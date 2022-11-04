https://ria.ru/20221104/aeroport-1829275037.html

Путин присвоил аэропорту в Камчатском крае имя участника Гражданской войны

Путин присвоил аэропорту в Камчатском крае имя участника Гражданской войны - РИА Новости, 04.11.2022

Путин присвоил аэропорту в Камчатском крае имя участника Гражданской войны

Президент России Владимир Путин присвоил аэропорту "Палана" в Камчатском крае имя советского государственного и партийного деятеля, участника Гражданской войны... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T20:06

2022-11-04T20:06

2022-11-04T20:06

владимир путин

камчатский край

россия

палана

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил аэропорту "Палана" в Камчатском крае имя советского государственного и партийного деятеля, участника Гражданской войны Макара Обухова, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Постановляю: присвоить аэропорту Палана Камчатского края имя М. М. Обухова", - говорится в документе.Уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания.Макар Михайлович Обухов (1902 - 1952) – советский государственный и партийный деятель, участник Гражданской войны, первый председатель исполкома Корякского окружного Совета депутатов трудящихся (1930-1952).

https://ria.ru/20221104/predmet-1829274235.html

камчатский край

россия

палана

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, камчатский край, россия, палана