https://ria.ru/20221104/bayden-1829182482.html
Байден заявил, что США скоро "освободят Иран"
Байден заявил, что США скоро "освободят Иран" - РИА Новости, 04.11.2022
Байден заявил, что США скоро "освободят Иран"
Президент США Джо Байден заявил о намерении скоро "освободить Иран", пишет Bloomberg. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T10:50
2022-11-04T10:50
2022-11-04T13:07
в мире
джо байден
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сша
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил о намерении скоро "освободить Иран", пишет Bloomberg. Выступая в Калифорнии, глава Белого дома рассказывал о ситуации с доступом к здравоохранению для американских ветеранов, но потом переключился на иранскую тематику, отреагировав на призыв кого-то из присутствовавших в зале затронуть этот вопрос. "Не беспокойтесь, мы освободим Иран", — сказал Байден.При этом он сразу добавил, что "они довольно скоро освободят сами себя".Никаких подробностей американский лидер не привел, но зал отреагировал на его слова возгласами одобрения.Позже президент Ирана Ибрагим Раиси, выступая перед сторонниками исламской революции, заявил, что страна была освобождена 43 года назад и не намерена снова попадать в "плен Вашингтона".Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации и допускает нелепые оговорки — например, он неоднократно называл своего зама Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", Сирию с Ливией, а Иран — с Ираком и Украиной.В Иране уже полтора месяца продолжаются беспорядки. Поводом для них стала гибель Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Протестующие нападают на полицейских, военнослужащих Корпуса стражей исламской революции, других силовиков. Власти страны обвиняют Запад в поддержке протестов.
https://ria.ru/20221103/voyna-1828818307.html
https://ria.ru/20221104/bayden-1829171302.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, иран, сша
В мире, Джо Байден, Иран, США
10:50 04.11.2022 (обновлено: 13:07 04.11.2022)
Байден заявил, что США скоро "освободят Иран"
Президент Джо Байден заявил, что США скоро освободят Иран
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости.
Президент США Джо Байден заявил о намерении скоро "освободить Иран", пишет
Bloomberg.
Выступая в Калифорнии, глава Белого дома рассказывал о ситуации с доступом к здравоохранению для американских ветеранов, но потом переключился на иранскую тематику, отреагировав на призыв кого-то из присутствовавших в зале затронуть этот вопрос.
"Не беспокойтесь, мы освободим Иран", — сказал Байден.
При этом он сразу добавил, что "они довольно скоро освободят сами себя".
Никаких подробностей американский лидер не привел, но зал отреагировал на его слова возгласами одобрения.
Позже президент Ирана Ибрагим Раиси, выступая перед сторонниками исламской революции, заявил, что страна была освобождена 43 года назад и не намерена снова попадать в "плен Вашингтона".
Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации и допускает нелепые оговорки — например, он неоднократно называл своего зама Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", Сирию с Ливией, а Иран — с Ираком и Украиной.
В Иране уже полтора месяца продолжаются беспорядки. Поводом для них стала гибель Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Протестующие нападают на полицейских, военнослужащих Корпуса стражей исламской революции, других силовиков. Власти страны обвиняют Запад в поддержке протестов.