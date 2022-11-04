https://ria.ru/20221104/bayden-1829171302.html
Фотография руки Байдена напугала американцев
Фотография руки Байдена напугала американцев - РИА Новости, 04.11.2022
Фотография руки Байдена напугала американцев
Читателей американского издания The Hill испугала фотография президента США Джо Байдена. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T09:25
2022-11-04T09:25
2022-11-04T14:17
в мире
джо байден
сша
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Читателей американского издания The Hill испугала фотография президента США Джо Байдена. "Посмотрите на его руку. Он постоянно под капельницей?" — спросил один из пользователей. "Интересно, на чем именно он сидит?" — поинтересовался другой."Что интересно в этой фотографии, так это следы от уколов на его руке и тот факт, что Белый дом не сказал нам, для чего они нужны", — поддержал четвертый. "Становится страшно за страну, когда мы точно не знаем его (президента. — Прим. ред.) умственное и физическое состояние", — заключили читатели. Фотография была сделана 1 ноября во время выступления во Флориде. Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.
https://ria.ru/20221024/bayden-1826176082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, сша, флорида
В мире, Джо Байден, США, Флорида
09:25 04.11.2022 (обновлено: 14:17 04.11.2022)
Фотография руки Байдена напугала американцев
Читателей американского The Hill испугала фотография руки президента США Джо Байдена
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости.
Читателей американского издания The Hill
испугала фотография президента США Джо Байдена.
"Посмотрите на его руку. Он постоянно под капельницей?" — спросил один из пользователей.
"Интересно, на чем именно он сидит?" — поинтересовался другой.
"Если фотография указывает на то, что Байден принимает какой-то препарат или проходит лечение, то американская общественность должна знать это, а Белый дом молчит", — добавил еще один пользователь.
"Что интересно в этой фотографии, так это следы от уколов на его руке и тот факт, что Белый дом не сказал нам, для чего они нужны", — поддержал четвертый.
"Становится страшно за страну, когда мы точно не знаем его (президента. — Прим. ред.) умственное и физическое состояние", — заключили читатели.
Фотография была сделана 1 ноября во время выступления во Флориде.
Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.