Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко назвал БелАЭС подарком для страны - РИА Новости, 04.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221104/belaes-1829228933.html
Лукашенко назвал БелАЭС подарком для страны
Лукашенко назвал БелАЭС подарком для страны - РИА Новости, 04.11.2022
Лукашенко назвал БелАЭС подарком для страны
Белорусская атомная электростанция оказалась подарком и спасением для страны, заявил президент республики Александр Лукашенко в пятницу. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T15:28
2022-11-04T15:28
в мире
белоруссия
белорусская аэс
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/08/1600328936_0:86:1152:734_1920x0_80_0_0_bc068d136080d11afe684cca583a24af.jpg
МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Белорусская атомная электростанция оказалась подарком и спасением для страны, заявил президент республики Александр Лукашенко в пятницу.Глава белорусского государства 4 ноября принял участие в церемонии официального запуска производства комбикормов и аминокислот на мощностях Белорусской национальной биотехнологической корпорации в Минской области. После церемонии президент пообщался с трудовым коллективом предприятий.Лукашенко напомнил о событиях 2020 года, когда оппоненты призывали закрыть Белорусскую атомную электростанцию. "Играли в пользу Запада", - пояснил президент, обратив внимание на то, что сегодня Польша планирует строительство нескольких атомных станций."Атомная станция - это дешевая электроэнергия. Мы сейчас уже не только транспорт перестраиваем на электричество, мы сегодня строим жилые дома, где все будет на электричестве. Без электричества не может быть экономики. Поведись мы тогда на эти призывы, вы знаете, где бы мы сегодня были?" - задал риторический вопрос белорусский лидер.
https://ria.ru/20221027/evropa-1827012312.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/08/1600328936_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_c73bb5a947e0563e99c16a794c899916.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, белорусская аэс, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Белорусская АЭС, Александр Лукашенко
15:28 04.11.2022
 
Лукашенко назвал БелАЭС подарком для страны

Лукашенко назвал БелАЭС подарком и спасением для республики Беларусь

© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом" Белорусская АЭС
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
Белорусская АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Белорусская атомная электростанция оказалась подарком и спасением для страны, заявил президент республики Александр Лукашенко в пятницу.
Глава белорусского государства 4 ноября принял участие в церемонии официального запуска производства комбикормов и аминокислот на мощностях Белорусской национальной биотехнологической корпорации в Минской области. После церемонии президент пообщался с трудовым коллективом предприятий.
"Чего же нас заставляли закрыть эту станцию? Теперь вы поняли, что атомная станция - это подарок Беларуси? Это спасение, потому что электричество сегодня на Западе экономят как только могут", - цитирует белорусского лидера его сайт.
Лукашенко напомнил о событиях 2020 года, когда оппоненты призывали закрыть Белорусскую атомную электростанцию. "Играли в пользу Запада", - пояснил президент, обратив внимание на то, что сегодня Польша планирует строительство нескольких атомных станций.
"Атомная станция - это дешевая электроэнергия. Мы сейчас уже не только транспорт перестраиваем на электричество, мы сегодня строим жилые дома, где все будет на электричестве. Без электричества не может быть экономики. Поведись мы тогда на эти призывы, вы знаете, где бы мы сегодня были?" - задал риторический вопрос белорусский лидер.
Девушка с ободке в лентами в цвет флага Украины в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 08:00
Киев призывает украинцев перезимовать в Европе. Европа не согласна
 
В миреБелоруссияБелорусская АЭСАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала