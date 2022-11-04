https://ria.ru/20221104/arest-1829284478.html

СБУ сообщила об аресте имущества главы "Мотор Сич"

СБУ сообщила об аресте имущества главы "Мотор Сич" - РИА Новости, 04.11.2022

СБУ сообщила об аресте имущества главы "Мотор Сич"

Служба Безопасности Украины (СБУ) сообщила об аресте имущества главы украинского предприятия "Мотор Сич" на 27 миллионов долларов. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T21:29

2022-11-04T21:29

2022-11-04T21:29

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Служба Безопасности Украины (СБУ) сообщила об аресте имущества главы украинского предприятия "Мотор Сич" на 27 миллионов долларов.Служба безопасности Украины 23 октября заявила о задержании директора украинского завода "Мотор Сич" и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Их подозревают в сотрудничестве с Россией. В СБУ утверждают, что задержанные наладили транснациональные каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в другую страну – якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха". В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014 года.

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, мотор сич, россия, служба безопасности украины, ростех