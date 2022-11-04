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Российский боец рассказал о трехдневной атаке ВСУ в Харьковской области
Российский боец рассказал о трехдневной атаке ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 04.11.2022
Российский боец рассказал о трехдневной атаке ВСУ в Харьковской области
Украинские силовики шли в атаку в Харьковской области в неадекватном состоянии, "не чувствуя ни боли, ни страха", считает арткорректировщик 6-й армии западного... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T21:10
2022-11-04T21:10
2022-11-04T21:43
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ЛУГАНСК, 4 ноя – РИА Новости. Украинские силовики шли в атаку в Харьковской области в неадекватном состоянии, "не чувствуя ни боли, ни страха", считает арткорректировщик 6-й армии западного военного округа с позывным "Удай".Ранее источник в российском оборонном ведомстве сообщил РИА Новости, что Киев, по данным разведки, пытаясь прорвать оборону российских войск в Харьковской области, теряет убитыми и ранеными около 100-120 военнослужащих в день."Когда противник шел в наступление, впереди стояли наши парни – пехота. Они держали оборону вокруг дома - опорный пункт. Впереди был густой лес - и противник просто очень большим количеством, сотни (человек – ред.) личного состава, шел вперед", - рассказал "Удай", корректировавший в данном бое работу артиллерии по противнику.Он уточнил, что украинские силовики пытались закрепиться в лесу и обойти бойцов РФ с фланга."Мы артиллерией прикрывали наших парней. Снаряды падали буквально в пяти метрах от противника, реакции не было никакой, они все обколотые, они не чувствовали ни боли, ни страха, ничего. Это были живые трупы по сути", - прокомментировал боец 6-й армии предоставленные им кадры атаки, снятые при помощи беспилотника.Он уточнил, что атака пехоты украинских силовиков, несмотря на активную работу по ним артиллерии РФ, шла круглосуточно в течение трех дней."И так на протяжении трех дней без перерыва, мы работали по ним, а они шли и не заканчивались. Отразили их наступление, все-таки людской ресурс не бесконечен. И наши парни, которые в этом доме три дня сидели, все вышли оттуда, противник не смог захватить рубежи", - рассказал "Удай".
https://ria.ru/20221104/ukraina-1829167407.html
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"Они все были обколоты": арткорректировщик о трехдневной атаке украинских боевиков
Арткорректировщик показал кадры отражения трехдневной атаки украинских боевиков на харьковском направлении
2022-11-04T21:10
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в мире, киев, харьковская область, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Харьковская область, Россия
21:10 04.11.2022 (обновлено: 21:43 04.11.2022)
Российский боец рассказал о трехдневной атаке ВСУ в Харьковской области
Российский боец: противник шел в атаку в Харьковской области в неадекватном состоянии
ЛУГАНСК, 4 ноя – РИА Новости. Украинские силовики шли в атаку в Харьковской области в неадекватном состоянии, "не чувствуя ни боли, ни страха", считает арткорректировщик 6-й армии западного военного округа с позывным "Удай".
Ранее источник в российском оборонном ведомстве сообщил РИА Новости, что Киев
, по данным разведки, пытаясь прорвать оборону российских войск в Харьковской области
, теряет убитыми и ранеными около 100-120 военнослужащих в день.
"Когда противник шел в наступление, впереди стояли наши парни – пехота. Они держали оборону вокруг дома - опорный пункт. Впереди был густой лес - и противник просто очень большим количеством, сотни (человек – ред.) личного состава, шел вперед", - рассказал "Удай", корректировавший в данном бое работу артиллерии по противнику.
Он уточнил, что украинские силовики пытались закрепиться в лесу и обойти бойцов РФ
с фланга.
"Мы артиллерией прикрывали наших парней. Снаряды падали буквально в пяти метрах от противника, реакции не было никакой, они все обколотые, они не чувствовали ни боли, ни страха, ничего. Это были живые трупы по сути", - прокомментировал боец 6-й армии предоставленные им кадры атаки, снятые при помощи беспилотника.
Он уточнил, что атака пехоты украинских силовиков, несмотря на активную работу по ним артиллерии РФ, шла круглосуточно в течение трех дней.
"И так на протяжении трех дней без перерыва, мы работали по ним, а они шли и не заканчивались. Отразили их наступление, все-таки людской ресурс не бесконечен. И наши парни, которые в этом доме три дня сидели, все вышли оттуда, противник не смог захватить рубежи", - рассказал "Удай".