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Фотография руки Байдена напугала американцев - РИА Новости, 04.11.2022
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Фотография руки Байдена напугала американцев
Фотография руки Байдена напугала американцев - РИА Новости, 04.11.2022
Фотография руки Байдена напугала американцев
Читателей американского издания The Hill испугала фотография президента США Джо Байдена. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T09:25
2022-11-04T14:17
в мире
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Читателей американского издания The Hill испугала фотография президента США Джо Байдена. "Посмотрите на его руку. Он постоянно под капельницей?" — спросил один из пользователей. "Интересно, на чем именно он сидит?" — поинтересовался другой."Что интересно в этой фотографии, так это следы от уколов на его руке и тот факт, что Белый дом не сказал нам, для чего они нужны", — поддержал четвертый. "Становится страшно за страну, когда мы точно не знаем его (президента. — Прим. ред.) умственное и физическое состояние", — заключили читатели. Фотография была сделана 1 ноября во время выступления во Флориде. Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.
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в мире, джо байден, сша, флорида
В мире, Джо Байден, США, Флорида
09:25 04.11.2022 (обновлено: 14:17 04.11.2022)
 
Фотография руки Байдена напугала американцев

Читателей американского The Hill испугала фотография руки президента США Джо Байдена

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время публичного выступления в городе Халландейл Бич, Флорида
Президент США Джо Байден во время публичного выступления в городе Халландейл Бич, Флорида - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден во время публичного выступления в городе Халландейл Бич, Флорида
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Читателей американского издания The Hill испугала фотография президента США Джо Байдена.
"Посмотрите на его руку. Он постоянно под капельницей?" — спросил один из пользователей.
"Интересно, на чем именно он сидит?" — поинтересовался другой.
"Если фотография указывает на то, что Байден принимает какой-то препарат или проходит лечение, то американская общественность должна знать это, а Белый дом молчит", — добавил еще один пользователь.
"Что интересно в этой фотографии, так это следы от уколов на его руке и тот факт, что Белый дом не сказал нам, для чего они нужны", — поддержал четвертый.
"Становится страшно за страну, когда мы точно не знаем его (президента. — Прим. ред.) умственное и физическое состояние", — заключили читатели.
Фотография была сделана 1 ноября во время выступления во Флориде.
Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.
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В миреДжо БайденСШАФлорида
 
 
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