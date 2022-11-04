Рейтинг@Mail.ru
В ДНР в пятницу при обстрелах ВСУ погибли три мирных жителя - РИА Новости, 04.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221104/dnr-1829279910.html
В ДНР в пятницу при обстрелах ВСУ погибли три мирных жителя
В ДНР в пятницу при обстрелах ВСУ погибли три мирных жителя - РИА Новости, 04.11.2022
В ДНР в пятницу при обстрелах ВСУ погибли три мирных жителя
Три мирных жителя погибли, еще 13 ранены за день в результате обстрелов городов ДНР со стороны украинских войск, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T20:52
2022-11-04T20:52
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755060380_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_863190535620eec913fdcd051d215403.jpg
ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Три мирных жителя погибли, еще 13 ранены за день в результате обстрелов городов ДНР со стороны украинских войск, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны республики."В результате сегодняшних обстрелов вооруженных формирований Украины в Донецкой народной республике три человека погибли и еще 13 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755060380_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_50c5549ed02c147690620fc4d80ae322.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
20:52 04.11.2022
 
В ДНР в пятницу при обстрелах ВСУ погибли три мирных жителя

Штаб обороны ДНР: при обстрелах республики ВСУ погибли три мирных жителя, еще 13 ранены

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, которыми был обстрелян Донецкий механический завод
Осколки снарядов, которыми был обстрелян Донецкий механический завод - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки снарядов, которыми был обстрелян Донецкий механический завод. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Три мирных жителя погибли, еще 13 ранены за день в результате обстрелов городов ДНР со стороны украинских войск, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны республики.
"В результате сегодняшних обстрелов вооруженных формирований Украины в Донецкой народной республике три человека погибли и еще 13 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала