https://ria.ru/20221104/dnr-1829279910.html
В ДНР в пятницу при обстрелах ВСУ погибли три мирных жителя
В ДНР в пятницу при обстрелах ВСУ погибли три мирных жителя - РИА Новости, 04.11.2022
В ДНР в пятницу при обстрелах ВСУ погибли три мирных жителя
Три мирных жителя погибли, еще 13 ранены за день в результате обстрелов городов ДНР со стороны украинских войск, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T20:52
2022-11-04T20:52
2022-11-04T20:52
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755060380_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_863190535620eec913fdcd051d215403.jpg
ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Три мирных жителя погибли, еще 13 ранены за день в результате обстрелов городов ДНР со стороны украинских войск, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны республики."В результате сегодняшних обстрелов вооруженных формирований Украины в Донецкой народной республике три человека погибли и еще 13 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755060380_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_50c5549ed02c147690620fc4d80ae322.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
В ДНР в пятницу при обстрелах ВСУ погибли три мирных жителя
Штаб обороны ДНР: при обстрелах республики ВСУ погибли три мирных жителя, еще 13 ранены