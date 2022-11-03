https://ria.ru/20221103/zaluzhnyy-1829089828.html

Украинские СМИ сообщили о взломе страницы главкома ВСУ в Instagram*

Украинские СМИ сообщили о взломе страницы главкома ВСУ в Instagram* - РИА Новости, 03.11.2022

Украинские СМИ сообщили о взломе страницы главкома ВСУ в Instagram*

Страницу главнокомандующего украинских войск Валерия Залужного в Instagram* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская) взломали, сообщает в четверг украинское... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T18:45

2022-11-03T18:45

2022-11-03T18:49

специальная военная операция на украине

технологии

в мире

валерий залужный

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Страницу главнокомандующего украинских войск Валерия Залужного в Instagram* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская) взломали, сообщает в четверг украинское интернет-издание "Страна"."Instagram*-страницу главкома ВСУ Валерия Залужного взломали", - говорится в сообщении в Tеlegram-канале издания. На аватаре главкома украинских войск сейчас размещен коллаж, на котором изображен президент РФ Владимир Путин верхом на медведе, а в данных – ссылка на Telegram-канал хакера "Джокера", который ранее заявил, что оставил в устройствах украинских чиновников много "подарков".Последняя публикация на странице Залужного на украинском языке гласит: "Да, я подтверждаю, что Джокер ДНР проник в Дельту". При этом сама страница не верифицирована.Ранее украинский хакер под псевдонимом "Джокер", переехавший в ДНР с Украины, подтвердил РИА Новости взлом системы управления украинскими войсками DELTA. Он также заявлял, что "абсолютно все" планы украинского военного командования раскрыты и переданы "куда следует". "Джокер" также сообщал, что его "шпионы" работают в офисе Владимира Зеленского, в Службе безопасности и Вооруженных силах Украины, в их устройствах есть много "подарков".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20221102/khaker-1828547252.html

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, в мире, валерий залужный, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр