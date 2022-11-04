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ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 04.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 04.11.2022
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Горловку, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T21:44
2022-11-04T21:44
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк
донецкая народная республика
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк и Горловку, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 20.20 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 миллиметра... 20.27 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецк
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в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Стирол
21:44 04.11.2022
 
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

Представительство ДНР: украинские войска снова обстреляли Донецк и Горловку

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкОсколки снаряда в руках сотрудника следственного комитета во дворе жилого дома, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке
Осколки снаряда в руках сотрудника следственного комитета во дворе жилого дома, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Осколки снаряда в руках сотрудника следственного комитета во дворе жилого дома, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк и Горловку, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 20.20 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 миллиметра... 20.27 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККСтирол
 
 
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