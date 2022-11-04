https://ria.ru/20221104/banki-1829169648.html

Еще два киргизских банка приостановили обслуживание российских карт "Мир"

Еще два киргизских банка приостановили обслуживание российских карт "Мир" - РИА Новости, 04.11.2022

Еще два киргизских банка приостановили обслуживание российских карт "Мир"

Еще два киргизских банка — "Бай Тушум" и Оптима Банк — приостановили обслуживание российских карт "Мир", сообщается на сайтах финансовых учреждений. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T09:15

2022-11-04T09:15

2022-11-04T16:15

экономика

киргизия

карта "мир"

новости - туризм

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БИШКЕК, 4 ноя — РИА Новости. Еще два киргизских банка — "Бай Тушум" и Оптима Банк — приостановили обслуживание российских карт "Мир", сообщается на сайтах финансовых учреждений."Уважаемые клиенты, уведомляем вас о том, что "Бай Тушум" приостанавливает обслуживание банковских карт "Мир". Приносим свои извинения за возможные неудобства", — говорится на сайте банка "Бай-Тушум". Аналогичное сообщение размещено и на сайте Оптима Банка.Причины приостановления обслуживания "Мира" в банках не называют.Ранее в Киргизии о приостановке обслуживания российских карт "Мир" заявили шесть коммерческих банков — "Кыргызстан", Бакай Банк, Доскредобанк, "Компаньон", Банк Азии, KICB и один госбанк — Айыл Банк. Всего в республике 23 банка.Национальный банк (Центробанк) Киргизии ранее заявил, что не вмешивается в работу банков республики в вопросе обслуживания платежных карт "Мир".

https://ria.ru/20221018/mir-1824921213.html

https://ria.ru/20220928/ekonomika-1820105079.html

киргизия

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Ольга Фомченкова

экономика, киргизия, карта "мир", новости - туризм