https://ria.ru/20221104/bespilotnik-1829185800.html

В Белоруссии заявили о перехвате беспилотника у границы с Украиной

В Белоруссии заявили о перехвате беспилотника у границы с Украиной - РИА Новости, 04.11.2022

В Белоруссии заявили о перехвате беспилотника у границы с Украиной

В Гомельской области на юге Белоруссии перехватили украинский беспилотник, говорится в сообщении Госпогранкомитета. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T11:16

2022-11-04T11:16

2022-11-04T12:10

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МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. В Гомельской области на юге Белоруссии перехватили украинский беспилотник, говорится в сообщении Госпогранкомитета."В результате анализа данных карты памяти беспилотника подтвержден факт его запуска с украинской территории. Установлено, что квадрокоптер использовался украинскими военизированными подразделениями на границе с Республикой Беларусь", — рассказали в ведомстве. Отмечается, что дрон был оборудован системой инфракрасного видения. Кроме того, анализ снятых им фотографий и видеозаписей говорит об использовании его для тренировок сброса взрывных устройств, а также ведения разведки, говорится в сообщении.Беспилотник обнаружили 2 ноября в километре от границы, где белорусские пограничники смогли его посадить.

https://ria.ru/20221027/ukraina-1827163807.html

https://ria.ru/20221030/provokatsii-1827967625.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, украина