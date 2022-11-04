https://ria.ru/20221104/doklad-1829295379.html

Бастрыкину доложат о проверке случившегося в Севастопольском дельфинарии

Бастрыкину доложат о проверке случившегося в Севастопольском дельфинарии - РИА Новости, 04.11.2022

Бастрыкину доложат о проверке случившегося в Севастопольском дельфинарии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту жестокого обращения с дельфинами в... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T23:17

2022-11-04T23:17

2022-11-04T23:17

происшествия

александр бастрыкин

михаил развожаев

севастополь

россия

республика крым

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825040390_0:100:1230:792_1920x0_80_0_0_d0acd446cd7d9edb386c2fbdc60c3e7a.jpg

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту жестокого обращения с дельфинами в Севастополе, сообщается в Telegram-канале ведомства.В среду очевидцы сняли видео, как неизвестные выбрасывали в море дельфинов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что их выбросил владелец дельфинария - по его словам, четверо млекопитающих, которых выпустили в море, больше 10 лет прожили в неволе. Утром в четверг был организован поиск дельфинов в акватории. Полиция завела уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.Ранее губернатор Севастополя сообщил, что вторые сутки не принесли успехов в поиске дрессированных дельфинов."Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю проводится процессуальная проверка по озвученным в средствах массовой информации сведениям о жестоком обращении с животными в городе Севастополе", - говорится в сообщении.Уточняется, что 2 ноября на пляже "Аквамарин" в районе "Парка Победы" директор частного дельфинария выпустил в море четырех дельфинов, не приспособленных к дикой среде обитания.

https://ria.ru/20221103/delfinariy-1829142121.html

https://ria.ru/20221104/delfiny-1829190792.html

севастополь

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, александр бастрыкин, михаил развожаев, севастополь, россия, республика крым, следственный комитет россии (ск рф)