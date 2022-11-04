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ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку

ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку - РИА Новости, 04.11.2022

ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку, выпустив 26 снарядов различного калибра менее чем за час, сообщило представительство Донецкой Народной РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T18:24

2022-11-04T18:24

2022-11-04T18:24

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

горловка

макеевка

сцкк

стирол

нато

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ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку, выпустив 26 снарядов различного калибра менее чем за час, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.33 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров... 16.35 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров... 16.30 - населенный пункт Дружба - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 5 снарядов калибром 122 миллиметра; 16.48 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский, Куйбышевский районы): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров... 17.15 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 17.20 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский, Куйбышевский районы): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

горловка

макеевка

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк, горловка, макеевка, сцкк, стирол, нато