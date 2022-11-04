https://ria.ru/20221104/bayden-1829171302.html

Фотография руки Байдена напугала американцев

Фотография руки Байдена напугала американцев - РИА Новости, 04.11.2022

Фотография руки Байдена напугала американцев

Читателей американского издания The Hill испугала фотография президента США Джо Байдена. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T09:25

2022-11-04T09:25

2022-11-04T14:17

в мире

джо байден

сша

флорида

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Читателей американского издания The Hill испугала фотография президента США Джо Байдена. "Посмотрите на его руку. Он постоянно под капельницей?" — спросил один из пользователей. "Интересно, на чем именно он сидит?" — поинтересовался другой."Что интересно в этой фотографии, так это следы от уколов на его руке и тот факт, что Белый дом не сказал нам, для чего они нужны", — поддержал четвертый. "Становится страшно за страну, когда мы точно не знаем его (президента. — Прим. ред.) умственное и физическое состояние", — заключили читатели. Фотография была сделана 1 ноября во время выступления во Флориде. Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.

https://ria.ru/20221024/bayden-1826176082.html

сша

флорида

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, джо байден, сша, флорида