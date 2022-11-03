Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали возобновление участия России в зерновой сделке - РИА Новости, 03.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221103/zerno-1828939768.html
В Кремле прокомментировали возобновление участия России в зерновой сделке
В Кремле прокомментировали возобновление участия России в зерновой сделке - РИА Новости, 03.11.2022
В Кремле прокомментировали возобновление участия России в зерновой сделке
Возобновление участия РФ в зерновой сделке не означает, что она продлена, срок ее действия еще не истек, заявил журналистам пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T13:04
2022-11-03T13:05
экономика
россия
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1808079951_2:0:3070:1726_1920x0_80_0_0_1930aa4e59b51621cef1a26b26872dbe.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Возобновление участия РФ в зерновой сделке не означает, что она продлена, срок ее действия еще не истек, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, не означает. Безусловно, предстоит еще обсуждать тему продления официально, срок пока не истек, пока еще работает. Вы слышали вчера заявление президента, но к 19 числу, перед тем как принимать решение о продолжении, конечно, надо будет дать оценку эффективности выполнения сделки", - сказал Песков.Он уточнил, что надо будет оценить реализацию всех сторон и параметров договоренностей."И потом уже выходить на какие-то решения", - добавил пресс-секретарь российского лидера.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1808079951_769:0:3070:1726_1920x0_80_0_0_27b4aa55590a67dad9228714767de98a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, дмитрий песков
Экономика, Россия, Дмитрий Песков
13:04 03.11.2022 (обновлено: 13:05 03.11.2022)
 
В Кремле прокомментировали возобновление участия России в зерновой сделке

Песков: возобновление участия в зерновой сделке не означает, что она продлена

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСбор урожая зерновых
Сбор урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сбор урожая зерновых. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Возобновление участия РФ в зерновой сделке не означает, что она продлена, срок ее действия еще не истек, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, не означает. Безусловно, предстоит еще обсуждать тему продления официально, срок пока не истек, пока еще работает. Вы слышали вчера заявление президента, но к 19 числу, перед тем как принимать решение о продолжении, конечно, надо будет дать оценку эффективности выполнения сделки", - сказал Песков.
Он уточнил, что надо будет оценить реализацию всех сторон и параметров договоренностей.
"И потом уже выходить на какие-то решения", - добавил пресс-секретарь российского лидера.
Кто получил зерно по продуктовой сделке
23 сентября, 11:46Инфографика
Кто получил зерно по продуктовой сделке
Инфографика
Посмотреть
 
ЭкономикаРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала