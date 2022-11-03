https://ria.ru/20221103/zerno-1828939768.html

В Кремле прокомментировали возобновление участия России в зерновой сделке

В Кремле прокомментировали возобновление участия России в зерновой сделке - РИА Новости, 03.11.2022

В Кремле прокомментировали возобновление участия России в зерновой сделке

Возобновление участия РФ в зерновой сделке не означает, что она продлена, срок ее действия еще не истек, заявил журналистам пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T13:04

2022-11-03T13:04

2022-11-03T13:05

экономика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Возобновление участия РФ в зерновой сделке не означает, что она продлена, срок ее действия еще не истек, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, не означает. Безусловно, предстоит еще обсуждать тему продления официально, срок пока не истек, пока еще работает. Вы слышали вчера заявление президента, но к 19 числу, перед тем как принимать решение о продолжении, конечно, надо будет дать оценку эффективности выполнения сделки", - сказал Песков.Он уточнил, что надо будет оценить реализацию всех сторон и параметров договоренностей."И потом уже выходить на какие-то решения", - добавил пресс-секретарь российского лидера.

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, дмитрий песков