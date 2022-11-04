https://ria.ru/20221104/defitsit-1829268448.html

Во Франции вырос дефицит товаров в супермаркетах, передают СМИ

Во Франции вырос дефицит товаров в супермаркетах, передают СМИ - РИА Новости, 04.11.2022

Во Франции вырос дефицит товаров в супермаркетах, передают СМИ

Уровень дефицита продовольственных товаров в супермаркетах и гипермаркетах Франции в октябре продолжил расти, сообщает в среду телеканал BFMTV со ссылкой на... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T19:06

2022-11-04T19:06

2022-11-04T19:06

экономика

франция

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ПАРИЖ, 4 ноя - РИА Новости. Уровень дефицита продовольственных товаров в супермаркетах и гипермаркетах Франции в октябре продолжил расти, сообщает в среду телеканал BFMTV со ссылкой на исследование NielsenIQ.По данным исследования, дефицит товаров массового потребления во Франции вырос в октябре на 5,8%. Этот показатель оказался больше на 1,7 процентных пункта, чем за аналогичный период в прошлом году.Уровень недостающих напитков также увеличился на 6,8% в октябре.Отмечается, что французским потребителям приходится ждать в среднем четыре дня, чтобы получить дефицитный товар.Особые трудности наблюдаются с бакалейными товарами: уровень недостатка этих продуктов увеличился на 2 пункта по сравнению с октябрем 2021 года. В частности, речь идет о холодных соусах и заправках, таких как горчица.Дефицит бакалейной, а также скоропортящейся продукции составляет 60% упущенной выгоды супермаркетов во Франции.Общие убытки крупных французских ритейлеров оцениваются в 3,5 миллиарда евро с начала 2022 года, по итогам года они могут достичь 4,4 миллиарда евро.Ранее сообщалось, что рост цен на продукты питания во Франции в сентябре в среднем составил 7,6%. Инфляция во Франции в октябре выросла до 6,2%, побив рекорд общего уровня цен на товары, зафиксированного в июле.

https://ria.ru/20221102/fantazii-1828552116.html

франция

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, франция