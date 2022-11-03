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В Крыму заявили, что с нетерпением ждут приезда Зеленского - РИА Новости, 03.11.2022
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В Крыму заявили, что с нетерпением ждут приезда Зеленского
В Крыму заявили, что с нетерпением ждут приезда Зеленского - РИА Новости, 03.11.2022
В Крыму заявили, что с нетерпением ждут приезда Зеленского
В Крыму с нетерпением жду приезда Владимира Зеленского, где ему обеспечат специальное помещение с трёхразовым питанием и услуги нарколога, заявил глава... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T08:38
2022-11-03T08:39
владимир зеленский
владимир константинов
украина
европа
киев
служба безопасности украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. В Крыму с нетерпением жду приезда Владимира Зеленского, где ему обеспечат специальное помещение с трёхразовым питанием и услуги нарколога, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее Зеленский, отвечая на вопрос, что он сделает в первую очередь в случае победы Украины в конфликте, заявил в интервью Чешскому телевидению, что поедет в Крым, чтобы увидеть море. На уточняющий вопрос о том, когда это произойдет, Зеленский сказал, что поедет "когда будет тепло"."Зеленский засобирался в Крым. С нетерпением ждëм его приезда. Специальное помещение и трёхразовое питание обеспечим. Вот с видом на море не получится. Впрочем, зачем украинскому президенту вид на море? Хватит ему карты Европы на стене. С Украиной, конечно. Без Крыма и вообще без выхода к морям. Зато отопление, электричество и воду гарантируем, а также услуги нарколога. Многие оставшиеся в Киеве ещё завидовать будут", - сказал РИА Новости Константинов.По его мнению, Зеленский должен ответить за все свои преступления по закону и справедливости."Люди, замученные в застенках СБУ, лишённые крова, вынужденные покинуть родные места, родные людей, погибших от рук украинских нацистов - все они с нетерпением ждут приезда Зеленского в Крым. У крымчан, кстати, к Зеленскому и его предшественникам - особый счёт", - подчеркнул Константинов.По его словам, поскольку Крым прекрасен в любое время года, Зеленскому нечего ждать лета. "Пусть приезжает прямо сейчас. Возможно, перестанут гнать на убой украинцев раньше, чем они совсем закончатся. Так что пусть приезжает и избавит свой народ от дальнейших мучений", - пояснил глава парламента.
https://ria.ru/20221102/avtozak-1828820844.html
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владимир зеленский, владимир константинов, украина, европа, киев, служба безопасности украины, в мире
Владимир Зеленский, Владимир Константинов, Украина, Европа, Киев, Служба безопасности Украины, В мире
08:38 03.11.2022 (обновлено: 08:39 03.11.2022)
 
В Крыму заявили, что с нетерпением ждут приезда Зеленского

В парламенте Крыма заявили, что приготовили специальное помещение к приезду Зеленского

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. В Крыму с нетерпением жду приезда Владимира Зеленского, где ему обеспечат специальное помещение с трёхразовым питанием и услуги нарколога, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее Зеленский, отвечая на вопрос, что он сделает в первую очередь в случае победы Украины в конфликте, заявил в интервью Чешскому телевидению, что поедет в Крым, чтобы увидеть море. На уточняющий вопрос о том, когда это произойдет, Зеленский сказал, что поедет "когда будет тепло".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
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"Зеленский засобирался в Крым. С нетерпением ждëм его приезда. Специальное помещение и трёхразовое питание обеспечим. Вот с видом на море не получится. Впрочем, зачем украинскому президенту вид на море? Хватит ему карты Европы на стене. С Украиной, конечно. Без Крыма и вообще без выхода к морям. Зато отопление, электричество и воду гарантируем, а также услуги нарколога. Многие оставшиеся в Киеве ещё завидовать будут", - сказал РИА Новости Константинов.
По его мнению, Зеленский должен ответить за все свои преступления по закону и справедливости.
"Люди, замученные в застенках СБУ, лишённые крова, вынужденные покинуть родные места, родные людей, погибших от рук украинских нацистов - все они с нетерпением ждут приезда Зеленского в Крым. У крымчан, кстати, к Зеленскому и его предшественникам - особый счёт", - подчеркнул Константинов.
По его словам, поскольку Крым прекрасен в любое время года, Зеленскому нечего ждать лета. "Пусть приезжает прямо сейчас. Возможно, перестанут гнать на убой украинцев раньше, чем они совсем закончатся. Так что пусть приезжает и избавит свой народ от дальнейших мучений", - пояснил глава парламента.
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Владимир ЗеленскийВладимир КонстантиновУкраинаЕвропаКиевСлужба безопасности УкраиныВ мире
 
 
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