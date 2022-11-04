https://ria.ru/20221104/belaes-1829228933.html

Лукашенко назвал БелАЭС подарком для страны

Лукашенко назвал БелАЭС подарком для страны - РИА Новости, 04.11.2022

Лукашенко назвал БелАЭС подарком для страны

Белорусская атомная электростанция оказалась подарком и спасением для страны, заявил президент республики Александр Лукашенко в пятницу. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T15:28

2022-11-04T15:28

2022-11-04T15:28

в мире

белоруссия

белорусская аэс

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/08/1600328936_0:86:1152:734_1920x0_80_0_0_bc068d136080d11afe684cca583a24af.jpg

МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Белорусская атомная электростанция оказалась подарком и спасением для страны, заявил президент республики Александр Лукашенко в пятницу.Глава белорусского государства 4 ноября принял участие в церемонии официального запуска производства комбикормов и аминокислот на мощностях Белорусской национальной биотехнологической корпорации в Минской области. После церемонии президент пообщался с трудовым коллективом предприятий.Лукашенко напомнил о событиях 2020 года, когда оппоненты призывали закрыть Белорусскую атомную электростанцию. "Играли в пользу Запада", - пояснил президент, обратив внимание на то, что сегодня Польша планирует строительство нескольких атомных станций."Атомная станция - это дешевая электроэнергия. Мы сейчас уже не только транспорт перестраиваем на электричество, мы сегодня строим жилые дома, где все будет на электричестве. Без электричества не может быть экономики. Поведись мы тогда на эти призывы, вы знаете, где бы мы сегодня были?" - задал риторический вопрос белорусский лидер.

https://ria.ru/20221027/evropa-1827012312.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, белорусская аэс, александр лукашенко