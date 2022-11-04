11:07 04.11.2022 (обновлено: 11:32 04.11.2022)
В Нижнем Новгороде открыли лабораторию детского чтения "ЗнайЧитай"
Любимова и Никитин открыли в Нижнем Новгороде лабораторию детского чтения "ЗнайЧитай"
© Фото пресс-службы Министерства культуры РФМинистр культуры РФ Ольга Любимова совместно с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным приняла участие в открытии первой региональной Лаборатории детского и подросткового чтения "#ЗнайЧитай"
Министр культуры РФ Ольга Любимова совместно с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным приняла участие в открытии первой региональной Лаборатории детского и подросткового чтения "#ЗнайЧитай"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 ноя – РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин открыли первую в России региональную лабораторию детского и подросткового чтения "#ЗнайЧитай" в Центральной районной детской библиотеке имени Горького в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона.
Проект лабораторий детского и подросткового чтения "#ЗнайЧитай" разработан Российской государственной детской библиотекой при поддержке Минкультуры России. Это интерактивные пространства, где в современных форматах дети знакомятся с историей русского языка и письменности, отечественного книгопечатания, жанровым многообразием русской народной сказки и со сказками народов России.
© Фото пресс-службы Министерства культуры РФВ Нижнем Новгороде открылась первая в регионах Лаборатория детского и подросткового чтения "#ЗнайЧитай"
В Нижнем Новгороде открылась первая в регионах Лаборатория детского и подросткового чтения "#ЗнайЧитай"
"#ЗнайЧитай" – это большой федеральный проект, который создан специалистами Российской государственной детской библиотеки. Мы думали, чем еще наполнить наши современные модельные библиотеки, чтобы у детей было больше поводов общаться с книгой. Так родилась идея, чтобы сотрудники рассказывали маленьким детям и школьникам о письменности, её истории, сказках", - цитирует пресс-служба слова Любимовой.
Министр культуры особо отметила, что проект реализуется в Год культурного наследия народов России. "Нижегородская область - один из лидеров по созданию модельных библиотек. В рамках национального проекта "Культура" мы уже создали 23 такие библиотеки. Один из последних реализованных проектов - Центральная районная детская библиотека имени Горького на улице Минина. Недавно она открылась в статусе модельной библиотеки, а сегодня здесь начала работу первая региональная лаборатория детского и подросткового чтения "#ЗнайЧитай". Это очень интересный и продуманный проект с акцентом на русскую культуру, историю русской письменности. Огромный плюс – интерактивность. Очень важен акцент на изучении локальных, нижегородских преданий", - приводятся в сообщении слова Никитина.
© Фото пресс-службы Министерства культуры РФВ Нижнем Новгороде открылась первая в регионах Лаборатория детского и подросткового чтения "#ЗнайЧитай"
В Нижнем Новгороде открылась первая в регионах Лаборатория детского и подросткового чтения "#ЗнайЧитай"
В состав лаборатории входят тематические инсталляции "История русской письменности", "Сказка", "Сказки нашего края" и книжная витрина для сменных тематических экспозиций. Специально для инсталляций изготовлены берестяные грамоты, клинописные и восковые таблички с древними письменами, репринты сборников средневековых рецептов чернил и копии страниц рукописных книг, фрагменты петроглифов, сказочные костюмы и маски, магнитный театр и многочисленные наглядные материалы о русском алфавите, буквицах, глаголицах, новейшем алфавите.
"Мы придумали этот центр, ориентируясь именно на детей. Если это сказка, то мы рассказываем ее через игру, переодевания – есть костюмы для русских народных сказок, маски. Ребенку трудно воспринимать информацию, когда ее не читают в лицах, ему надо пощупать, взять в руки", - рассказала директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина.