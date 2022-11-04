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Власти Севастополя сообщили, что выброшенных в море дельфинов пока не нашли - РИА Новости, 04.11.2022
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Власти Севастополя сообщили, что выброшенных в море дельфинов пока не нашли
Власти Севастополя сообщили, что выброшенных в море дельфинов пока не нашли - РИА Новости, 04.11.2022
Власти Севастополя сообщили, что выброшенных в море дельфинов пока не нашли
Вторые сутки пока не принесли успехов в поиске дрессированных дельфинов в Севастополе, мероприятия продолжатся в субботу, сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T21:23
2022-11-04T21:23
михаил развожаев
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Вторые сутки пока не принесли успехов в поиске дрессированных дельфинов в Севастополе, мероприятия продолжатся в субботу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Завершился второй день поисков дельфинов. С утра было патрулирование с берега, а с обеда наши специалисты продолжили обследовать бухты города. Встретили десятки разных дельфинов, но на свисток дрессировщицы никто из них не отозвался. Приманить рыбой тоже никого не удалось… Поиск дельфинов специалисты продолжат завтра", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.Северные морские котики, которых ранее реквизировали в дельфинарии Севастополя Flipper, перемещены в дельфинарий "Коктебель", сообщил губернатор."Уже обживаются в хорошем вольере. Бассейн у них в три раза больше, чем был. Животных обследовали, чувствуют себя они хорошо. Наши специалисты будут контролировать их содержание", - добавил Развожаев.В среду очевидцы сняли видео, как неизвестные выбрасывали в море дельфинов. Развожаев заявил, что их выбросил владелец дельфинария - по его словам, четверо млекопитающих, которых выпустили в море, больше 10 лет прожили в неволе. Утром в четверг был организован поиск дельфинов в акватории. Полиция завела уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.
https://ria.ru/20221103/delfiny-1829103581.html
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михаил развожаев, севастополь
Михаил Развожаев, Севастополь
21:23 04.11.2022
 
Власти Севастополя сообщили, что выброшенных в море дельфинов пока не нашли

Губернатор Развожаев: выброшенных в море в Севастополе дельфинов пока не нашли

© РИА Новости / Михаил МокрушинДельфины в бассейне дельфинария в Севастополе
Дельфины в бассейне дельфинария в Севастополе - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Дельфины в бассейне дельфинария в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Вторые сутки пока не принесли успехов в поиске дрессированных дельфинов в Севастополе, мероприятия продолжатся в субботу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Завершился второй день поисков дельфинов. С утра было патрулирование с берега, а с обеда наши специалисты продолжили обследовать бухты города. Встретили десятки разных дельфинов, но на свисток дрессировщицы никто из них не отозвался. Приманить рыбой тоже никого не удалось… Поиск дельфинов специалисты продолжат завтра", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Северные морские котики, которых ранее реквизировали в дельфинарии Севастополя Flipper, перемещены в дельфинарий "Коктебель", сообщил губернатор.
"Уже обживаются в хорошем вольере. Бассейн у них в три раза больше, чем был. Животных обследовали, чувствуют себя они хорошо. Наши специалисты будут контролировать их содержание", - добавил Развожаев.
В среду очевидцы сняли видео, как неизвестные выбрасывали в море дельфинов. Развожаев заявил, что их выбросил владелец дельфинария - по его словам, четверо млекопитающих, которых выпустили в море, больше 10 лет прожили в неволе. Утром в четверг был организован поиск дельфинов в акватории. Полиция завела уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.
Дельфины в море - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 19:44
Ветеринар: выпущенным в море в Севастополе дельфинам нужна срочная помощь
 
Михаил РазвожаевСевастополь
 
 
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