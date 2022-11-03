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Украинские СМИ сообщили о взломе страницы главкома ВСУ в Instagram* - РИА Новости, 03.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221103/zaluzhnyy-1829089828.html
Украинские СМИ сообщили о взломе страницы главкома ВСУ в Instagram*
Украинские СМИ сообщили о взломе страницы главкома ВСУ в Instagram* - РИА Новости, 03.11.2022
Украинские СМИ сообщили о взломе страницы главкома ВСУ в Instagram*
Страницу главнокомандующего украинских войск Валерия Залужного в Instagram* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская) взломали, сообщает в четверг украинское... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T18:45
2022-11-03T18:49
специальная военная операция на украине
технологии
в мире
валерий залужный
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Страницу главнокомандующего украинских войск Валерия Залужного в Instagram* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская) взломали, сообщает в четверг украинское интернет-издание "Страна"."Instagram*-страницу главкома ВСУ Валерия Залужного взломали", - говорится в сообщении в Tеlegram-канале издания. На аватаре главкома украинских войск сейчас размещен коллаж, на котором изображен президент РФ Владимир Путин верхом на медведе, а в данных – ссылка на Telegram-канал хакера "Джокера", который ранее заявил, что оставил в устройствах украинских чиновников много "подарков".Последняя публикация на странице Залужного на украинском языке гласит: "Да, я подтверждаю, что Джокер ДНР проник в Дельту". При этом сама страница не верифицирована.Ранее украинский хакер под псевдонимом "Джокер", переехавший в ДНР с Украины, подтвердил РИА Новости взлом системы управления украинскими войсками DELTA. Он также заявлял, что "абсолютно все" планы украинского военного командования раскрыты и переданы "куда следует". "Джокер" также сообщал, что его "шпионы" работают в офисе Владимира Зеленского, в Службе безопасности и Вооруженных силах Украины, в их устройствах есть много "подарков".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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технологии, в мире, валерий залужный, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Технологии, В мире, Валерий Залужный, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:45 03.11.2022 (обновлено: 18:49 03.11.2022)
 
Украинские СМИ сообщили о взломе страницы главкома ВСУ в Instagram*

"Страна.ua" сообщила о взломе страницы главкома ВСУ Залужного в Instagram

© AP Photo / Gleb Garanich/PoolГлавнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© AP Photo / Gleb Garanich/Pool
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Страницу главнокомандующего украинских войск Валерия Залужного в Instagram* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская) взломали, сообщает в четверг украинское интернет-издание "Страна".
"Instagram*-страницу главкома ВСУ Валерия Залужного взломали", - говорится в сообщении в Tеlegram-канале издания. На аватаре главкома украинских войск сейчас размещен коллаж, на котором изображен президент РФ Владимир Путин верхом на медведе, а в данных – ссылка на Telegram-канал хакера "Джокера", который ранее заявил, что оставил в устройствах украинских чиновников много "подарков".
Последняя публикация на странице Залужного на украинском языке гласит: "Да, я подтверждаю, что Джокер ДНР проник в Дельту". При этом сама страница не верифицирована.
Ранее украинский хакер под псевдонимом "Джокер", переехавший в ДНР с Украины, подтвердил РИА Новости взлом системы управления украинскими войсками DELTA. Он также заявлял, что "абсолютно все" планы украинского военного командования раскрыты и переданы "куда следует". "Джокер" также сообщал, что его "шпионы" работают в офисе Владимира Зеленского, в Службе безопасности и Вооруженных силах Украины, в их устройствах есть много "подарков".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Хакер - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 03:07
Хакер Джокер рассказал о своих шпионах в украинских органах власти
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииВ миреВалерий ЗалужныйУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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