08:42 03.11.2022 (обновлено: 09:24 03.11.2022)
В Турции заявили о нормализации работы зернового коридора
Министр обороны Турции Акар: работа зернового коридора полностью пришла в норму
© AP Photo / Khalil HamraГрузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле
© AP Photo / Khalil Hamra
Грузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле. Архивное фото
КАИР, 3 ноя - РИА Новости. Работа "зернового коридора" полностью пришла в норму, заявил в интервью в четверг глава Минобороны Турции Хулуси Акар.
"Движение судов по "зерновому коридору" полностью нормализовалось. Его функционирование продолжается, это вопрос гуманитарного характера", - заявил Акар телеканалу Haberturk. Он отметил, что в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Шойгу передал ему гарантии от украинской стороны о неиспользовании коридора в военных целях.
По его словам, из Украины в рамках сделки вывезено более 10 миллионов тонн зерна.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны двух стран достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.