https://ria.ru/20221103/zapret-1828873181.html

Правительство продлило до конца 2023 года запрет на вывоз ряда товаров

Правительство продлило до конца 2023 года запрет на вывоз ряда товаров - РИА Новости, 03.11.2022

Правительство продлило до конца 2023 года запрет на вывоз ряда товаров

Правительство продлило до конца 2023 года запрет на вывоз из России ряда некоторых товаров и оборудования, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T10:14

2022-11-03T10:14

2022-11-03T13:23

россия

экономика

правительство рф

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Правительство продлило до конца 2023 года запрет на вывоз из России ряда некоторых товаров и оборудования, сообщила пресс-служба кабмина."Постановление об этом подписано", — говорится в релизе.Ограничение распространяется на технологическое, медицинское оборудование, сельхозтехнику, электрическую аппаратуру, турбины, ядерные реакторы, кабели волоконно-оптические, отдельные виды летательных аппаратов, радиолокационные приборы, аккумуляторы, станки для обработки металла — всего перечне более 1,6 тысячи наименований.Вывозить эти товары запрещается во все зарубежные страны, кроме государств — членов Евразийского экономического союза.Кроме того, правительство продлило и ограничения на вывоз некоторых видов лесоматериалов, отходов и лома стали, вольфрама и металлокерамики, добавили в пресс-службе.Запрет установили в марте в соответствии с указом президента о специальных экономических мерах в сфере внешнеэкономической деятельности и для защиты внутреннего рынка.

https://ria.ru/20221103/zerno-1828854479.html

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россия, экономика, правительство рф, евразийский экономический союз