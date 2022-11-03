https://ria.ru/20221103/zerno-1828855683.html

В Турции заявили о нормализации работы зернового коридора

В Турции заявили о нормализации работы зернового коридора - РИА Новости, 03.11.2022

В Турции заявили о нормализации работы зернового коридора

Работа "зернового коридора" полностью пришла в норму, заявил в интервью в четверг глава Минобороны Турции Хулуси Акар. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T08:42

2022-11-03T08:42

2022-11-03T09:24

экономика

турция

хулуси акар

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КАИР, 3 ноя - РИА Новости. Работа "зернового коридора" полностью пришла в норму, заявил в интервью в четверг глава Минобороны Турции Хулуси Акар."Движение судов по "зерновому коридору" полностью нормализовалось. Его функционирование продолжается, это вопрос гуманитарного характера", - заявил Акар телеканалу Haberturk. Он отметил, что в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Шойгу передал ему гарантии от украинской стороны о неиспользовании коридора в военных целях.По его словам, из Украины в рамках сделки вывезено более 10 миллионов тонн зерна.Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны двух стран достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.

https://ria.ru/20221103/zerno-1828756419.html

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, турция, хулуси акар