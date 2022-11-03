https://ria.ru/20221103/zerno-1828939768.html
В Кремле прокомментировали возобновление участия России в зерновой сделке
В Кремле прокомментировали возобновление участия России в зерновой сделке - РИА Новости, 03.11.2022
В Кремле прокомментировали возобновление участия России в зерновой сделке
Возобновление участия РФ в зерновой сделке не означает, что она продлена, срок ее действия еще не истек, заявил журналистам пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T13:04
2022-11-03T13:04
2022-11-03T13:05
экономика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Возобновление участия РФ в зерновой сделке не означает, что она продлена, срок ее действия еще не истек, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, не означает. Безусловно, предстоит еще обсуждать тему продления официально, срок пока не истек, пока еще работает. Вы слышали вчера заявление президента, но к 19 числу, перед тем как принимать решение о продолжении, конечно, надо будет дать оценку эффективности выполнения сделки", - сказал Песков.Он уточнил, что надо будет оценить реализацию всех сторон и параметров договоренностей."И потом уже выходить на какие-то решения", - добавил пресс-секретарь российского лидера.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий песков
Экономика, Россия, Дмитрий Песков
13:04 03.11.2022 (обновлено: 13:05 03.11.2022)
В Кремле прокомментировали возобновление участия России в зерновой сделке
Песков: возобновление участия в зерновой сделке не означает, что она продлена
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Возобновление участия РФ в зерновой сделке не означает, что она продлена, срок ее действия еще не истек, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, не означает. Безусловно, предстоит еще обсуждать тему продления официально, срок пока не истек, пока еще работает. Вы слышали вчера заявление президента, но к 19 числу, перед тем как принимать решение о продолжении, конечно, надо будет дать оценку эффективности выполнения сделки", - сказал Песков.
Он уточнил, что надо будет оценить реализацию всех сторон и параметров договоренностей.
"И потом уже выходить на какие-то решения", - добавил пресс-секретарь российского лидера.