https://ria.ru/20221104/borrel-1829191653.html

ЕС должен укреплять отношения с Центральной Азией, заявил Боррель

ЕС должен укреплять отношения с Центральной Азией, заявил Боррель - РИА Новости, 04.11.2022

ЕС должен укреплять отношения с Центральной Азией, заявил Боррель

ЕС в современных условиях должен укреплять отношения со странами Центральной Азии, которые превращаются во все более важный со стратегической точки зрения... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T11:50

2022-11-04T11:50

2022-11-04T11:50

в мире

жозеп боррель

центральная азия

берлин (город)

россия

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 4 ноя – РИА Новости. ЕС в современных условиях должен укреплять отношения со странами Центральной Азии, которые превращаются во все более важный со стратегической точки зрения регион мира, заявил находящийся в Берлине глава евродипломатии Жозеп Боррель."Страны Центральной Азии получают все большее значение со стратегической точки зрения. Этот регион становится все более важным в нынешних условиях в мире. Они рассматривают диверсификацию своей внешней политики, они более не являются республиками Советского Союза, они выступают за уважение Россией их независимости. Мы должны нарастить наши отношения с ними", - сказал глава дипломатии ЕС.Боррель отметил, что на следующей неделе намерен принять участие в конференции по связям между Европой и Центральной Азией в Самарканде. "Это будет хорошей возможностью укрепить наши связи, отношения со странами Центральной Азии, а также дать развитие нашей стратегической инвестиционной программе", - пояснил он.

https://ria.ru/20221103/balkany-1829128814.html

центральная азия

берлин (город)

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в мире, жозеп боррель, центральная азия, берлин (город), россия, евросоюз