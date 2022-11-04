https://ria.ru/20221104/dnr-1829279910.html

В ДНР в пятницу при обстрелах ВСУ погибли три мирных жителя

В ДНР в пятницу при обстрелах ВСУ погибли три мирных жителя - РИА Новости, 04.11.2022

В ДНР в пятницу при обстрелах ВСУ погибли три мирных жителя

Три мирных жителя погибли, еще 13 ранены за день в результате обстрелов городов ДНР со стороны украинских войск, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T20:52

2022-11-04T20:52

2022-11-04T20:52

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Три мирных жителя погибли, еще 13 ранены за день в результате обстрелов городов ДНР со стороны украинских войск, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны республики."В результате сегодняшних обстрелов вооруженных формирований Украины в Донецкой народной республике три человека погибли и еще 13 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецкая народная республика, украина