ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку, выпустив 26 снарядов
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, которыми был обстрелян Донецкий механический завод
Осколки снарядов, которыми был обстрелян Донецкий механический завод. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку, выпустив 26 снарядов различного калибра менее чем за час, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.33 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров... 16.35 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров... 16.30 - населенный пункт Дружба - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 5 снарядов калибром 122 миллиметра; 16.48 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский, Куйбышевский районы): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров... 17.15 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 17.20 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский, Куйбышевский районы): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.