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Минобороны Китая заявило о подготовке на случай войны - РИА Новости, 04.11.2022
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Минобороны Китая заявило о подготовке на случай войны
Минобороны Китая заявило о подготовке на случай войны - РИА Новости, 04.11.2022
Минобороны Китая заявило о подготовке на случай войны
Народно-освободительная армия Китая продолжает подготовку на случай войны и решительно выступает против любых форм сепаратизма на Тайване, заявил официальный... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T15:44
2022-11-04T17:40
в мире
нэнси пелоси
ллойд остин
тайвань
китай
министерство обороны сша
минобороны китая
сша
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ПЕКИН, 4 ноя — РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая продолжает подготовку на случай войны и решительно выступает против любых форм сепаратизма на Тайване, заявил официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй."Это внутреннее дело КНР, которое не терпит никакого внешнего вмешательства. В настоящее время США постоянно выхолащивают принцип "одного Китая" и переходят все границы в своих усилиях по "использованию Тайваня для контроля над Китаем", все это грубо нарушает суверенитет и территориальную целостность Китая, а также серьезно угрожает миру и стабильности в Тайваньском проливе", — заявил он, комментируя доклад о стратегии нацобороны США, где содержатся негативные упоминания Китая.В конце октября Пентагон опубликовал стратегию национальной обороны. Там указано, что США видят свою задачу в том, чтобы снизить риски ядерной войны, и для достижения этой цели будут стремиться к взаимодействию с остальными атомными державами. Стратегия описывает Россию как острую угрозу, которая несет риски интересам и ценностям Вашингтона. Глава Пентагона Ллойд Остин, комментируя документ, отметил, что "КНР является единственным соперником, который намеревается перекроить международный порядок и обладает растущей силой для осуществления этого".Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
https://ria.ru/20221029/ssha-1827696507.html
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в мире, нэнси пелоси, ллойд остин, тайвань, китай, министерство обороны сша, минобороны китая, сша
В мире, Нэнси Пелоси, Ллойд Остин, Тайвань, Китай, Министерство обороны США, Минобороны Китая, США
15:44 04.11.2022 (обновлено: 17:40 04.11.2022)
 
Минобороны Китая заявило о подготовке на случай войны

Минобороны КНР: армия ведет подготовку к войне и выступает против независимости Тайваня

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкОсновной боевой танк Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая
Основной боевой танк Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Основной боевой танк Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая . Архивное фото
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ПЕКИН, 4 ноя — РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая продолжает подготовку на случай войны и решительно выступает против любых форм сепаратизма на Тайване, заявил официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй.
"Это внутреннее дело КНР, которое не терпит никакого внешнего вмешательства. В настоящее время США постоянно выхолащивают принцип "одного Китая" и переходят все границы в своих усилиях по "использованию Тайваня для контроля над Китаем", все это грубо нарушает суверенитет и территориальную целостность Китая, а также серьезно угрожает миру и стабильности в Тайваньском проливе", — заявил он, комментируя доклад о стратегии нацобороны США, где содержатся негативные упоминания Китая.
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В конце октября Пентагон опубликовал стратегию национальной обороны. Там указано, что США видят свою задачу в том, чтобы снизить риски ядерной войны, и для достижения этой цели будут стремиться к взаимодействию с остальными атомными державами. Стратегия описывает Россию как острую угрозу, которая несет риски интересам и ценностям Вашингтона. Глава Пентагона Ллойд Остин, комментируя документ, отметил, что "КНР является единственным соперником, который намеревается перекроить международный порядок и обладает растущей силой для осуществления этого".
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
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