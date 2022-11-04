https://ria.ru/20221104/belaes-1829228933.html
Лукашенко назвал БелАЭС подарком для страны
Лукашенко назвал БелАЭС подарком для страны - РИА Новости, 04.11.2022
Лукашенко назвал БелАЭС подарком для страны
Белорусская атомная электростанция оказалась подарком и спасением для страны, заявил президент республики Александр Лукашенко в пятницу. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T15:28
2022-11-04T15:28
2022-11-04T15:28
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белоруссия
белорусская аэс
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МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Белорусская атомная электростанция оказалась подарком и спасением для страны, заявил президент республики Александр Лукашенко в пятницу.Глава белорусского государства 4 ноября принял участие в церемонии официального запуска производства комбикормов и аминокислот на мощностях Белорусской национальной биотехнологической корпорации в Минской области. После церемонии президент пообщался с трудовым коллективом предприятий.Лукашенко напомнил о событиях 2020 года, когда оппоненты призывали закрыть Белорусскую атомную электростанцию. "Играли в пользу Запада", - пояснил президент, обратив внимание на то, что сегодня Польша планирует строительство нескольких атомных станций."Атомная станция - это дешевая электроэнергия. Мы сейчас уже не только транспорт перестраиваем на электричество, мы сегодня строим жилые дома, где все будет на электричестве. Без электричества не может быть экономики. Поведись мы тогда на эти призывы, вы знаете, где бы мы сегодня были?" - задал риторический вопрос белорусский лидер.
https://ria.ru/20221027/evropa-1827012312.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, белорусская аэс, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Белорусская АЭС, Александр Лукашенко
Лукашенко назвал БелАЭС подарком для страны
Лукашенко назвал БелАЭС подарком и спасением для республики Беларусь
МИНСК, 4 ноя – РИА Новости.
Белорусская атомная электростанция оказалась подарком и спасением для страны, заявил
президент республики Александр Лукашенко в пятницу.
Глава белорусского государства 4 ноября принял участие в церемонии официального запуска производства комбикормов и аминокислот на мощностях Белорусской национальной биотехнологической корпорации в Минской области. После церемонии президент пообщался с трудовым коллективом предприятий.
"Чего же нас заставляли закрыть эту станцию? Теперь вы поняли, что атомная станция - это подарок Беларуси? Это спасение, потому что электричество сегодня на Западе экономят как только могут", - цитирует белорусского лидера его сайт.
Лукашенко напомнил о событиях 2020 года, когда оппоненты призывали закрыть Белорусскую атомную электростанцию. "Играли в пользу Запада", - пояснил президент, обратив внимание на то, что сегодня Польша планирует строительство нескольких атомных станций.
"Атомная станция - это дешевая электроэнергия. Мы сейчас уже не только транспорт перестраиваем на электричество, мы сегодня строим жилые дома, где все будет на электричестве. Без электричества не может быть экономики. Поведись мы тогда на эти призывы, вы знаете, где бы мы сегодня были?" - задал риторический вопрос белорусский лидер.