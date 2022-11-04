https://ria.ru/20221104/dnr-1829247767.html

При обстреле ВСУ Макеевки мирный житель получил ранение

При обстреле ВСУ Макеевки мирный житель получил ранение - РИА Новости, 04.11.2022

При обстреле ВСУ Макеевки мирный житель получил ранение

Мужчина ранен при обстреле Червоногвардейского района Макеевки, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T17:00

2022-11-04T17:00

2022-11-04T17:00

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

макеевка

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Мужчина ранен при обстреле Червоногвардейского района Макеевки, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."Вооруженные формирования Украины атаковали Червоногвардейский район Макеевки, ранен мужчина", - сообщил штаб в Telegram.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в пятницу неоднократно сообщало об обстрелах Червоногвардейского района Макеевки.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

макеевка

донецкая народная республика

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, макеевка, донецкая народная республика, украина