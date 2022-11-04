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В Нижнем Новгороде открыли лабораторию детского чтения "ЗнайЧитай" - РИА Новости, 04.11.2022
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Нижегородская область
https://ria.ru/20221104/chtenie-1829185262.html
В Нижнем Новгороде открыли лабораторию детского чтения "ЗнайЧитай"
В Нижнем Новгороде открыли лабораторию детского чтения "ЗнайЧитай" - РИА Новости, 04.11.2022
В Нижнем Новгороде открыли лабораторию детского чтения "ЗнайЧитай"
Министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин открыли первую в России региональную лабораторию детского и подросткового... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T11:07
2022-11-04T11:32
нижегородская область
новости культуры
нижний новгород
ольга любимова
глеб никитин
нижегородская область
российская государственная детская библиотека
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 ноя – РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин открыли первую в России региональную лабораторию детского и подросткового чтения "#ЗнайЧитай" в Центральной районной детской библиотеке имени Горького в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона.Проект лабораторий детского и подросткового чтения "#ЗнайЧитай" разработан Российской государственной детской библиотекой при поддержке Минкультуры России. Это интерактивные пространства, где в современных форматах дети знакомятся с историей русского языка и письменности, отечественного книгопечатания, жанровым многообразием русской народной сказки и со сказками народов России."#ЗнайЧитай" – это большой федеральный проект, который создан специалистами Российской государственной детской библиотеки. Мы думали, чем еще наполнить наши современные модельные библиотеки, чтобы у детей было больше поводов общаться с книгой. Так родилась идея, чтобы сотрудники рассказывали маленьким детям и школьникам о письменности, её истории, сказках", - цитирует пресс-служба слова Любимовой.Министр культуры особо отметила, что проект реализуется в Год культурного наследия народов России. "Нижегородская область - один из лидеров по созданию модельных библиотек. В рамках национального проекта "Культура" мы уже создали 23 такие библиотеки. Один из последних реализованных проектов - Центральная районная детская библиотека имени Горького на улице Минина. Недавно она открылась в статусе модельной библиотеки, а сегодня здесь начала работу первая региональная лаборатория детского и подросткового чтения "#ЗнайЧитай". Это очень интересный и продуманный проект с акцентом на русскую культуру, историю русской письменности. Огромный плюс – интерактивность. Очень важен акцент на изучении локальных, нижегородских преданий", - приводятся в сообщении слова Никитина.В состав лаборатории входят тематические инсталляции "История русской письменности", "Сказка", "Сказки нашего края" и книжная витрина для сменных тематических экспозиций. Специально для инсталляций изготовлены берестяные грамоты, клинописные и восковые таблички с древними письменами, репринты сборников средневековых рецептов чернил и копии страниц рукописных книг, фрагменты петроглифов, сказочные костюмы и маски, магнитный театр и многочисленные наглядные материалы о русском алфавите, буквицах, глаголицах, новейшем алфавите."Мы придумали этот центр, ориентируясь именно на детей. Если это сказка, то мы рассказываем ее через игру, переодевания – есть костюмы для русских народных сказок, маски. Ребенку трудно воспринимать информацию, когда ее не читают в лицах, ему надо пощупать, взять в руки", - рассказала директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина.
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новости культуры, нижний новгород, ольга любимова, глеб никитин, нижегородская область, российская государственная детская библиотека
Нижегородская область, Новости культуры, Нижний Новгород, Ольга Любимова, Глеб Никитин, Нижегородская область, Российская государственная детская библиотека
11:07 04.11.2022 (обновлено: 11:32 04.11.2022)
 
В Нижнем Новгороде открыли лабораторию детского чтения "ЗнайЧитай"

Любимова и Никитин открыли в Нижнем Новгороде лабораторию детского чтения "ЗнайЧитай"

© Фото пресс-службы Министерства культуры РФМинистр культуры РФ Ольга Любимова совместно с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным приняла участие в открытии первой региональной Лаборатории детского и подросткового чтения "#ЗнайЧитай"
Министр культуры РФ Ольга Любимова совместно с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным приняла участие в открытии первой региональной Лаборатории детского и подросткового чтения #ЗнайЧитай
© Фото пресс-службы Министерства культуры РФ
Министр культуры РФ Ольга Любимова совместно с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным приняла участие в открытии первой региональной Лаборатории детского и подросткового чтения "#ЗнайЧитай"
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 ноя – РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин открыли первую в России региональную лабораторию детского и подросткового чтения "#ЗнайЧитай" в Центральной районной детской библиотеке имени Горького в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона.
Проект лабораторий детского и подросткового чтения "#ЗнайЧитай" разработан Российской государственной детской библиотекой при поддержке Минкультуры России. Это интерактивные пространства, где в современных форматах дети знакомятся с историей русского языка и письменности, отечественного книгопечатания, жанровым многообразием русской народной сказки и со сказками народов России.
© Фото пресс-службы Министерства культуры РФВ Нижнем Новгороде открылась первая в регионах Лаборатория детского и подросткового чтения "#ЗнайЧитай"
В Нижнем Новгороде открылась первая в регионах Лаборатория детского и подросткового чтения #ЗнайЧитай
© Фото пресс-службы Министерства культуры РФ
В Нижнем Новгороде открылась первая в регионах Лаборатория детского и подросткового чтения "#ЗнайЧитай"
"#ЗнайЧитай" – это большой федеральный проект, который создан специалистами Российской государственной детской библиотеки. Мы думали, чем еще наполнить наши современные модельные библиотеки, чтобы у детей было больше поводов общаться с книгой. Так родилась идея, чтобы сотрудники рассказывали маленьким детям и школьникам о письменности, её истории, сказках", - цитирует пресс-служба слова Любимовой.
Министр культуры особо отметила, что проект реализуется в Год культурного наследия народов России. "Нижегородская область - один из лидеров по созданию модельных библиотек. В рамках национального проекта "Культура" мы уже создали 23 такие библиотеки. Один из последних реализованных проектов - Центральная районная детская библиотека имени Горького на улице Минина. Недавно она открылась в статусе модельной библиотеки, а сегодня здесь начала работу первая региональная лаборатория детского и подросткового чтения "#ЗнайЧитай". Это очень интересный и продуманный проект с акцентом на русскую культуру, историю русской письменности. Огромный плюс – интерактивность. Очень важен акцент на изучении локальных, нижегородских преданий", - приводятся в сообщении слова Никитина.
© Фото пресс-службы Министерства культуры РФВ Нижнем Новгороде открылась первая в регионах Лаборатория детского и подросткового чтения "#ЗнайЧитай"
В Нижнем Новгороде открылась первая в регионах Лаборатория детского и подросткового чтения #ЗнайЧитай
© Фото пресс-службы Министерства культуры РФ
В Нижнем Новгороде открылась первая в регионах Лаборатория детского и подросткового чтения "#ЗнайЧитай"
В состав лаборатории входят тематические инсталляции "История русской письменности", "Сказка", "Сказки нашего края" и книжная витрина для сменных тематических экспозиций. Специально для инсталляций изготовлены берестяные грамоты, клинописные и восковые таблички с древними письменами, репринты сборников средневековых рецептов чернил и копии страниц рукописных книг, фрагменты петроглифов, сказочные костюмы и маски, магнитный театр и многочисленные наглядные материалы о русском алфавите, буквицах, глаголицах, новейшем алфавите.
"Мы придумали этот центр, ориентируясь именно на детей. Если это сказка, то мы рассказываем ее через игру, переодевания – есть костюмы для русских народных сказок, маски. Ребенку трудно воспринимать информацию, когда ее не читают в лицах, ему надо пощупать, взять в руки", - рассказала директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина.
Министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценили подготовку центра консервации и реставрации книг к открытию
11:31Нижегородская область
В Нижнем Новгороде появится первый региональный центр реставрации книг
 
Нижегородская областьНовости культурыНижний НовгородОльга ЛюбимоваГлеб НикитинНижегородская областьРоссийская государственная детская библиотека
 
 
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