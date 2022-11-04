https://ria.ru/20221104/avtoservis-1829290852.html
В Нижнем Новгороде загорелся автосервис
В Нижнем Новгороде загорелся автосервис - РИА Новости, 04.11.2022
В Нижнем Новгороде загорелся автосервис
Пожар в автосервисе тушат в Нижнем Новгороде, огнем повреждено несколько машин, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T22:28
2022-11-04T22:28
2022-11-04T22:28
происшествия
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 ноя - РИА Новости. Пожар в автосервисе тушат в Нижнем Новгороде, огнем повреждено несколько машин, сообщает региональное управление МЧС.Сообщение о пожаре в автосервисе в Базовом проезде в Канавинском районе поступило вечером в пятницу."В 20:51 объявлена ликвидация открытого горения на площади 150 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Повреждено несколько легковых автомобилей, количество уточняется", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221101/pozhar-1828466902.html
нижний новгород
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижний Новгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижнем Новгороде загорелся автосервис
МЧС: в Нижнем Новгороде загорелся автосервис, огнем повреждено несколько машин