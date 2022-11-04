https://ria.ru/20221104/armiya-1829231514.html

Минобороны Китая заявило о подготовке на случай войны

Минобороны Китая заявило о подготовке на случай войны - РИА Новости, 04.11.2022

Минобороны Китая заявило о подготовке на случай войны

Народно-освободительная армия Китая продолжает подготовку на случай войны и решительно выступает против любых форм сепаратизма на Тайване, заявил официальный... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T15:44

2022-11-04T15:44

2022-11-04T17:40

в мире

нэнси пелоси

ллойд остин

тайвань

китай

министерство обороны сша

минобороны китая

сша

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ПЕКИН, 4 ноя — РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая продолжает подготовку на случай войны и решительно выступает против любых форм сепаратизма на Тайване, заявил официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй."Это внутреннее дело КНР, которое не терпит никакого внешнего вмешательства. В настоящее время США постоянно выхолащивают принцип "одного Китая" и переходят все границы в своих усилиях по "использованию Тайваня для контроля над Китаем", все это грубо нарушает суверенитет и территориальную целостность Китая, а также серьезно угрожает миру и стабильности в Тайваньском проливе", — заявил он, комментируя доклад о стратегии нацобороны США, где содержатся негативные упоминания Китая.В конце октября Пентагон опубликовал стратегию национальной обороны. Там указано, что США видят свою задачу в том, чтобы снизить риски ядерной войны, и для достижения этой цели будут стремиться к взаимодействию с остальными атомными державами. Стратегия описывает Россию как острую угрозу, которая несет риски интересам и ценностям Вашингтона. Глава Пентагона Ллойд Остин, комментируя документ, отметил, что "КНР является единственным соперником, который намеревается перекроить международный порядок и обладает растущей силой для осуществления этого".Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

https://ria.ru/20221029/ssha-1827696507.html

https://ria.ru/20221028/ssha-1827641507.html

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в мире, нэнси пелоси, ллойд остин, тайвань, китай, министерство обороны сша, минобороны китая, сша