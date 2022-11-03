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Зеленский заявил, что не поедет на G20, если там будет Путин - РИА Новости, 03.11.2022
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Зеленский заявил, что не поедет на G20, если там будет Путин
Зеленский заявил, что не поедет на G20, если там будет Путин - РИА Новости, 03.11.2022
Зеленский заявил, что не поедет на G20, если там будет Путин
Владимир Зеленский заявил, что откажется от участия в саммите G20, если там будет президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T18:50
2022-11-03T20:52
в мире
владимир путин
россия
украина
индонезия
большая двадцатка
саммит g20
владимир зеленский
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что откажется от участия в саммите G20, если там будет президент России Владимир Путин.Президент России Владимир Путин заявил 31 октября, что еще не принял решение об участии в саммите G20.Семнадцать глав государств подтвердили свое участие в саммите G20, сообщило в четверг агентство Блумберг со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Индонезии Теуку Файзашаха.Саммит G20 пройдет 15-16 ноября на индонезийском острове Бали.
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в мире, владимир путин, россия, украина, индонезия, большая двадцатка, саммит g20, владимир зеленский, бали
В мире, Владимир Путин, Россия, Украина, Индонезия, Большая двадцатка, Саммит G20, Владимир Зеленский, Бали
18:50 03.11.2022 (обновлено: 20:52 03.11.2022)
 
Зеленский заявил, что не поедет на G20, если там будет Путин

Президент Украины Зеленский заявил, что не станет участвовать в G20, если там будет Путин

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что откажется от участия в саммите G20, если там будет президент России Владимир Путин.

"Позиция моя личная и Украины была в том, что если лидер РФ будет участвовать, то Украина не будет участвовать", — приводит цитату Зеленского украинское информагентство УНИАН.

Президент России Владимир Путин заявил 31 октября, что еще не принял решение об участии в саммите G20.
Семнадцать глав государств подтвердили свое участие в саммите G20, сообщило в четверг агентство Блумберг со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Индонезии Теуку Файзашаха.
Саммит G20 пройдет 15-16 ноября на индонезийском острове Бали.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
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В миреВладимир ПутинРоссияУкраинаИндонезияБольшая двадцаткаСаммит G20Владимир ЗеленскийБали
 
 
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