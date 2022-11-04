https://ria.ru/20221104/aeroport-1829275037.html
Путин присвоил аэропорту в Камчатском крае имя участника Гражданской войны
Путин присвоил аэропорту в Камчатском крае имя участника Гражданской войны - РИА Новости, 04.11.2022
Путин присвоил аэропорту в Камчатском крае имя участника Гражданской войны
Президент России Владимир Путин присвоил аэропорту "Палана" в Камчатском крае имя советского государственного и партийного деятеля, участника Гражданской войны... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T20:06
2022-11-04T20:06
2022-11-04T20:06
владимир путин
камчатский край
россия
палана
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил аэропорту "Палана" в Камчатском крае имя советского государственного и партийного деятеля, участника Гражданской войны Макара Обухова, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Постановляю: присвоить аэропорту Палана Камчатского края имя М. М. Обухова", - говорится в документе.Уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания.Макар Михайлович Обухов (1902 - 1952) – советский государственный и партийный деятель, участник Гражданской войны, первый председатель исполкома Корякского окружного Совета депутатов трудящихся (1930-1952).
https://ria.ru/20221104/predmet-1829274235.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, камчатский край, россия, палана
Владимир Путин, Камчатский край, Россия, Палана
Путин присвоил аэропорту в Камчатском крае имя участника Гражданской войны
Путин присвоил аэропорту "Палана" на Камчатке имя участника Гражданской войны Обухова