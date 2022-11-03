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Юрист рассказал, что изменится при оформлении загранпаспорта с 2023 года - РИА Новости, 03.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221103/zagranpasport-1828826858.html
Юрист рассказал, что изменится при оформлении загранпаспорта с 2023 года
Юрист рассказал, что изменится при оформлении загранпаспорта с 2023 года - РИА Новости, 03.11.2022
Юрист рассказал, что изменится при оформлении загранпаспорта с 2023 года
Россияне до конца 2022 года могут оформить загранпаспорт на портале Госуслуг со скидкой в 1500 рублей. Такая акция доступна лишь до 1 января 2023 года, затем... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T01:15
2022-11-03T01:15
туризм
общество
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Россияне до конца 2022 года могут оформить загранпаспорт на портале Госуслуг со скидкой в 1500 рублей. Такая акция доступна лишь до 1 января 2023 года, затем придется платить полную сумму. Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.На сегодняшний день, продолжил он, стоимость оформления загранпаспорта составляет 3500 вместо 5000 рублей. Однако Минфин уже указал, что тридцатипроцентная скидка перестанет действовать с начала следующего года для тех, кто решил оформить документ онлайн.Тем не менее, если страницы вашего загранпаспорта закончились, вы также можете оформить себе второй паспорт сроком на 10 лет, заключил эксперт.
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общество, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Туризм, Общество, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
01:15 03.11.2022
 
Юрист рассказал, что изменится при оформлении загранпаспорта с 2023 года

Юрист Соловьев: с 2023 года перестанет действовать скидка в 1500 рублей для загранпаспорта

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкЗаграничный паспорт
Заграничный паспорт - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Заграничный паспорт. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Россияне до конца 2022 года могут оформить загранпаспорт на портале Госуслуг со скидкой в 1500 рублей. Такая акция доступна лишь до 1 января 2023 года, затем придется платить полную сумму. Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.
На сегодняшний день, продолжил он, стоимость оформления загранпаспорта составляет 3500 вместо 5000 рублей. Однако Минфин уже указал, что тридцатипроцентная скидка перестанет действовать с начала следующего года для тех, кто решил оформить документ онлайн.

"Так что тем гражданам, у кого срок действия загранпаспорта подходит к концу, есть смысл заняться онлайн оформлением до Нового года. Так можно сэкономить", — отметил Соловьев.

Тем не менее, если страницы вашего загранпаспорта закончились, вы также можете оформить себе второй паспорт сроком на 10 лет, заключил эксперт.
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
20 сентября, 16:50Туризм
Аналитики узнали, сколько россиян планируют получить загранпаспорт
 
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