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Путин присвоил аэропорту в Камчатском крае имя участника Гражданской войны - РИА Новости, 04.11.2022
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Путин присвоил аэропорту в Камчатском крае имя участника Гражданской войны
Путин присвоил аэропорту в Камчатском крае имя участника Гражданской войны - РИА Новости, 04.11.2022
Путин присвоил аэропорту в Камчатском крае имя участника Гражданской войны
Президент России Владимир Путин присвоил аэропорту "Палана" в Камчатском крае имя советского государственного и партийного деятеля, участника Гражданской войны... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T20:06
2022-11-04T20:06
владимир путин
камчатский край
россия
палана
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил аэропорту "Палана" в Камчатском крае имя советского государственного и партийного деятеля, участника Гражданской войны Макара Обухова, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Постановляю: присвоить аэропорту Палана Камчатского края имя М. М. Обухова", - говорится в документе.Уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания.Макар Михайлович Обухов (1902 - 1952) – советский государственный и партийный деятель, участник Гражданской войны, первый председатель исполкома Корякского окружного Совета депутатов трудящихся (1930-1952).
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владимир путин, камчатский край, россия, палана
Владимир Путин, Камчатский край, Россия, Палана
20:06 04.11.2022
 
Путин присвоил аэропорту в Камчатском крае имя участника Гражданской войны

Путин присвоил аэропорту "Палана" на Камчатке имя участника Гражданской войны Обухова

© РИА Новости / Илья Мельников / Перейти в медиабанкСамолеты в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский Елизово
Самолеты в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский Елизово - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Илья Мельников
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Самолеты в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский Елизово. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил аэропорту "Палана" в Камчатском крае имя советского государственного и партийного деятеля, участника Гражданской войны Макара Обухова, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Постановляю: присвоить аэропорту Палана Камчатского края имя М. М. Обухова", - говорится в документе.
Уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания.
Макар Михайлович Обухов (1902 - 1952) – советский государственный и партийный деятель, участник Гражданской войны, первый председатель исполкома Корякского окружного Совета депутатов трудящихся (1930-1952).
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Владимир ПутинКамчатский крайРоссияПалана
 
 
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