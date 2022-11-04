https://ria.ru/20221104/delfiny-1829190792.html

Найденные в Севастополе дельфины были не из дельфинария, заявили власти

Найденные в Севастополе дельфины были не из дельфинария, заявили власти - РИА Новости, 04.11.2022

Найденные в Севастополе дельфины были не из дельфинария, заявили власти

Два мертвых дельфина, найденные в бухте Севастополя утром в пятницу, не были животными, которых выбросили из дельфинария, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T11:38

2022-11-04T11:38

2022-11-04T11:38

михаил развожаев

севастополь

происшествия

россия

животные

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Два мертвых дельфина, найденные в бухте Севастополя утром в пятницу, не были животными, которых выбросили из дельфинария, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора города со ссылкой на департамент природных ресурсов и экологии города (Севприроднадзор).Полицейские утром в пятницу сообщили об обнаружении в Севастополе двух мертвых дельфинов, отметив, что проверяют, являются ли мертвые животные теми самыми, которых выбросили в море из местного дельфинария."Это не "наши" дельфины… Судя по их состоянию, они находятся там не первый день", - заявили в пресс-службе губернатора.В среду очевидцы сняли видео, как неизвестные выбрасывали в море дельфинов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что дельфинов выбросил владелец дельфинария - по его словам, четверо млекопитающих, которых выпустили в море, больше 10 лет прожили в неволе. Утром в четверг организован поиск дельфинов в акватории. Полиция завела уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.

https://ria.ru/20221103/delfiny-1829103581.html

севастополь

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михаил развожаев, севастополь, происшествия, россия, животные