https://ria.ru/20221104/dnr-1829247767.html
При обстреле ВСУ Макеевки мирный житель получил ранение
При обстреле ВСУ Макеевки мирный житель получил ранение - РИА Новости, 04.11.2022
При обстреле ВСУ Макеевки мирный житель получил ранение
Мужчина ранен при обстреле Червоногвардейского района Макеевки, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T17:00
2022-11-04T17:00
2022-11-04T17:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Мужчина ранен при обстреле Червоногвардейского района Макеевки, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."Вооруженные формирования Украины атаковали Червоногвардейский район Макеевки, ранен мужчина", - сообщил штаб в Telegram.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в пятницу неоднократно сообщало об обстрелах Червоногвардейского района Макеевки.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жкх, макеевка, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина
При обстреле ВСУ Макеевки мирный житель получил ранение
Штаб обороны ДНР: при обстреле ВСУ Червоногвардейского района Макеевки был ранен мужчина