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Источник: Турция и Россия определяют список получателей зерна и удобрений - РИА Новости, 03.11.2022
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Источник: Турция и Россия определяют список получателей зерна и удобрений
Источник: Турция и Россия определяют список получателей зерна и удобрений - РИА Новости, 03.11.2022
Источник: Турция и Россия определяют список получателей зерна и удобрений
Турция и РФ определяют список стран, нуждающихся в российском зерне и удобрениях, работа будет вестись при координации ООН, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T08:19
2022-11-03T08:39
экономика
россия
турция
оон
африка
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СТАМБУЛ, 3 ноя – РИА Новости. Турция и РФ определяют список стран, нуждающихся в российском зерне и удобрениях, работа будет вестись при координации ООН, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке."Сейчас совместно с российской стороной определяется список стран, в которые пойдет российское зерно и удобрения. В ходе последних телефонных переговоров двух лидеров этот вопрос обсуждался, уточнением списков и маршрутов занимаются соответствующие ведомства при координации, как Турции, так и ООН. Усилия также направлены на то, чтобы добиться снятия препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений", - сказал собеседник агентства.На вопрос, в какие именно страны, планируется доставка российской агропродукции, собеседник агентства отметил, что это будут, прежде всего, страны Африки и нуждающиеся страны.
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экономика, россия, турция, оон, африка
Экономика, Россия, Турция, ООН, Африка
08:19 03.11.2022 (обновлено: 08:39 03.11.2022)
 
Источник: Турция и Россия определяют список получателей зерна и удобрений

Турция и Россия определяют список стран, нуждающихся в российском зерне и удобрениях

© РИА Новости / Валерий Шустов / Перейти в медиабанкЗерно нового урожая
Зерно нового урожая - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Валерий Шустов
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Зерно нового урожая. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 3 ноя – РИА Новости. Турция и РФ определяют список стран, нуждающихся в российском зерне и удобрениях, работа будет вестись при координации ООН, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке.
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"Сейчас совместно с российской стороной определяется список стран, в которые пойдет российское зерно и удобрения. В ходе последних телефонных переговоров двух лидеров этот вопрос обсуждался, уточнением списков и маршрутов занимаются соответствующие ведомства при координации, как Турции, так и ООН. Усилия также направлены на то, чтобы добиться снятия препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений", - сказал собеседник агентства.
На вопрос, в какие именно страны, планируется доставка российской агропродукции, собеседник агентства отметил, что это будут, прежде всего, страны Африки и нуждающиеся страны.
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