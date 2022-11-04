https://ria.ru/20221104/bespilotnik-1829185800.html
В Белоруссии заявили о перехвате беспилотника у границы с Украиной
В Белоруссии заявили о перехвате беспилотника у границы с Украиной - РИА Новости, 04.11.2022
В Белоруссии заявили о перехвате беспилотника у границы с Украиной
В Гомельской области на юге Белоруссии перехватили украинский беспилотник, говорится в сообщении Госпогранкомитета. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T11:16
2022-11-04T11:16
2022-11-04T12:10
в мире
белоруссия
украина
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МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. В Гомельской области на юге Белоруссии перехватили украинский беспилотник, говорится в сообщении Госпогранкомитета."В результате анализа данных карты памяти беспилотника подтвержден факт его запуска с украинской территории. Установлено, что квадрокоптер использовался украинскими военизированными подразделениями на границе с Республикой Беларусь", — рассказали в ведомстве. Отмечается, что дрон был оборудован системой инфракрасного видения. Кроме того, анализ снятых им фотографий и видеозаписей говорит об использовании его для тренировок сброса взрывных устройств, а также ведения разведки, говорится в сообщении.Беспилотник обнаружили 2 ноября в километре от границы, где белорусские пограничники смогли его посадить.
https://ria.ru/20221027/ukraina-1827163807.html
https://ria.ru/20221030/provokatsii-1827967625.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, белоруссия, украина
В мире, Белоруссия, Украина
11:16 04.11.2022 (обновлено: 12:10 04.11.2022)
В Белоруссии заявили о перехвате беспилотника у границы с Украиной
Погранслужба Белоруссии перехватила украинский беспилотник в километре от границы
МИНСК, 4 ноя – РИА Новости.
В Гомельской области на юге Белоруссии перехватили украинский беспилотник, говорится в сообщении
Госпогранкомитета.
"В результате анализа данных карты памяти беспилотника подтвержден факт его запуска с украинской территории. Установлено, что квадрокоптер использовался украинскими военизированными подразделениями на границе с Республикой Беларусь", — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что дрон был оборудован системой инфракрасного видения. Кроме того, анализ снятых им фотографий и видеозаписей говорит об использовании его для тренировок сброса взрывных устройств, а также ведения разведки, говорится в сообщении.
Беспилотник обнаружили 2 ноября в километре от границы, где белорусские пограничники смогли его посадить.