https://ria.ru/20221104/armiya-1829274367.html

Британская разведка и СБУ создают "террористическую армию", пишут СМИ

Британская разведка и СБУ создают "террористическую армию", пишут СМИ - РИА Новости, 04.11.2022

Британская разведка и СБУ создают "террористическую армию", пишут СМИ

Сотрудники британской разведки заключили соглашение со Службой безопасности Украины (СБУ) об обучении украинской "партизанской террористической армии", чтобы... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T20:00

2022-11-04T20:00

2022-11-04T20:01

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Сотрудники британской разведки заключили соглашение со Службой безопасности Украины (СБУ) об обучении украинской "партизанской террористической армии", чтобы атаковать объекты в Крыму, сообщает портал Grayzone со ссылкой на документы и фрагменты переписки.Ранее портал со ссылкой на документы, предоставленные анонимным источником, сообщал, что сотрудники британской разведки весной 2022 года составили план по уничтожению Крымского моста."Grayzone получил секретные документы, в которых подробно описывается, как сотрудники британской военной разведки подписали соглашение с одесским отделением Службы безопасности Украины (СБУ), чтобы создать и обучить секретную украинскую партизанскую террористическую армию. Их планы подразумевали проведение тайной армией разведывательных и диверсионных операций в Крыму по поручению СБУ", - говорится в сообщении портала.Отмечается, что те же люди, что выступали за обучение "партизан", отвечали за составление планов по уничтожению Крымского моста: советник генсека НАТО Крис Донелли, сотрудник британской внешней разведки MI6 Гай Спиндлер и бывший министр обороны Литвы Аудрюс Буткявичюс.Согласно полученным порталом документам, чтобы обучать украинских бойцов, наняли британскую частную военную компанию Prevail Partners. Она была основана бывшими спецназовцами, в частности, экс-бригадиром морской пехоты Джастином Хеджесом. Согласно полученным данным, он выражал надежду на то, что Британия и другие страны смогут принять участие в финансировании программы обучения. Prevail также обсуждала возможность получения средств от мэра Львова Андрея Садового. Однако компания согласилась бесплатно провести "оценку потенциала" украинских служб безопасности.Первоначально предполагалось, что украинцы будут проходить обучение на Яворовском полигоне во Львовской области на западе Украины. Затем было решено тренировать бойцов в Греции и Польше.По данным портала, Донелли в письмах также высказывал недовольство позицией администрации президента США Джо Байдена по отношению к конфликту на Украине. Он выступал против заявлений ряда американских чиновников о предпочтительности разрешения конфликта посредством переговоров.Ранее в министерстве обороны России заявили, что представители ВМС Великобритании, находящиеся в городе Очаков Николаевской области Украины, "принимали участие в планировании, обеспечении и реализации теракта" в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2". По их данным, эти же британские специалисты руководили подготовкой атаки на Севастополь, обучали военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций. Минобороны Великобритании отказалось признать свою причастность ко всем этим подрывам. Позже министерство иностранных дел России сообщило, что прорабатывает практические шаги в связи с причастностью британских специалистов к подготовке террористического акта в Чёрном море.

https://ria.ru/20221103/neft-1829142629.html

https://ria.ru/20221025/sbu-1826596337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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