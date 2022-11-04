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Представители Белоруссии и ФРГ обсудили в Минске действия в военной сфере - РИА Новости, 04.11.2022
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Представители Белоруссии и ФРГ обсудили в Минске действия в военной сфере
Представители Белоруссии и ФРГ обсудили в Минске действия в военной сфере - РИА Новости, 04.11.2022
Представители Белоруссии и ФРГ обсудили в Минске действия в военной сфере
Представители Белоруссии и ФРГ обсудили в Минске действия сторон в оборонной сфере, подтвердили конструктивность и прозрачность отношений, сообщил начальник... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T11:46
2022-11-04T11:46
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МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Представители Белоруссии и ФРГ обсудили в Минске действия сторон в оборонной сфере, подтвердили конструктивность и прозрачность отношений, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко."Состоялась рабочая встреча с атташе по вопросам обороны при посольстве ФРГ в РБ подполковником (Андреасом – ред.) Ляйбнером. Обсуждены отдельные вопросы и особенности работы аппаратов атташе двух стран", - написал он в Twitter.Ревенко добавил, что в ходе встречи "подтверждена конструктивность и прозрачность отношений, обоснованы действия сторон".
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в мире, белоруссия, германия, минск, twitter
В мире, Белоруссия, Германия, Минск, Twitter
11:46 04.11.2022
 
Представители Белоруссии и ФРГ обсудили в Минске действия в военной сфере

Представители Белоруссии и ФРГ обсудили в Минске действия сторон в оборонной сфере

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкМинск
Минск - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
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МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Представители Белоруссии и ФРГ обсудили в Минске действия сторон в оборонной сфере, подтвердили конструктивность и прозрачность отношений, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.
"Состоялась рабочая встреча с атташе по вопросам обороны при посольстве ФРГ в РБ подполковником (Андреасом – ред.) Ляйбнером. Обсуждены отдельные вопросы и особенности работы аппаратов атташе двух стран", - написал он в Twitter.
Ревенко добавил, что в ходе встречи "подтверждена конструктивность и прозрачность отношений, обоснованы действия сторон".
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