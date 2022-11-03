https://ria.ru/20221103/zelenskiy-1829091364.html

Зеленский заявил, что не поедет на G20, если там будет Путин

Зеленский заявил, что не поедет на G20, если там будет Путин - РИА Новости, 03.11.2022

Зеленский заявил, что не поедет на G20, если там будет Путин

Владимир Зеленский заявил, что откажется от участия в саммите G20, если там будет президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T18:50

2022-11-03T18:50

2022-11-03T20:52

в мире

владимир путин

россия

украина

индонезия

большая двадцатка

саммит g20

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774857532_0:35:3000:1723_1920x0_80_0_0_cc2ace5a3f8a4c1f04b8e4157b6fcc99.jpg

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что откажется от участия в саммите G20, если там будет президент России Владимир Путин.Президент России Владимир Путин заявил 31 октября, что еще не принял решение об участии в саммите G20.Семнадцать глав государств подтвердили свое участие в саммите G20, сообщило в четверг агентство Блумберг со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Индонезии Теуку Файзашаха.Саммит G20 пройдет 15-16 ноября на индонезийском острове Бали.

https://ria.ru/20221103/zelenskiy-1828856613.html

россия

украина

индонезия

бали

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, владимир путин, россия, украина, индонезия, большая двадцатка, саммит g20, владимир зеленский, бали