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В Белоруссии заявили о перехвате беспилотника у границы с Украиной - РИА Новости, 04.11.2022
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В Белоруссии заявили о перехвате беспилотника у границы с Украиной
В Белоруссии заявили о перехвате беспилотника у границы с Украиной - РИА Новости, 04.11.2022
В Белоруссии заявили о перехвате беспилотника у границы с Украиной
В Гомельской области на юге Белоруссии перехватили украинский беспилотник, говорится в сообщении Госпогранкомитета. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T11:16
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украина
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МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. В Гомельской области на юге Белоруссии перехватили украинский беспилотник, говорится в сообщении Госпогранкомитета."В результате анализа данных карты памяти беспилотника подтвержден факт его запуска с украинской территории. Установлено, что квадрокоптер использовался украинскими военизированными подразделениями на границе с Республикой Беларусь", — рассказали в ведомстве. Отмечается, что дрон был оборудован системой инфракрасного видения. Кроме того, анализ снятых им фотографий и видеозаписей говорит об использовании его для тренировок сброса взрывных устройств, а также ведения разведки, говорится в сообщении.Беспилотник обнаружили 2 ноября в километре от границы, где белорусские пограничники смогли его посадить.
https://ria.ru/20221027/ukraina-1827163807.html
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в мире, белоруссия, украина
В мире, Белоруссия, Украина
11:16 04.11.2022 (обновлено: 12:10 04.11.2022)
 
В Белоруссии заявили о перехвате беспилотника у границы с Украиной

Погранслужба Белоруссии перехватила украинский беспилотник в километре от границы

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкБелорусские пограничники на белорусско-украинской границе в Гомельской области
Белорусские пограничники на белорусско-украинской границе в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Белорусские пограничники на белорусско-украинской границе в Гомельской области. Архивное фото
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МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. В Гомельской области на юге Белоруссии перехватили украинский беспилотник, говорится в сообщении Госпогранкомитета.
"В результате анализа данных карты памяти беспилотника подтвержден факт его запуска с украинской территории. Установлено, что квадрокоптер использовался украинскими военизированными подразделениями на границе с Республикой Беларусь", — рассказали в ведомстве.
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Отмечается, что дрон был оборудован системой инфракрасного видения. Кроме того, анализ снятых им фотографий и видеозаписей говорит об использовании его для тренировок сброса взрывных устройств, а также ведения разведки, говорится в сообщении.
Беспилотник обнаружили 2 ноября в километре от границы, где белорусские пограничники смогли его посадить.
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