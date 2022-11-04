Рейтинг@Mail.ru
Во Франции вырос дефицит товаров в супермаркетах, передают СМИ - РИА Новости, 04.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221104/defitsit-1829268448.html
Во Франции вырос дефицит товаров в супермаркетах, передают СМИ
Во Франции вырос дефицит товаров в супермаркетах, передают СМИ - РИА Новости, 04.11.2022
Во Франции вырос дефицит товаров в супермаркетах, передают СМИ
Уровень дефицита продовольственных товаров в супермаркетах и гипермаркетах Франции в октябре продолжил расти, сообщает в среду телеканал BFMTV со ссылкой на... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T19:06
2022-11-04T19:06
экономика
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/15/1568955777_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d62b21798414fed58eeac5689a2e480c.jpg
ПАРИЖ, 4 ноя - РИА Новости. Уровень дефицита продовольственных товаров в супермаркетах и гипермаркетах Франции в октябре продолжил расти, сообщает в среду телеканал BFMTV со ссылкой на исследование NielsenIQ.По данным исследования, дефицит товаров массового потребления во Франции вырос в октябре на 5,8%. Этот показатель оказался больше на 1,7 процентных пункта, чем за аналогичный период в прошлом году.Уровень недостающих напитков также увеличился на 6,8% в октябре.Отмечается, что французским потребителям приходится ждать в среднем четыре дня, чтобы получить дефицитный товар.Особые трудности наблюдаются с бакалейными товарами: уровень недостатка этих продуктов увеличился на 2 пункта по сравнению с октябрем 2021 года. В частности, речь идет о холодных соусах и заправках, таких как горчица.Дефицит бакалейной, а также скоропортящейся продукции составляет 60% упущенной выгоды супермаркетов во Франции.Общие убытки крупных французских ритейлеров оцениваются в 3,5 миллиарда евро с начала 2022 года, по итогам года они могут достичь 4,4 миллиарда евро.Ранее сообщалось, что рост цен на продукты питания во Франции в сентябре в среднем составил 7,6%. Инфляция во Франции в октябре выросла до 6,2%, побив рекорд общего уровня цен на товары, зафиксированного в июле.
https://ria.ru/20221102/fantazii-1828552116.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/15/1568955777_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_98ae355c7629e86320a66921043b070d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, франция
Экономика, Франция
19:06 04.11.2022
 
Во Франции вырос дефицит товаров в супермаркетах, передают СМИ

BFMTV: во Франции в октябре дефицит товаров в супермаркетах вырос на 5,8 процента

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в медиабанкЛюди стоят в очереди возле продуктового магазина в Париже
Люди стоят в очереди возле продуктового магазина в Париже - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в медиабанк
Люди стоят в очереди возле продуктового магазина в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 4 ноя - РИА Новости. Уровень дефицита продовольственных товаров в супермаркетах и гипермаркетах Франции в октябре продолжил расти, сообщает в среду телеканал BFMTV со ссылкой на исследование NielsenIQ.
По данным исследования, дефицит товаров массового потребления во Франции вырос в октябре на 5,8%. Этот показатель оказался больше на 1,7 процентных пункта, чем за аналогичный период в прошлом году.
Уровень недостающих напитков также увеличился на 6,8% в октябре.
Отмечается, что французским потребителям приходится ждать в среднем четыре дня, чтобы получить дефицитный товар.
Особые трудности наблюдаются с бакалейными товарами: уровень недостатка этих продуктов увеличился на 2 пункта по сравнению с октябрем 2021 года. В частности, речь идет о холодных соусах и заправках, таких как горчица.
Дефицит бакалейной, а также скоропортящейся продукции составляет 60% упущенной выгоды супермаркетов во Франции.
Общие убытки крупных французских ритейлеров оцениваются в 3,5 миллиарда евро с начала 2022 года, по итогам года они могут достичь 4,4 миллиарда евро.
Ранее сообщалось, что рост цен на продукты питания во Франции в сентябре в среднем составил 7,6%. Инфляция во Франции в октябре выросла до 6,2%, побив рекорд общего уровня цен на товары, зафиксированного в июле.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 05:34
Во Франции придумали, как "заставить" Россию продавать по дешевке нефть
 
ЭкономикаФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала