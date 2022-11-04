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Группа мошенников в Запорожской области вымогала деньги у предпринимателей - РИА Новости, 04.11.2022
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Группа мошенников в Запорожской области вымогала деньги у предпринимателей
Группа мошенников в Запорожской области вымогала деньги у предпринимателей - РИА Новости, 04.11.2022
Группа мошенников в Запорожской области вымогала деньги у предпринимателей
Группа мошенников в Запорожской области занимается вымогательством денег у предпринимателей под видом сотрудников налоговой службы, преступники предлагают... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T17:48
2022-11-04T17:48
владимир путин
запорожская область
россия
донецкая народная республика
федеральная налоговая служба (фнс россии)
промсвязьбанк
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Группа мошенников в Запорожской области занимается вымогательством денег у предпринимателей под видом сотрудников налоговой службы, преступники предлагают оплачивать "налоги" наличными в гривнах через "кассу", говорится в заявлении Федеральной налоговой службы по Запорожской области."ФНС России предупреждает граждан (предпринимателей) Запорожской области о выявленных случаях мошеннических действий, совершаемых в регионе от имени сотрудников налоговой службы. Так, мошенники вручают предпринимателям платежные ведомости для уплаты "единого налога". Уплачивать его предлагается путем внесения ежемесячных платежей наличными средствами в гривнах в некую "кассу"", - сообщается в полученной РИА Новости копии заявления.Ведомство, обращаясь к предпринимателям, попросило при выявлении подобных случаев незамедлительно обратиться в правоохранительные органы."Напоминаем, что на территории данных регионов в настоящее время применяются налог с оборота и упрощенная система налогообложения (УСН). Их исчисление производится только на основании деклараций, которые ИП представляют в налоговые органы", - отмечается в обращении.Согласно установленным правилам, налоги уплачиваются наличными через ПАО "Промсвязьбанк" или КБ "МРБ Банк" по платежному документу, а также безналично со счета налогоплательщика в вышеуказанные банки.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20221103/sud-1829139188.html
https://ria.ru/20221031/moshenniki-1828183602.html
запорожская область
россия
донецкая народная республика
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владимир путин, запорожская область, россия, донецкая народная республика, федеральная налоговая служба (фнс россии), промсвязьбанк, происшествия
Владимир Путин, Запорожская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Промсвязьбанк, Происшествия
17:48 04.11.2022
 
Группа мошенников в Запорожской области вымогала деньги у предпринимателей

ФНС: мошенники в Запорожской области вымогали деньги у предпринимателей под видом налогов

© Depositphotos.com / Ivan KrukМужчина вводит данные банковской карты
Мужчина вводит данные банковской карты - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© Depositphotos.com / Ivan Kruk
Мужчина вводит данные банковской карты. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Группа мошенников в Запорожской области занимается вымогательством денег у предпринимателей под видом сотрудников налоговой службы, преступники предлагают оплачивать "налоги" наличными в гривнах через "кассу", говорится в заявлении Федеральной налоговой службы по Запорожской области.
"ФНС России предупреждает граждан (предпринимателей) Запорожской области о выявленных случаях мошеннических действий, совершаемых в регионе от имени сотрудников налоговой службы. Так, мошенники вручают предпринимателям платежные ведомости для уплаты "единого налога". Уплачивать его предлагается путем внесения ежемесячных платежей наличными средствами в гривнах в некую "кассу"", - сообщается в полученной РИА Новости копии заявления.
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Ведомство, обращаясь к предпринимателям, попросило при выявлении подобных случаев незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.
"Напоминаем, что на территории данных регионов в настоящее время применяются налог с оборота и упрощенная система налогообложения (УСН). Их исчисление производится только на основании деклараций, которые ИП представляют в налоговые органы", - отмечается в обращении.
Согласно установленным правилам, налоги уплачиваются наличными через ПАО "Промсвязьбанк" или КБ "МРБ Банк" по платежному документу, а также безналично со счета налогоплательщика в вышеуказанные банки.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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Владимир ПутинЗапорожская областьРоссияДонецкая Народная РеспубликаФедеральная налоговая служба (ФНС России)ПромсвязьбанкПроисшествия
 
 
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