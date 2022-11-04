СБУ сообщила об аресте имущества главы "Мотор Сич"
СБУ сообщила об аресте имущества главы предприятия "Мотор Сич" на 27 миллионов долларов
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Служба Безопасности Украины (СБУ) сообщила об аресте имущества главы украинского предприятия "Мотор Сич" на 27 миллионов долларов.
"СБУ арестовала имущество президента промышленного гиганта "Мотор Сич" почти на один миллиард гривен (27 миллионов долларов -ред.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Служба безопасности Украины 23 октября заявила о задержании директора украинского завода "Мотор Сич" и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Их подозревают в сотрудничестве с Россией. В СБУ утверждают, что задержанные наладили транснациональные каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в другую страну – якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха". В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014 года.