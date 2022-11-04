https://ria.ru/20221104/avtoservis-1829290852.html

В Нижнем Новгороде загорелся автосервис

В Нижнем Новгороде загорелся автосервис - РИА Новости, 04.11.2022

В Нижнем Новгороде загорелся автосервис

Пожар в автосервисе тушат в Нижнем Новгороде, огнем повреждено несколько машин, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T22:28

2022-11-04T22:28

2022-11-04T22:28

происшествия

нижний новгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 ноя - РИА Новости. Пожар в автосервисе тушат в Нижнем Новгороде, огнем повреждено несколько машин, сообщает региональное управление МЧС.Сообщение о пожаре в автосервисе в Базовом проезде в Канавинском районе поступило вечером в пятницу."В 20:51 объявлена ликвидация открытого горения на площади 150 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Повреждено несколько легковых автомобилей, количество уточняется", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221101/pozhar-1828466902.html

нижний новгород

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)