https://ria.ru/20221103/zerno-1828854479.html

Источник: Турция и Россия определяют список получателей зерна и удобрений

Источник: Турция и Россия определяют список получателей зерна и удобрений - РИА Новости, 03.11.2022

Источник: Турция и Россия определяют список получателей зерна и удобрений

Турция и РФ определяют список стран, нуждающихся в российском зерне и удобрениях, работа будет вестись при координации ООН, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T08:19

2022-11-03T08:19

2022-11-03T08:39

экономика

россия

турция

оон

африка

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СТАМБУЛ, 3 ноя – РИА Новости. Турция и РФ определяют список стран, нуждающихся в российском зерне и удобрениях, работа будет вестись при координации ООН, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке."Сейчас совместно с российской стороной определяется список стран, в которые пойдет российское зерно и удобрения. В ходе последних телефонных переговоров двух лидеров этот вопрос обсуждался, уточнением списков и маршрутов занимаются соответствующие ведомства при координации, как Турции, так и ООН. Усилия также направлены на то, чтобы добиться снятия препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений", - сказал собеседник агентства.На вопрос, в какие именно страны, планируется доставка российской агропродукции, собеседник агентства отметил, что это будут, прежде всего, страны Африки и нуждающиеся страны.

https://ria.ru/20221103/zerno-1828756419.html

россия

турция

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, турция, оон, африка