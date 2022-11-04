https://ria.ru/20221104/chtenie-1829185262.html

В Нижнем Новгороде открыли лабораторию детского чтения "ЗнайЧитай"

В Нижнем Новгороде открыли лабораторию детского чтения "ЗнайЧитай" - РИА Новости, 04.11.2022

В Нижнем Новгороде открыли лабораторию детского чтения "ЗнайЧитай"

Министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин открыли первую в России региональную лабораторию детского и подросткового... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T11:07

2022-11-04T11:07

2022-11-04T11:32

нижегородская область

новости культуры

нижний новгород

ольга любимова

глеб никитин

нижегородская область

российская государственная детская библиотека

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 ноя – РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин открыли первую в России региональную лабораторию детского и подросткового чтения "#ЗнайЧитай" в Центральной районной детской библиотеке имени Горького в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона.Проект лабораторий детского и подросткового чтения "#ЗнайЧитай" разработан Российской государственной детской библиотекой при поддержке Минкультуры России. Это интерактивные пространства, где в современных форматах дети знакомятся с историей русского языка и письменности, отечественного книгопечатания, жанровым многообразием русской народной сказки и со сказками народов России."#ЗнайЧитай" – это большой федеральный проект, который создан специалистами Российской государственной детской библиотеки. Мы думали, чем еще наполнить наши современные модельные библиотеки, чтобы у детей было больше поводов общаться с книгой. Так родилась идея, чтобы сотрудники рассказывали маленьким детям и школьникам о письменности, её истории, сказках", - цитирует пресс-служба слова Любимовой.Министр культуры особо отметила, что проект реализуется в Год культурного наследия народов России. "Нижегородская область - один из лидеров по созданию модельных библиотек. В рамках национального проекта "Культура" мы уже создали 23 такие библиотеки. Один из последних реализованных проектов - Центральная районная детская библиотека имени Горького на улице Минина. Недавно она открылась в статусе модельной библиотеки, а сегодня здесь начала работу первая региональная лаборатория детского и подросткового чтения "#ЗнайЧитай". Это очень интересный и продуманный проект с акцентом на русскую культуру, историю русской письменности. Огромный плюс – интерактивность. Очень важен акцент на изучении локальных, нижегородских преданий", - приводятся в сообщении слова Никитина.В состав лаборатории входят тематические инсталляции "История русской письменности", "Сказка", "Сказки нашего края" и книжная витрина для сменных тематических экспозиций. Специально для инсталляций изготовлены берестяные грамоты, клинописные и восковые таблички с древними письменами, репринты сборников средневековых рецептов чернил и копии страниц рукописных книг, фрагменты петроглифов, сказочные костюмы и маски, магнитный театр и многочисленные наглядные материалы о русском алфавите, буквицах, глаголицах, новейшем алфавите."Мы придумали этот центр, ориентируясь именно на детей. Если это сказка, то мы рассказываем ее через игру, переодевания – есть костюмы для русских народных сказок, маски. Ребенку трудно воспринимать информацию, когда ее не читают в лицах, ему надо пощупать, взять в руки", - рассказала директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина.

https://ria.ru/20221104/knigi-1829189809.html

нижний новгород

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости культуры, нижний новгород, ольга любимова, глеб никитин, нижегородская область, российская государственная детская библиотека