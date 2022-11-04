15:44 04.11.2022 (обновлено: 17:40 04.11.2022)
Минобороны Китая заявило о подготовке на случай войны
Минобороны КНР: армия ведет подготовку к войне и выступает против независимости Тайваня
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкОсновной боевой танк Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая
Основной боевой танк Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая . Архивное фото
ПЕКИН, 4 ноя — РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая продолжает подготовку на случай войны и решительно выступает против любых форм сепаратизма на Тайване, заявил официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй.
"Это внутреннее дело КНР, которое не терпит никакого внешнего вмешательства. В настоящее время США постоянно выхолащивают принцип "одного Китая" и переходят все границы в своих усилиях по "использованию Тайваня для контроля над Китаем", все это грубо нарушает суверенитет и территориальную целостность Китая, а также серьезно угрожает миру и стабильности в Тайваньском проливе", — заявил он, комментируя доклад о стратегии нацобороны США, где содержатся негативные упоминания Китая.
В конце октября Пентагон опубликовал стратегию национальной обороны. Там указано, что США видят свою задачу в том, чтобы снизить риски ядерной войны, и для достижения этой цели будут стремиться к взаимодействию с остальными атомными державами. Стратегия описывает Россию как острую угрозу, которая несет риски интересам и ценностям Вашингтона. Глава Пентагона Ллойд Остин, комментируя документ, отметил, что "КНР является единственным соперником, который намеревается перекроить международный порядок и обладает растущей силой для осуществления этого".
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.