бастрыкину доложат о проверке случившегося в Севастопольском дельфинарии - РИА Новости, 04.11.2022
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Бастрыкину доложат о проверке случившегося в Севастопольском дельфинарии
Бастрыкину доложат о проверке случившегося в Севастопольском дельфинарии - РИА Новости, 04.11.2022
Бастрыкину доложат о проверке случившегося в Севастопольском дельфинарии
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту жестокого обращения с дельфинами в... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T23:17
2022-11-04T23:17
происшествия
александр бастрыкин
михаил развожаев
севастополь
россия
республика крым
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту жестокого обращения с дельфинами в Севастополе, сообщается в Telegram-канале ведомства.В среду очевидцы сняли видео, как неизвестные выбрасывали в море дельфинов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что их выбросил владелец дельфинария - по его словам, четверо млекопитающих, которых выпустили в море, больше 10 лет прожили в неволе. Утром в четверг был организован поиск дельфинов в акватории. Полиция завела уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.Ранее губернатор Севастополя сообщил, что вторые сутки не принесли успехов в поиске дрессированных дельфинов."Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю проводится процессуальная проверка по озвученным в средствах массовой информации сведениям о жестоком обращении с животными в городе Севастополе", - говорится в сообщении.Уточняется, что 2 ноября на пляже "Аквамарин" в районе "Парка Победы" директор частного дельфинария выпустил в море четырех дельфинов, не приспособленных к дикой среде обитания.
https://ria.ru/20221103/delfinariy-1829142121.html
https://ria.ru/20221104/delfiny-1829190792.html
севастополь
россия
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происшествия, александр бастрыкин, михаил развожаев, севастополь, россия, республика крым, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Александр Бастрыкин, Михаил Развожаев, Севастополь, Россия, Республика Крым, Следственный комитет России (СК РФ)
23:17 04.11.2022
 
Бастрыкину доложат о проверке случившегося в Севастопольском дельфинарии

Главе СК Бастрыкину доложат о проверке жестокого обращения с дельфинами в Севастополе

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РФПредседатель СК России Александр Бастрыкин
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой СК РФ
Председатель СК России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту жестокого обращения с дельфинами в Севастополе, сообщается в Telegram-канале ведомства.
В среду очевидцы сняли видео, как неизвестные выбрасывали в море дельфинов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что их выбросил владелец дельфинария - по его словам, четверо млекопитающих, которых выпустили в море, больше 10 лет прожили в неволе. Утром в четверг был организован поиск дельфинов в акватории. Полиция завела уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.
Северный морской котик - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 23:50
У владельца Севастопольского дельфинария изъяли семь морских котиков
Ранее губернатор Севастополя сообщил, что вторые сутки не принесли успехов в поиске дрессированных дельфинов.
"Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю проводится процессуальная проверка по озвученным в средствах массовой информации сведениям о жестоком обращении с животными в городе Севастополе", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 2 ноября на пляже "Аквамарин" в районе "Парка Победы" директор частного дельфинария выпустил в море четырех дельфинов, не приспособленных к дикой среде обитания.
Дельфины - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
Вчера, 11:38
Найденные в Севастополе дельфины были не из дельфинария, заявили власти
 
ПроисшествияАлександр БастрыкинМихаил РазвожаевСевастопольРоссияРеспублика КрымСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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