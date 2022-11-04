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Бывшая домработница подала в суд на основателя Amazon - РИА Новости, 04.11.2022
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Бывшая домработница подала в суд на основателя Amazon
Бывшая домработница подала в суд на основателя Amazon - РИА Новости, 04.11.2022
Бывшая домработница подала в суд на основателя Amazon
Бывшая домработница Джеффа Безоса подала в суд на основателя компании Amazon, утверждая, что она и другие уборщики страдали от небезопасных условий труда,... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T04:20
2022-11-04T07:47
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сиэтл
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Бывшая домработница Джеффа Безоса подала в суд на основателя компании Amazon, утверждая, что она и другие уборщики страдали от небезопасных условий труда, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.Иск в один из судов Сиэтла подала Мерседес Уэдаа, которая была нанята на должность "координатора по дому" Безоса в сентябре 2019 года. В жалобе говорится, что женщина подверглась дискриминации и репрессиям, когда пожаловалась на отсутствие перерывов для отдыха или места, где уборщики могли бы поесть.Уэдаа заявляет, что иногда работала до 14 часов в день, но ей никогда не говорили, что она имеет право на перерывы для отдыха. По ее словам, у домработниц не было специально отведенной комнаты для отдыха, и они принимали пищу в прачечной.Согласно жалобе, когда семья Безосов была дома, домработницам разрешалось входить в дом только для уборки. Как утверждается, этот запрет, создавал ситуации, когда домработницам приходилось вылезать через окно прачечной в подсобное помещение и оттуда спускаться по лестнице в туалет. Из-за отсутствия легкодоступного туалета у домработниц часто развивались инфекции мочевыводящих путей, заявляет истица.В заключении Уэдаа пожаловалась на "нелепо придуманную причину" своего увольнения: якобы ответчики заявили, что она выглядит "несчастной" и негативно влияет на команду уборщиц.Адвокат Безоса, назвал претензии домработницы абсурдными. По его словам, в распоряжении Уэдаа и ее подчиненных было несколько туалетов и комнат отдыха.В иске против Безоса, одного из самых богатых людей в мире, содержится требование возместить ущерб в размере, который будет определен в ходе судебного разбирательства, отмечает агентство.
https://ria.ru/20221104/ssha-1829153263.html
https://ria.ru/20221004/sud-1821520863.html
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джефф безос, сиэтл, в мире
Джефф Безос, Сиэтл, В мире
04:20 04.11.2022 (обновлено: 07:47 04.11.2022)
 
Бывшая домработница подала в суд на основателя Amazon

AP: бывшая домработница подала в суд на Безоса по обвинению в нарушении условий труда

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisГенеральный директор Amazon Джефф Безос
Генеральный директор Amazon Джефф Безос - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Генеральный директор Amazon Джефф Безос. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Бывшая домработница Джеффа Безоса подала в суд на основателя компании Amazon, утверждая, что она и другие уборщики страдали от небезопасных условий труда, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Иск в один из судов Сиэтла подала Мерседес Уэдаа, которая была нанята на должность "координатора по дому" Безоса в сентябре 2019 года. В жалобе говорится, что женщина подверглась дискриминации и репрессиям, когда пожаловалась на отсутствие перерывов для отдыха или места, где уборщики могли бы поесть.
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Уэдаа заявляет, что иногда работала до 14 часов в день, но ей никогда не говорили, что она имеет право на перерывы для отдыха. По ее словам, у домработниц не было специально отведенной комнаты для отдыха, и они принимали пищу в прачечной.
Согласно жалобе, когда семья Безосов была дома, домработницам разрешалось входить в дом только для уборки. Как утверждается, этот запрет, создавал ситуации, когда домработницам приходилось вылезать через окно прачечной в подсобное помещение и оттуда спускаться по лестнице в туалет. Из-за отсутствия легкодоступного туалета у домработниц часто развивались инфекции мочевыводящих путей, заявляет истица.
В заключении Уэдаа пожаловалась на "нелепо придуманную причину" своего увольнения: якобы ответчики заявили, что она выглядит "несчастной" и негативно влияет на команду уборщиц.
Адвокат Безоса, назвал претензии домработницы абсурдными. По его словам, в распоряжении Уэдаа и ее подчиненных было несколько туалетов и комнат отдыха.
В иске против Безоса, одного из самых богатых людей в мире, содержится требование возместить ущерб в размере, который будет определен в ходе судебного разбирательства, отмечает агентство.
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