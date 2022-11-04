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В Нижнем Новгороде загорелся автосервис - РИА Новости, 04.11.2022
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В Нижнем Новгороде загорелся автосервис
В Нижнем Новгороде загорелся автосервис - РИА Новости, 04.11.2022
В Нижнем Новгороде загорелся автосервис
Пожар в автосервисе тушат в Нижнем Новгороде, огнем повреждено несколько машин, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T22:28
2022-11-04T22:28
происшествия
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 ноя - РИА Новости. Пожар в автосервисе тушат в Нижнем Новгороде, огнем повреждено несколько машин, сообщает региональное управление МЧС.Сообщение о пожаре в автосервисе в Базовом проезде в Канавинском районе поступило вечером в пятницу."В 20:51 объявлена ликвидация открытого горения на площади 150 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Повреждено несколько легковых автомобилей, количество уточняется", - говорится в сообщении.
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происшествия, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижний Новгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
22:28 04.11.2022
 
В Нижнем Новгороде загорелся автосервис

МЧС: в Нижнем Новгороде загорелся автосервис, огнем повреждено несколько машин

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПожарный
Пожарный - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пожарный. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 ноя - РИА Новости. Пожар в автосервисе тушат в Нижнем Новгороде, огнем повреждено несколько машин, сообщает региональное управление МЧС.
Сообщение о пожаре в автосервисе в Базовом проезде в Канавинском районе поступило вечером в пятницу.
"В 20:51 объявлена ликвидация открытого горения на площади 150 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Повреждено несколько легковых автомобилей, количество уточняется", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияНижний НовгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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