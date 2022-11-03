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Правительство продлило до конца 2023 года запрет на вывоз ряда товаров
Правительство продлило до конца 2023 года запрет на вывоз ряда товаров - РИА Новости, 03.11.2022
Правительство продлило до конца 2023 года запрет на вывоз ряда товаров
Правительство продлило до конца 2023 года запрет на вывоз из России ряда некоторых товаров и оборудования, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T10:14
2022-11-03T10:14
2022-11-03T13:23
россия
экономика
правительство рф
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Правительство продлило до конца 2023 года запрет на вывоз из России ряда некоторых товаров и оборудования, сообщила пресс-служба кабмина."Постановление об этом подписано", — говорится в релизе.Ограничение распространяется на технологическое, медицинское оборудование, сельхозтехнику, электрическую аппаратуру, турбины, ядерные реакторы, кабели волоконно-оптические, отдельные виды летательных аппаратов, радиолокационные приборы, аккумуляторы, станки для обработки металла — всего перечне более 1,6 тысячи наименований.Вывозить эти товары запрещается во все зарубежные страны, кроме государств — членов Евразийского экономического союза.Кроме того, правительство продлило и ограничения на вывоз некоторых видов лесоматериалов, отходов и лома стали, вольфрама и металлокерамики, добавили в пресс-службе.Запрет установили в марте в соответствии с указом президента о специальных экономических мерах в сфере внешнеэкономической деятельности и для защиты внутреннего рынка.
https://ria.ru/20221103/zerno-1828854479.html
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РИА Новости
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россия, экономика, правительство рф, евразийский экономический союз
Россия, Экономика, Правительство РФ, Евразийский экономический союз
10:14 03.11.2022 (обновлено: 13:23 03.11.2022)
Правительство продлило до конца 2023 года запрет на вывоз ряда товаров
Правительство продлило до конца 2023 года запрет на вывоз из России ряда товаров
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости.
Правительство продлило до конца 2023 года запрет на вывоз из России ряда некоторых товаров и оборудования, сообщила пресс-служба
кабмина.
"Постановление об этом подписано", — говорится в релизе.
Ограничение распространяется на технологическое, медицинское оборудование, сельхозтехнику, электрическую аппаратуру, турбины, ядерные реакторы, кабели волоконно-оптические, отдельные виды летательных аппаратов, радиолокационные приборы, аккумуляторы, станки для обработки металла — всего перечне более 1,6 тысячи наименований.
Вывозить эти товары запрещается во все зарубежные страны, кроме государств — членов Евразийского экономического союза
.
Кроме того, правительство продлило и ограничения на вывоз некоторых видов лесоматериалов, отходов и лома стали, вольфрама и металлокерамики, добавили в пресс-службе.
Запрет установили в марте в соответствии с указом президента о специальных экономических мерах в сфере внешнеэкономической деятельности и для защиты внутреннего рынка.