https://ria.ru/20221103/zapad-1828953318.html

Запад пытается навязать свои ценности, заявил замглавы администрации Путина

Запад пытается навязать свои ценности, заявил замглавы администрации Путина - РИА Новости, 03.11.2022

Запад пытается навязать свои ценности, заявил замглавы администрации Путина

Запад пытается навязать миру свои псевдодемократические ценности, руководствуясь только геополитическими амбициями, для этого он использует методы политического РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T13:35

2022-11-03T13:35

2022-11-03T13:35

магомед магомедов

россия

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Запад пытается навязать миру свои псевдодемократические ценности, руководствуясь только геополитическими амбициями, для этого он использует методы политического и экономического шантажа, а также пытается возродить нацизм, считать заместитель руководителя администрации президента РФ Магомед Магомедов."Мир переживает острый кризис, созданный действиями коллективного Запада, который, в нарушение норм международного права, существующих договоренностей пытается навязать другим странам свои псевдодемократические ценности, руководствуясь исключительно геополитическими амбициями и придуманными правилами", - заявил он на Всероссийском форуме "Народы России".Магомедов отметил, что Запад использует методы "политического, экономического шантажа" и поддержки госпереворотов, а также "способствует возрождению идей нацизма, неонацизма".

https://ria.ru/20221103/obschestvo-1828926418.html

россия

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магомед магомедов, россия