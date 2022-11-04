https://ria.ru/20221104/delfiny-1829182146.html
В Севастополе обнаружили двух мертвых дельфинов
В Севастополе обнаружили двух мертвых дельфинов - РИА Новости, 04.11.2022
В Севастополе обнаружили двух мертвых дельфинов
В Севастополе нашли двух мертвых дельфинов, сообщили в местной полиции. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T10:48
2022-11-04T10:48
2022-11-04T14:01
происшествия
севастополь
михаил развожаев
дельфины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости. В Севастополе нашли двух мертвых дельфинов, сообщили в местной полиции."Следственно-оперативная группа ОМВД России по Гагаринскому району выдвинулась на место происшествия с целью установления принадлежности обнаруженных трупов дельфинов к дельфинарию Flipper", — говорится в сообщении.Позже в пресс-службе губернатора уточнили, что это не те дельфины, которых выбросил владелец дельфинария. Видео, на котором люди выбрасывают четырех дельфинов в море в районе Парка Победы, появилось в севастопольских сетях три дня назад и вызвало большой общественный резонанс. По информации губернатора Михаила Развожаева, млекопитающие более десяти лет провели в местном дельфинарии. Власти города организовали поисковую операцию. Сообщалось, что двух дельфинов обнаружили у берега, двух других пока не нашли. В открытом море животные могут погибнуть, потому что после долгих лет в неволе у них нет навыков выживания в дикой природе.
https://ria.ru/20221103/delfiny-1829103581.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Двух из четырех выброшенных в открытое море дельфинов обнаружили у берега в Севастополе
Двух из четырех выброшенных в открытое море дельфинов обнаружили у берега в Севастополе
2022-11-04T10:48
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PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, севастополь, михаил развожаев, дельфины
Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев, дельфины
10:48 04.11.2022 (обновлено: 14:01 04.11.2022)
В Севастополе обнаружили двух мертвых дельфинов
Полиция Севастополя проверяет сообщение об обнаружении двух мертвых дельфинов