https://ria.ru/20221103/zagranpasport-1828826858.html

Юрист рассказал, что изменится при оформлении загранпаспорта с 2023 года

Юрист рассказал, что изменится при оформлении загранпаспорта с 2023 года - РИА Новости, 03.11.2022

Юрист рассказал, что изменится при оформлении загранпаспорта с 2023 года

Россияне до конца 2022 года могут оформить загранпаспорт на портале Госуслуг со скидкой в 1500 рублей. Такая акция доступна лишь до 1 января 2023 года, затем... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T01:15

2022-11-03T01:15

2022-11-03T01:15

туризм

общество

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Россияне до конца 2022 года могут оформить загранпаспорт на портале Госуслуг со скидкой в 1500 рублей. Такая акция доступна лишь до 1 января 2023 года, затем придется платить полную сумму. Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.На сегодняшний день, продолжил он, стоимость оформления загранпаспорта составляет 3500 вместо 5000 рублей. Однако Минфин уже указал, что тридцатипроцентная скидка перестанет действовать с начала следующего года для тех, кто решил оформить документ онлайн.Тем не менее, если страницы вашего загранпаспорта закончились, вы также можете оформить себе второй паспорт сроком на 10 лет, заключил эксперт.

https://ria.ru/20220920/zagranpasport-1818159229.html

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общество, россия, министерство финансов рф (минфин россии)