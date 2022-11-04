Рейтинг@Mail.ru
Еще два киргизских банка приостановили обслуживание российских карт "Мир" - РИА Новости, 04.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221104/banki-1829169648.html
Еще два киргизских банка приостановили обслуживание российских карт "Мир"
Еще два киргизских банка приостановили обслуживание российских карт "Мир" - РИА Новости, 04.11.2022
Еще два киргизских банка приостановили обслуживание российских карт "Мир"
Еще два киргизских банка — "Бай Тушум" и Оптима Банк — приостановили обслуживание российских карт "Мир", сообщается на сайтах финансовых учреждений. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T09:15
2022-11-04T16:15
экономика
киргизия
карта "мир"
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820131291_0:266:1220:952_1920x0_80_0_0_13baee253af6f78ae82067ca0774218d.jpg
БИШКЕК, 4 ноя — РИА Новости. Еще два киргизских банка — "Бай Тушум" и Оптима Банк — приостановили обслуживание российских карт "Мир", сообщается на сайтах финансовых учреждений."Уважаемые клиенты, уведомляем вас о том, что "Бай Тушум" приостанавливает обслуживание банковских карт "Мир". Приносим свои извинения за возможные неудобства", — говорится на сайте банка "Бай-Тушум". Аналогичное сообщение размещено и на сайте Оптима Банка.Причины приостановления обслуживания "Мира" в банках не называют.Ранее в Киргизии о приостановке обслуживания российских карт "Мир" заявили шесть коммерческих банков — "Кыргызстан", Бакай Банк, Доскредобанк, "Компаньон", Банк Азии, KICB и один госбанк — Айыл Банк. Всего в республике 23 банка.Национальный банк (Центробанк) Киргизии ранее заявил, что не вмешивается в работу банков республики в вопросе обслуживания платежных карт "Мир".
https://ria.ru/20221018/mir-1824921213.html
https://ria.ru/20220928/ekonomika-1820105079.html
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820131291_0:64:1220:979_1920x0_80_0_0_a7f9bef0386eec86806305212f0f6868.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, киргизия, карта "мир", новости - туризм
Экономика, Киргизия, Карта "Мир", Новости - Туризм
09:15 04.11.2022 (обновлено: 16:15 04.11.2022)
 
Еще два киргизских банка приостановили обслуживание российских карт "Мир"

Киргизские банки "Бай Тушум" и Оптима Банк приостановили обслуживание карт "Мир"

© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанкДевушка у банкомата в Бишкеке
Девушка у банкомата в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
Девушка у банкомата в Бишкеке. Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 4 ноя — РИА Новости. Еще два киргизских банка — "Бай Тушум" и Оптима Банк — приостановили обслуживание российских карт "Мир", сообщается на сайтах финансовых учреждений.
"Уважаемые клиенты, уведомляем вас о том, что "Бай Тушум" приостанавливает обслуживание банковских карт "Мир". Приносим свои извинения за возможные неудобства", — говорится на сайте банка "Бай-Тушум". Аналогичное сообщение размещено и на сайте Оптима Банка.
Стенд платежной системы МИР - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 17:00
Карта "Мир": какие страны ее принимают и где она может появиться
Причины приостановления обслуживания "Мира" в банках не называют.
Ранее в Киргизии о приостановке обслуживания российских карт "Мир" заявили шесть коммерческих банков — "Кыргызстан", Бакай Банк, Доскредобанк, "Компаньон", Банк Азии, KICB и один госбанк — Айыл Банк. Всего в республике 23 банка.
Национальный банк (Центробанк) Киргизии ранее заявил, что не вмешивается в работу банков республики в вопросе обслуживания платежных карт "Мир".
Обладатель карты Мир у банкомата в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 16:51
"Мира" не будет. США вынуждают отказываться от российской платежной системы
 
ЭкономикаКиргизияКарта "Мир"Новости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала