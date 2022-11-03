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В ДНР за неделю погибли 102 силовика и восемь мирных жителей
В ДНР за неделю погибли 102 силовика и восемь мирных жителей - РИА Новости, 03.11.2022
В ДНР за неделю погибли 102 силовика и восемь мирных жителей
В Донецкой Народной Республике с 28 октября по 2 ноября из-за действий украинских войск погибли 102 сотрудника силовых структур и восемь мирных жителей, сообщил РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T16:28
2022-11-03T16:28
2022-11-03T16:28
специальная военная операция на украине
дарья морозова
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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике с 28 октября по 2 ноября из-за действий украинских войск погибли 102 сотрудника силовых структур и восемь мирных жителей, сообщил в четверг аппарат омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой."В период 28 октября по 2 ноября 2022 погибли: силовые структуры – 102, гражданские лица – восемь", - говорится в сообщении аппарата омбудсмена, опубликованном в его Telegram-канале.За этот период пострадали 364 сотрудника силовых структур и 15 гражданских. В ведомстве добавили, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9704 человека, в том числе 123 ребенка.Ранее аппарат омбудсмена сообщал, что с 21 по 27 октября погибли 104 силовика и семь мирных жителей, пострадали 354 сотрудника силовых структур и 45 мирных жителей.
https://ria.ru/20221102/spetsoperatsiya-1828817710.html
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дарья морозова, донецкая народная республика, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Дарья Морозова, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия
В ДНР за неделю погибли 102 силовика и восемь мирных жителей
Аппарат омбудсмена Морозовой: в ДНР за неделю погибли 102 силовика и восемь мирных жителей