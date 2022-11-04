ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
Представительство ДНР: украинские войска снова обстреляли Донецк и Горловку
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкОсколки снаряда в руках сотрудника следственного комитета во дворе жилого дома, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке
Осколки снаряда в руках сотрудника следственного комитета во дворе жилого дома, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк и Горловку, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 20.20 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 миллиметра... 20.27 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".