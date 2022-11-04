https://ria.ru/20221104/dnr-1829267599.html

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 04.11.2022

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T19:02

2022-11-04T19:02

2022-11-04T19:02

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк

донецкая народная республика

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.00 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Зайцево: выпущено 5 снарядов калибром 152 миллиметра... 17.48 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров... 18.10 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 18.25 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, стирол