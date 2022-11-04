Группа мошенников в Запорожской области вымогала деньги у предпринимателей
ФНС: мошенники в Запорожской области вымогали деньги у предпринимателей под видом налогов
© Depositphotos.com / Ivan KrukМужчина вводит данные банковской карты
© Depositphotos.com / Ivan Kruk
Мужчина вводит данные банковской карты. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Группа мошенников в Запорожской области занимается вымогательством денег у предпринимателей под видом сотрудников налоговой службы, преступники предлагают оплачивать "налоги" наличными в гривнах через "кассу", говорится в заявлении Федеральной налоговой службы по Запорожской области.
"ФНС России предупреждает граждан (предпринимателей) Запорожской области о выявленных случаях мошеннических действий, совершаемых в регионе от имени сотрудников налоговой службы. Так, мошенники вручают предпринимателям платежные ведомости для уплаты "единого налога". Уплачивать его предлагается путем внесения ежемесячных платежей наличными средствами в гривнах в некую "кассу"", - сообщается в полученной РИА Новости копии заявления.
Ведомство, обращаясь к предпринимателям, попросило при выявлении подобных случаев незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.
"Напоминаем, что на территории данных регионов в настоящее время применяются налог с оборота и упрощенная система налогообложения (УСН). Их исчисление производится только на основании деклараций, которые ИП представляют в налоговые органы", - отмечается в обращении.
Согласно установленным правилам, налоги уплачиваются наличными через ПАО "Промсвязьбанк" или КБ "МРБ Банк" по платежному документу, а также безналично со счета налогоплательщика в вышеуказанные банки.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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