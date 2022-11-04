https://ria.ru/20221104/dnr-1829185891.html

ВСУ за сутки потеряли 50 человек, один "Град" и три танка, заявили в НМ ДНР

ВСУ за сутки потеряли 50 человек, один "Град" и три танка, заявили в НМ ДНР - РИА Новости, 04.11.2022

ВСУ за сутки потеряли 50 человек, один "Град" и три танка, заявили в НМ ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки потеряли до 50 человек, один РСЗО "Град", три танка и четыре БПЛА, сообщает Народная милиция ДНР. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T11:16

2022-11-04T11:16

2022-11-04T11:16

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

безопасность

народная милиция днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803171484_0:388:2922:2032_1920x0_80_0_0_36f4fe4c1d92374473c5188fb3b74012.jpg

ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли до 50 человек, один РСЗО "Град", три танка и четыре БПЛА, сообщает Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: самоходная артиллерийская установка (2С1 "Гвоздика"), четыре гаубицы (ДВЕ АХС "Краб", ДВЕ "М777"), РСЗО "Град", три танка (ДВА Т-64БВ и Т-72М1), семь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито четыре БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 50 человек", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что за прошедшие сутки украинские войска выпустили 298 боеприпасов разных калибров по районам 11 населенных пунктов республики.

https://ria.ru/20221103/spetsoperatsiya-1829018448.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, безопасность, народная милиция днр