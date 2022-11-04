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ВСУ за сутки потеряли 50 человек, один "Град" и три танка, заявили в НМ ДНР - РИА Новости, 04.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221104/dnr-1829185891.html
ВСУ за сутки потеряли 50 человек, один "Град" и три танка, заявили в НМ ДНР
ВСУ за сутки потеряли 50 человек, один "Град" и три танка, заявили в НМ ДНР - РИА Новости, 04.11.2022
ВСУ за сутки потеряли 50 человек, один "Град" и три танка, заявили в НМ ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки потеряли до 50 человек, один РСЗО "Град", три танка и четыре БПЛА, сообщает Народная милиция ДНР. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T11:16
2022-11-04T11:16
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
народная милиция днр
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ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли до 50 человек, один РСЗО "Град", три танка и четыре БПЛА, сообщает Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: самоходная артиллерийская установка (2С1 "Гвоздика"), четыре гаубицы (ДВЕ АХС "Краб", ДВЕ "М777"), РСЗО "Град", три танка (ДВА Т-64БВ и Т-72М1), семь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито четыре БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 50 человек", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что за прошедшие сутки украинские войска выпустили 298 боеприпасов разных калибров по районам 11 населенных пунктов республики.
https://ria.ru/20221103/spetsoperatsiya-1829018448.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, безопасность, народная милиция днр
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Народная милиция ДНР
11:16 04.11.2022
 
ВСУ за сутки потеряли 50 человек, один "Град" и три танка, заявили в НМ ДНР

НМ ДНР: ВСУ за сутки потеряли 50 человек, один "Град", три танка и четыре БПЛА

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкБойцы Народной милиции ДНР на самоходной артиллерийской установке "Гвоздика"
Бойцы Народной милиции ДНР на самоходной артиллерийской установке Гвоздика - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бойцы Народной милиции ДНР на самоходной артиллерийской установке "Гвоздика" . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли до 50 человек, один РСЗО "Град", три танка и четыре БПЛА, сообщает Народная милиция ДНР.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: самоходная артиллерийская установка (2С1 "Гвоздика"), четыре гаубицы (ДВЕ АХС "Краб", ДВЕ "М777"), РСЗО "Град", три танка (ДВА Т-64БВ и Т-72М1), семь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито четыре БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 50 человек", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что за прошедшие сутки украинские войска выпустили 298 боеприпасов разных калибров по районам 11 населенных пунктов республики.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:52Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.11.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьНародная милиция ДНР
 
 
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