https://ria.ru/20221104/delfiny-1829182146.html

В Севастополе обнаружили двух мертвых дельфинов

В Севастополе обнаружили двух мертвых дельфинов - РИА Новости, 04.11.2022

В Севастополе обнаружили двух мертвых дельфинов

В Севастополе нашли двух мертвых дельфинов, сообщили в местной полиции. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T10:48

2022-11-04T10:48

2022-11-04T14:01

происшествия

севастополь

михаил развожаев

дельфины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости. В Севастополе нашли двух мертвых дельфинов, сообщили в местной полиции."Следственно-оперативная группа ОМВД России по Гагаринскому району выдвинулась на место происшествия с целью установления принадлежности обнаруженных трупов дельфинов к дельфинарию Flipper", — говорится в сообщении.Позже в пресс-службе губернатора уточнили, что это не те дельфины, которых выбросил владелец дельфинария. Видео, на котором люди выбрасывают четырех дельфинов в море в районе Парка Победы, появилось в севастопольских сетях три дня назад и вызвало большой общественный резонанс. По информации губернатора Михаила Развожаева, млекопитающие более десяти лет провели в местном дельфинарии. Власти города организовали поисковую операцию. Сообщалось, что двух дельфинов обнаружили у берега, двух других пока не нашли. В открытом море животные могут погибнуть, потому что после долгих лет в неволе у них нет навыков выживания в дикой природе.

https://ria.ru/20221103/delfiny-1829103581.html

севастополь

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Двух из четырех выброшенных в открытое море дельфинов обнаружили у берега в Севастополе Двух из четырех выброшенных в открытое море дельфинов обнаружили у берега в Севастополе 2022-11-04T10:48 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, севастополь, михаил развожаев, дельфины