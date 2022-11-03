18:45 03.11.2022 (обновлено: 18:49 03.11.2022)
Украинские СМИ сообщили о взломе страницы главкома ВСУ в Instagram*
"Страна.ua" сообщила о взломе страницы главкома ВСУ Залужного в Instagram
© AP Photo / Gleb Garanich/PoolГлавнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный
© AP Photo / Gleb Garanich/Pool
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Страницу главнокомандующего украинских войск Валерия Залужного в Instagram* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская) взломали, сообщает в четверг украинское интернет-издание "Страна".
"Instagram*-страницу главкома ВСУ Валерия Залужного взломали", - говорится в сообщении в Tеlegram-канале издания. На аватаре главкома украинских войск сейчас размещен коллаж, на котором изображен президент РФ Владимир Путин верхом на медведе, а в данных – ссылка на Telegram-канал хакера "Джокера", который ранее заявил, что оставил в устройствах украинских чиновников много "подарков".
Последняя публикация на странице Залужного на украинском языке гласит: "Да, я подтверждаю, что Джокер ДНР проник в Дельту". При этом сама страница не верифицирована.
Ранее украинский хакер под псевдонимом "Джокер", переехавший в ДНР с Украины, подтвердил РИА Новости взлом системы управления украинскими войсками DELTA. Он также заявлял, что "абсолютно все" планы украинского военного командования раскрыты и переданы "куда следует". "Джокер" также сообщал, что его "шпионы" работают в офисе Владимира Зеленского, в Службе безопасности и Вооруженных силах Украины, в их устройствах есть много "подарков".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская